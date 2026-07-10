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MSP पर मूंग खरीदी में जुड़ी नई शर्त खतरनाक, सरकार तुरंत हटाए 25 परसेंट का लोचा

सरकार मूंग की खरीदी एमएसपी पर तो कर रही लेकिन केवल 25 प्रतिशत फसल. शेष फसल औने-पौने दाम पर व्यापिरयों के हवाले.

Jabalpur Moong procurement
जबलपुर में मूंग की खरीदी शुरू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 5:50 PM IST

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जबलपुर : शुक्रवार से मूंग की खरीद शुरू हो गई है. इस साल की फसल का उत्पादन बहुत कम रहा है. बाजार में मूंग के दाम बहुत कम हैं. ऐसी स्थिति में मूंग की फसल ने किसानों की कमर तोड़ दी है. दूसरी तरफ, सरकार किसानों की मूंग का केवल 25% हिस्सा ही खरीद रही है. किसानों का कहना है कि सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस साल किसान कमजोर फसल की वजह से नुकसान में हैं.

मजबूरी में खुले बाजार में मूंग बेच रहे किसान

जबलपुर में भी जिला प्रशासन ने मूंग खरीदी के 22 केंद्र बनाए हैं. इस साल के मूंग का समर्थन मूल्य 8780 रुपया रखा गया है. लेकिन सरकार केवल किसानों की कुल उपज का 25% ही खरीद रही है. इसके अनुसार प्रति एकड़ लगभग 1 क्विंटल 25 किलो मूंग ही सरकार खरीद रही है, बाकी मूंग किसानों को खुले बाजार में बेचनी पड़ रही है. जबलपुर कृषि उपज मंडी में 10 जुलाई को मूंग का दाम ₹3100 से लेकर 7200 रुपया प्रति कुंतल रहा. मंडी में मूंग की बंपर आवक देखने को मिली.

मजबूरी में खुले बाजार में मूंग बेच रहे किसान (ETV BHARAT)

मूंग के रेट करीब 6 हजार रुपये

भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री धनंजय पटेल जबलपुर की शाहपुरा कृषि उपज मंडी में मूंग लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया "शाहपुरा कृषि उपज मंडी में मूंग के दाम ₹6000 से लेकर 6500 तक रहे, जो समर्थन मूल्य से लगभग ₹2200 कम हैं. यदि सरकार किसानों की पूरी मूंग खरीदे तो उन्हें प्रति एकड़ लगभग 10000 रुपए का फायदा होता." जबलपुर के आगाशोद के किसान राममिलन ने इस साल 32 एकड़ में मूंग लगाई थी लेकिन उनका उत्पादन मात्र 2 कुंतल प्रति एकड़ ही निकला.

Jabalpur Moong procurement
जबलपुर कृषि उपज मंडी (ETV BHARAT)

प्रति एकड़ मूंग लगाने की लागत

किसान राममिलन का कहना है "एक एकड़ यदि खुद के खेत में लगाई जाती है तो उसमें लगभग ₹2000 का बीज, ₹8000 की कीटनाशक दवा, खाद ₹2000, ट्रैक्टर की जुताई और बोवनी ₹2000, हार्वेस्टर के जरिए कटाई करवाई जाती है तो इसका खर्च लगभग ₹5000 होता है. इस तरीके से मंडी तक मूंग को पहुंचाने का प्रति एकड़ खर्च लगभग 15 से 19 हजार रुपया है. ऐसी स्थिति में यदि उत्पादन मात्र दो क्विंटल ही रह जाए तो किसान की लागत ही नहीं निकल रही. मूंग लगाकर किसान घाटे की खेती कर रहा है."

मूंग की खेती किसान की मजबूरी

सवाल यह उठता है कि आखिर किसान यह घाटे की खेती क्यों कर रहा है. महगमा से आए किसान विनीत यादव ने इसका जवाब देते हुए बताया "उनके पास खुद की जमीन नहीं है. वह किराए से जमीन लेते हैं और खेती ही उनका मुख्य काम है. किराए से जमीन की प्रति एकड़ कीमत 45000 से लेकर 50000 रुपया हो गई है और केवल धान और गेहूं की फसल में इतनी बचत नहीं होती कि किराया काटने के बाद किसान के हाथ कुछ भी बचे. इसलिए हमें मजबूरन मूंग की खेती करनी पड़ती है. यदि यह फसल बिगड़ जाए या सरकार इसको ना खरीदें तो हमें घाटा हो जाता है."

अब किसानी में लागत बहुत बढ़ गई है

किसान प्रीत ने बताया "उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्योंकि एक तो मूंग कम निकली और दूसरा धान की फसल खेत में लगाने के लिए तुरंत खाद बीज और मजदूरी के लिए पैसा चाहिए. यदि सरकार को मूंग बेची तो अभी पैसा नहीं मिल पाएगा. ऐसी हालत में बाजार में बेचना ही सही है. भले ही वह कम दाम में बिके." पहले किसान खेत में केवल बीज डालता था. उसकी खुद की मेहनत होती थी. इसलिए यदि फसल बिगड़ी भी थी तो केवल बीज का नुकसान होता था. अब खेती की लागत में ट्रैक्टर, कीटनाशक खाद, बिजली, मजदूरी और जमीन का किराया सब कुछ महंगा हो गया. इसलिए यदि अब किसान को फसल के दाम ना मिले या फिर उसका उत्पादन कम हो या फसल खराब हो जाए तो किसान की कमर टूट जाती है.

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