जबलपुर में मातृ-पितृ पूजन का आयोजन, माता-पिता की गोद में बच्चों के सिर रखते ही सभी भावुक
जबलपुर में भव्य मातृ-पितृ पूजन का आयोजन, कार्यक्रम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. सैकड़ों छात्रों ने माता-पिता की उतारी आरती.
जबलपुर: दुनियाभर में 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाया गया, वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्वारीघाट पर मातृ-पितृ पूजन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए. स्थानीय एक धार्मिक संस्था हर साल 14 फरवरी को मातृ पितृ-पूजन कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं. संस्था का कहना है कि 14 फरवरी नकली प्रेम के इजहार का प्रतीक है, जबकि सही प्रेम तो माता-पिता से मिलता है.
योग वेदांत समिति द्वारा बीते कई सालों से 14 फरवरी को मातृ-पितृ पूजन का आयोजन कराया जा रहा है. समिति के सदस्य महेश ने बताया कि "इस आयोजन में माता-पिता अपने बच्चों के साथ आते हैं. माता-पिता और बच्चे आमने-सामने बैठते हैं उसके बाद पूजन की प्रक्रिया शुरू होती है. सबसे पहले बच्चे माता-पिता को फूल और अक्षत से पूजन करते हैं. इसके बाद दीपक जलाकर माता-पिता की आरती उतारी जाती है."
उन्होंने आगे बताया कि "बच्चे माता-पिता को तिलक करते हैं फिर परिक्रमा करते हैं. इसके बाद माता-पिता अपने बच्चों को टीका लगाते हैं. इस कार्यक्रम का सबसे भावनात्मक पहलू तब सामने आता है जब बच्चा माता-पिता की गोद में सिर रखता है. ऐसा करते ही कई माता-पिता और बच्चे भावुक हो गए और कई लोगों की आंखों में आंसूे आ जाते हैं."
इस आयोजन में शामिल होने आई कॉलेज छात्रा अदिती ने बताया कि "उन्हें आयोजन में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा. वे खुद भी व्यक्तिगत तौर पर 14 फरवरी को असामाजिक गतिविधि को अच्छा नहीं मानती है." इसी तरह आस्था का कहना है कि "उन्होंने पहली बार अपने माता-पिता की पूजा की थी. इस तरह का आयोजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. इसलिए पूजा करने का कार्यक्रम उनके लिए बहुत भावनात्मक था."
आठवीं क्लास में पढ़ने वाले विनायक सोलंकी ने बताया कि उसके लिए यह आयोजन बहुत ही अच्छा था. एमपी झारिया जबलपुर के श्रीकृष्ण स्कूल के प्राचार्य हैं. वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस आयोजन में शामिल हुए हैं. एमपी झरिया का कहना है कि "माता-पिता की पूजा जैसा आयोजन केवल भारत में हो सकता है क्योंकि इस तरह के संस्कार केवल हिंदुओं में होते हैं."
ग्वारीघाट में आयोजित इस आयोजन में तकरीबन 50 परिवार शामिल हुए. इन सभी ने मातृ-पितृ पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. आयोजन समिति के अनुसार वे केवल 14 फरवरी नहीं बल्कि अलग-अलग स्कूलों में इस तरह के आयोजन करवाते हैं. इससे बच्चे माता-पिता के प्रति जिम्मेदार होते हैं और परिवार में प्रेम बढ़ता है.