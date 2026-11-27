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मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में उतरेंगे भाजपा के सेवा दूत, 25 दिन टटोलेंगे जनता की नब्ज

मध्य प्रदेश में भाजपा का सेवा दूत अभियान ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने के लिए सेवा दूत अभियान शुरू किया है. अभियान के तहत सभी 230 विधानसभा सीटों पर पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर दूसरे क्षेत्रों में प्रवास कर जनता के बीच सेवा गतिविधियां संचालित करेंगे. इसी सिलसिले में जबलपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए.

भाजपा नेता कार्यक्रता अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों में 25 दिनों तक डेरा डालेंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे. अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर स्थानीय लोगों से संवाद करने, सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों से फीडबैक लेने, बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति समझने और सामाजिक सेवा गतिविधियों में भाग लेने की जिम्मेदारी दी जाएगी. स्वच्छता, नशामुक्ति जागरूकता, नवमतदाता संपर्क और जनसमस्याओं को सुनने जैसे कार्यक्रम भी अभियान का हिस्सा होंगे.