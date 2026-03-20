जबलपुर के बिल्डर पर ED की रेड, काली कमाई से पुर्तगाल में खरीदा फ्लैट, 2 करोड़ अभी भी जमा
जबलपुर में ED ने छापामार कार्रवाई में हुआ काली कमाई का खुलासा, बिल्डर ने पुर्तगाल के बैंक में जमा कराए 2 करोड़ रुपए, फ्लैट खरीदा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 1:01 PM IST
रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह राजपूत
जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर के बड़े बिल्डर के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है. जबलपुर के बिल्डर फर्म के सहयोगी ने पुर्तगाल के एक शहर में लगभग 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है. उनका पुर्तगाल के लेस्बन में एक फ्लैट है और 2 करोड़ रुपया अभी भी एक विदेशी बैंक में जमा है. उन्होंने अपनी इस संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी थी.
जबलपुर के बिल्डर के ठिकानों पर ED का छापा
डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने जारी की विज्ञप्ति में बताया कि, ''डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED), भोपाल ज़ोनल ऑफिस ने 19 मार्च 2026 को जबलपुर में मेसर्स ग्रुप और उसके पार्टनर से जुड़े तीन ठिकानों पर छापा मारा. ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 के नियमों के तहत सर्च और सीज़र ऑपरेशन किया. इस तरह की सर्च भारत के बाहर अचल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के कथित गलत इस्तेमाल के सिलसिले में की जाती है.
पुर्तगाल में खरीदा करोड़ों का फ्लैट
सितंबर 2023 में इनकम टैक्स डिपार्मेंट ने जबलपुर के बिल्डर के ठिकानों पर छापा मारा था. इनकम टैक्स को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनमें इस बात की जानकारी थी की बिल्डर के पार्टनर के नाम से विदेश में संपत्ति खरीदी गई थी. विदेश में खरीदी हुई संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे दी थी. इनकम टैक्स को मिले दस्तावेजों में पता लगा था कि पार्टनर ने पुर्तगाल के लिस्बन में 5,10,000 यूरो में एक रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदा है और उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमा रहा है.
टैक्स और कमाई का नहीं किया जिक्र
लेकिन बिल्डर की ओर से यह नहीं बताया गया था कि विदेश में किए गए इन्वेस्टमेंट से उन्हें जो इनकम हो रही है, वह कितनी है और उस पर बिल्डर की ओर से कितना टैक्स दिया जा रहा है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की सर्च और सीज़र के बाद बिल्डर के पार्टनर के ठिकानों से 31 लाख रुपया भी जप्त किया गया है, जिसका हिसाब दस्तावेज में नहीं है. इसके अलावा, LRS स्कीम के तहत कुल USD 5,48,000 का फंड US में ट्रांसफर किया गया था, जिसे फिर पुर्तगाल ट्रांसफर कर दिया गया.
इसके बाद EURO 420998 (जो INR 3.65 करोड़ के बराबर है) पुर्तगाल ट्रांसफर किए गए, जिनका इस्तेमाल लिस्बन, पुर्तगाल में फ्लैट खरीदने के लिए किया गया. बाकी लगभग 2.1 करोड़ रुपये लिस्बन, पुर्तगाल बैंक के बैंक अकाउंट में हैं.
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विदेश में पैसा निवेश करना गैरकानूनी नहीं है लेकिन इसकी जानकारी सरकार को देना जरूरी है. इसके साथ ही निवेश करने वाले को आए का स्रोत बताना पड़ता है. साथ ही यदि उसे निवेश से आपको कोई आए हो रही है तो उसे पर भी टैक्स देना होता है. हालांकि ऐसे मामलों में कोई अपराधिक मुकदमा नहीं बनता केवल टैक्स लेकर सरकार आरोपी को छोड़ देती है.