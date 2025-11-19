ETV Bharat / state

गरीब बच्चों को फ्री ट्रैकिंग सिखा रहे माउंटेन मैन, कई ऊंची चोटियों पर लहरा चुके हैं तिरंगा

गांव के गरीब बच्चों को फ्री ट्रैकिंग सिखा रहे माउंटेन मैन ( Etv Bharat )

गांव के गरीब बच्चों को अंकित सिखाते हैं ट्रैकिंग (Etv Bharat)

पर्वतारोही अंकित सेन का कहना है कि "इसके बाद उसने पर्वतारोहण को जुनून बना लिया और उसने तय किया कि दुनिया के 7 महाद्वीप की 7 ऊंची चोटियों पर पहुंचकर वह तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाएगा."

अंकित सेन के पिता मजदूर हैं लेकिन अंकित अपने काम के दम पर नाम कमाना चाहता था इसलिए उसने स्कूल के दिनों में एनसीसी को ज्वाइन किया और एनसीसी के जरिए उसने पर्वतारोहण की शुरुआत की. शुरुआत में अंकित ने जबलपुर के ही कई पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया. इसके बाद वह हिमालय की कई छोटी-छोटी चोटियों पर चढ़ा. इसी दौरान उसे यह एहसास हुआ कि पर्वतारोहण ही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके जरिए वह अपना नाम दुनिया में रोशन कर सकता है.

जबलपुर: माउंटेन मैन अंकित सेन की कहानी गांव के एक गरीब लड़के की कहानी है, जिसके पिता मजदूर हैं और वह कुछ करना चाहता था. अंकित सेन को शुरुआती ट्रेनिंग एनसीसी के जरिए मिली लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी पर्वतारोहण बंद नहीं किया और अब तक दुनिया के 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों के शिखर पर राष्ट्रध्वज लहरा चुके हैं. इस युवा ने अपनी सफलता को केवल खुद तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसने अपने ही जैसे दूसरे गरीब बच्चों को भी पर्वतारोहण सिखाना शुरू किया. अंकित की सीख की वजह से अब कई युवाओं को पर्वतारोहण खेल लगने लगा है.

अफ्रीका महाद्वीप की माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है. अंकित सेन ने भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 के मौके पर माउंट किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा फहराया.

2. माउंट एल्ब्रुस (Mount Elbrus)

इसके बाद अंकित का सफर यूरोपियन महाद्वीप पर शुरू हुआ और उन्होंने माउंट एल्ब्रुस पर 15 अगस्त 2023 को तिरंगा फहराकर भारत का सम्मान बढ़ाया. यूरोप के पहाड़ की यह चोटी माउंट एल्ब्रुस समुद्र तल से 5642 मीटर ऊंची है.

3. माउंट कोसियस्ज़को (Mount Kosciuszko)

15 अगस्त 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट कोसियस्ज़को पर चढ़ाई शुरू की और यहां पर भी उन्होंने तिरंगा फहराया.

4. माउंट किनाबालु (Mount Kinabalu)

मलेशिया का माउंट किनाबालु पर अंकित सेन ने चढ़ाई शुरू की और यहां भी वे भारत का मान बढ़कर आए हैं.

अंकित सेन की अगली तैयारी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ की है. अंकित सेन का कहना है कि "उनका सफर एवरेस्ट पर जाकर रुकेगा, लेकिन यहां पर सबसे अंत में चढ़ाई करेंगे."

विश्व की कई ऊंची चोटियों पर लहरा चुके हैं तिरंगा (ETV Bharat)

गांव के गरीब बच्चों को अंकित सिखाते हैं ट्रैकिंग

अंकित सेन के पिता एक सामान्य मजदूर थे इसलिए अंकित को इस बात का पता है कि एक सामान्य परिवार का लड़का पर्वतारोहण जैसा कठिन काम बिना पैसे की नहीं कर सकता. उसको एडवांस ट्रेनिंग के लिए कई महंगे कोर्स लेने पड़ते हैं. अंकित ने इस दर्द को समझा और खुद ही अपने सोशल मीडिया के जरिए ऐसे युवाओं से अपील की जो पैसे की वजह से पर्वतारोहण नहीं सीख पा रहे हैं इनके लिए अंकित खुद फंड जुटाता है. अंकित सेन का कहना है कि "उसके काम को देखकर कई लोग उसकी मदद करते हैं और समाज से जो मदद मिलती है वह समाज को ही वह वापस कर देता है."

दुनिया के 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराने का है सपना (ETV Bharat)

देव कुमार भी बनना चाहते हैं माउंटेन मैन

अंकित के ही गांव पड़रिया के पास के रहने वाले देव कुमार भी अंकित की ही तरह माउंटेन मैन बनना चाहते हैं. उन्होंने अंकित से ट्रेनिंग ली है. देव कुमार जबलपुर के एक दुकान में काम करते हैं. देव कुमार इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा कर रहे हैं. पर्वतारोहण उनके लिए बहुत कठिन काम था लेकिन जब उन्होंने अंकित को पर्वतारोहण करते देखा तो उन्होंने भी इसकी शुरुआत की. वह अभी हिमालय की कई चोटियों पर चढ़ाई कर चुके हैं. देव कुमार ने बताया कि "मेरे जैसे 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें अंकित सेन ट्रेंड कर रहे हैं और उनके अनुभव की वजह से हमें पर्वतारोहण सरल खेल लगने लगा है."