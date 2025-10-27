ETV Bharat / state

टेक-फ्रेंडली और AI इनेबल बनें युवा, स्कूल-कॉलेजों में दी जाए रोजगार से रिलेटेड शिक्षा: मोहन यादव

सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं, युवाओं से बोले सीएम सीएम ने कहा कि, ''आज के समय में सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है, अब युवाओं को टेक-फ्रेंडली और AI इनेबल भी होना पड़ेगा. स्कूल और कॉलेज सिर्फ डिग्री देने वाले न बनकर एजुकेशन के मंदिर और देवालय बनें. स्कूल-कॉलेजों में रोजगार से रिलेटेड शिक्षा दी जाए. इससे हमारे छात्र अध्ययन करते हुए ही रोजगार के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर सकेंगे.'' मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''आज मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं ने स्टार्ट-अप तैयार किए हैं, जिन्होंने समाज और इकॉनमी दोनों को नई दिशा दी है.''

जबलपुर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को जबलपुर पहुंचे. उन्होंने जबलपुर के महाकौशल स्वशासी कॉलेज के सभागार में विद्यार्थियों से संवाद किया. सीएम मोहन यादव ने सिविल लाइन स्थित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (शासकीय महाकौशल महाविद्यालय) में आयोजित समारोह में 23 करोड़ की लागत से 2 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया और अन्य विकास कार्यों की सौगात दी. उन्होंने कहा कि ''यह कॉलेज जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा का नया केंद्र बनेगा.''

लोकतंत्र बचाने राजनीति में आएं छात्र

सीएम मोहन यादव ने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए स्वदेशी की महिमा और रोजगार परस्त शिक्षा का आधार बताया. उन्होंने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिये बच्चों को राजनीती में भी आना चाहिए. नेता जी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण देते हुए कहा कि, ''उन्होंने किसी तरह शिक्षा और राजनीती में समंजस्य स्थापित किया था. बच्चों को सीख दी और अपनी वाणी को विश्राम दिया.'' कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के मेधावी बच्चों का सम्मान भी किया गया.

जबलपुर में मोहन यादव का रोड शो

जबलपुर में सीएम मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया गया. सीएम ने कलेक्टर बंगले से महाकौशल कॉलेज तक करीब 200 मीटर का भव्य रोड शो किया. इस दौरान सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और जगह-जगह फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया. इस दौरान कलाकारों द्वारा प्रस्तुति भी दी गई. कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के साथ संभागायुक्त धनंजय सिंह, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

दादा की पाठशाला की शुरुआत

सभी का अभिवादन करने के बाद सीएम मोहन ने दादा ईश्वर दास रोहाणी को समर्पित दादा की पाठशाला की शुरुआत की. जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे. जिसके बाद उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत मंच पर बैठे जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए की. उन्होंने बताया कि, ''जिस तरह पारस पत्थर सोने को छूले तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही नर्मदा मां पत्थर को छूं लें तो वह पत्थर संगमरमर बन जाता है.''

इसके बाद सीएम मोहन यादव कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए. जहां जबलपुर संभाग के माननीय मंत्रीगणों, सांसदों एवं विधायकों से संवाद कर स्वदेशी को बढ़ावा देने और शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर चर्चा की. प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने हेतु जनसुनवाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिये सुझाव मांगे. जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, नव उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा रोजगारपरक कार्यों से युवाओं को जोड़ने के प्रयासों में सहभागी बनें.