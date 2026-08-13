घर-घर जाकर MVU बचा रही पशुओं की जान, 1962 पर फोन करते ही घर पहुंचता है वेटरनरी क्लीनिक
घर-घर जाकर MVU बचा रही पशुओं की जान, जबलपुर में पिछले साल 9446 जानवरों की बचाई जान, टोल फ्री नंबर 1962 पर फोन करते ही घर पहुंचता है पशु चिकित्सालय. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 7:40 PM IST
जबलपुर: दुधारू और शौकिया तौर पर जानवर पालने वाले लोगों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. मध्य प्रदेश सरकार एक चलित पशु चिकित्सालय का संचालन करती है. यह सुविधा आम आदमी टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से उपयोग कर सकता है. इसमें बीमार और घायल पशु के इलाज के लिए एक चलित अस्पताल घर पहुंचता है. जबलपुर में बीते 1 साल में लगभग 9446 पशुओं की जान इसी सेवा की वजह से बची है.
हर शहर और जिले में है वेटरनरी की सुविधा
गांव में लोग दूध के लिए पशु पालते हैं, इनमें ज्यादातर गाय, भैंस, बकरी और भेड़ होती है. वहीं दूसरी तरफ शहरों में लोग शौक के लिए कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों को पालते हैं. जब यह जानवर बीमार हो जाते हैं, तब पशुपालक परेशान हो जाते हैं. छोटे जानवरों को तो अस्पताल तक ले जाना सरल होता है, लेकिन बड़े जानवरों के मामले में पशुपालक को जानवर को अस्पताल ले जाना बहुत कठिन काम हो जाता है. बीमार पशुओं के इलाज के लिए सरकार के वेटरनरी डिपार्टमेंट की पशु चिकित्सालय लगभग हर शहर और जिले में है, लेकिन सरकार की एक और सुविधा है. जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है.
वेटरनरी MVU का करती है संचालन, 1962 टोल फ्री नंबर
जबलपुर पशुपालन विभाग की उपसंचालक डॉक्टर ज्योति तिवारी ने बताया कि "पशुपालन विभाग मोबाइल वेटरनरी यूनिट एमवीयू (MVU) का संचालन करता है. इसके तहत कोई भी पशुपालक 1962 नंबर पर फोन करके अपनी टिकट जनरेट करवा सकता है. टोल फ्री नंबर पर जैसे ही फोन लगाया जाता है, तो पशुपालक के पास चलित पशु चिकित्सालय के डॉक्टर का नंबर पहुंच जाता है. डॉक्टर के पास फोन करने वाले का नंबर पहुंच जाता है, जिस पशु पालक का जानवर बीमार है, वह पहले फोन पर बात करके सलाह ले सकता है और चलित अस्पताल को अपने घर तक बुला सकता है.
घर जाकर करते हैं पशुओं का इलाज, 90 % दवा वाहन में उपलब्ध
डॉ ज्योति तिवारी ने बताया कि इस मोबाइल यूनिट में एक डॉक्टर, एक ड्राइवर और एक हेल्पर होता है. जिसने वेटरनरी की ट्रेनिंग ली होती है. यह तीनों मिलकर बीमार जानवर का घर पर ही इलाज करते हैं. इस मोबाइल यूनिट में जानवरों से जुड़ी हुई वेटरनरी की 90% दवाइयां होती हैं. यदि कुछ दवाइयां नहीं होती तो उन्हें या तो उपलब्ध करवाया जाता है या फिर पशुपालक बाहर से भी खरीद सकता है.
गाय-भैंस और कुत्ते-बिल्ली के इलाज की फीस अलग
उन्होंने बताया कि 2025-26 में जबलपुर में 8 ब्लॉक में 8 मोबाइल यूनिट है. इन गाड़ियों ने केवल जबलपुर में 9446 जानवरों का इलाज उनके घर पर जाकर किया. पिछले साल से अब तक 4595 जानवरों की जान बचाई जा चुकी है. रोज मोबाइल यूनिट कम से कम पांच जानवरों की जान सुरक्षित करता है. पशुपालन विभाग ने इस सुविधा को पूरी तरह निशुल्क नहीं रखा है, भैंस या गाय के लिए इलाज के लिए 150 रुपए की फीस रखी गई है. शहर में कुत्ते या बिल्ली के इलाज में ₹300 पशुपालक को खर्च करने होते हैं. इस पेज का उपयोग पशु कल्याण समिति के लिए किया जाता है.
डॉक्टर ज्योति बताती हैं कि शहरों में यह मोबाइल यूनिट उन आवारा जानवरों का भी इलाज करती है, जो सड़क पर घायल हो जाते हैं. यदि आस पड़ोस के लोग इसकी जानकारी 1962 नंबर पर दे देते हैं, तो मोबाइल यूनिट घटनास्थल पर पहुंचकर ही घायल जानवरों का इलाज करती है."
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मध्य प्रदेश सरकार का पशुपालन विभाग
सरकार की योजना हर जिले में हर ब्लॉक में है. इसे एक निजी कंपनी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है और इसमें वेटरनरी डॉक्टर ही बीमार पशुओं का इलाज करता है. कई बार इसमें देरी की शिकायत होती है, लेकिन उसके पीछे की कुछ वजह होती है, इसलिए लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए.