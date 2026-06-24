जबलपुर एयरपोर्ट को मिला नया नाम, रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मोहन यादव की घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने जबलपुर में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 5:03 PM IST
जबलपुर : रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव जबलपुर पहुंचे. उन्होंने बलिदान स्थल पर पहुंचकर रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इस मौके पर जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखने की घोषणा की गई.
रानी दुर्गावती का 463वां बलिदान दिवस
जबलपुर में बुधवार को रानी दुर्गावती का 463 वां बलिदान दिवस मनाया गया. रानी दुर्गावती ने अंतिम लड़ाई मुगल शासन के सेनापति आसिफ खान के साथ लड़ी थी. रानी दुर्गावती ने आसिफ खान को जबलपुर से दूर नरई नाले के पास लड़ने के लिए मजबूर किया था. रानी की रणनीति थी कि यहां आसिफ खान उनसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन किसी ने मुखबिरी कर दी और आसिफ खान ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया. लड़ाई में रानी घायल हो चुकी थी और उनको तीर लग गए थे, लेकिन जब मुग़ल उनके करीब आए तो उन्होंने कटार से खुद की जान ले ली. लेकिन खुद को मुगलों के हवाले नहीं किया.
रानी दुर्गावती की समाधि पर श्रद्धांजलि
इस घटना के बाद रानी दुर्गावती इतिहास में अमर हो गई और उनके बलिदान के 463 साल बाद भी आज उन्हें याद किया जाता है. रानी दुर्गावती एक चंदेल रानी थी, जो मूलत: कालिंजर की रहने वाली थी. उनका विवाह गोंडवाना राजा के साथ हुआ था. रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर है. यहीं पर उनके पुत्र वीर नारायण की समाधि भी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव रानी दुर्गावती की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए जबलपुर पहुंचे.
केंद्र सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "रानी दुर्गावती ने आदिवासियों के सम्मान में आत्म बलिदान दिया था. इसलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं. जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा पत्र भेजेंगे. जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर 100 करोड़ की लागत से पार्क बनाया जा रहा है. इसके साथ ही जू और रेस्क्यू सेंटर भी लगभग 500 करोड रुपए की लागत से जबलपुर में तैयार किया जा रहा है."
- रानी दुर्गावती के साहस के सामने पस्त हो गए थे मुगल, सुंदरता के चर्चे सुन पागल हो गया था अकबर
- रानी दुर्गावती ने कैसे निकाली थी बाज बहादुर की हवा, आशिक मिजाज को दौड़ा-दौड़ा कर खदेड़ा
किसानों को कर्ज पर ब्याज नहीं
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर बताया "मध्य प्रदेश के किसानों को विशेष सौगात दी है. अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कर्ज को 31 मार्च तक चुकाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है. अगर किसान अगले साल इस तारीख तक कर्ज जमा कर देता है तो उसको पूरा कर्ज बिना ब्याज के मिलेगा." कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया रानी दुर्गावती ने 50 से ज्यादा युद्ध जीते थे. उनका राज्य मालवा से लेकर कालिंजर तक फैला था." कार्यक्रम को पीएचई मंत्री संपत्तिया उईके ने भी संबोधित किया.