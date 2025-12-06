ETV Bharat / state

कमाई का जरिया बन गए हैं विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक का बड़ा आरोप

जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शुरू हुए इंजीनियरिंग के कोर्स को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने उठाए सवाल.

JABALPUR MLA QUESTIONS MP ASSEMBLY
कमाई का जरिया बन गए हैं विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 6:23 PM IST

4 Min Read
जबलपुर: मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और मेडिकल एजुकेशन के लिए मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके बावजूद जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अपनी मान्यता पर बीटेक, बीएससी, एग्रीकल्चर और नर्सिंग के कोर्स का संचालन कर रहा है. मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने राज्य सरकार की उच्च शिक्षा की इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि "इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा. जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखन घनघोरिया ने सदन में सवाल उठाए हैं.

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बीटेक पर सवाल

कमलनाथ सरकार के दौरान मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री रहे जबलपुर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ अहम मुद्दों का विधानसभा में अपने भाषण के दौरान जिक्र किया. उन्होंने कहा, "रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने बीते दिनों बीटेक की डिग्री शुरू की है. यूनिवर्सिटी के गणित विभाग में यह डिग्री कोर्स शुरू किया गया है. लेकिन विश्वविद्यालय के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि इंजीनियरिंग के छात्रों की पढ़ाई करवाई जा सके. यहां मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिखाने वाले छात्र-छात्राओं के हिसाब से लैबोरेट्री ही नहीं है."

मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल (mla lakhan ghanghoria facebook)

'फर्जी मानी जाएगी डिग्री'

लखन घनघोरिया का कहना है कि "मध्य प्रदेश के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना हुआ है. यहीं से इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए कॉलेज को मान्यता मिलती है और जब अलग से एक विश्वविद्यालय बना दिया गया है तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बिना एंट्रेंस के छात्रों को यदि बीटेक में एडमिशन देगी, तो ऐसी डिग्री फर्जी मानी जाएगी और इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा."

बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़

लखन घनघोरिया ने अपने भाषण में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में ही संचालित बीएससी एग्रीकल्चर पर भी सवाल उठाया है. उनका कहना है कि "जबलपुर में जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और उसमें पूरे संसाधन हैं. वहां हजारों एकड़ में छात्र-छात्राओं के पढ़ने और शोध करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, तो बिना किसी संसाधन के जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कैसे चला रहा है."

लखन घनघोरिया का आरोप है कि "इस तरह से शिक्षा व्यवस्था के साथ खास तौर पर उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इससे छात्र-छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है."

'अपने फैसले खुद ले सकती है यूनिवर्सिटी'

इस मुद्दे पर जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा का कहना है, "रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वह अपने फैसले खुद ले सकती है. एक यूनिवर्सिटी अपने यहां कोर्स चालू करने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी से मान्यता नहीं लेती, इसलिए हमें इंजीनियरिंग के कोर्स शुरू करने के लिए किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है."

MP Assembly Winter Session
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को लेकर पूछे सवाल (ETV Bharat)

कुलपति डॉ. राजेश वर्मा का कहना है कि "जहां तक संसाधनों का सवाल है. जैसे-जैसे छात्रों की संख्या बढ़ेगी हम संसाधन भी बढ़ा लेंगे. यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी 200 कंप्यूटरों की अत्यधिक लैब बनाने जा रही है."

डॉ राजेश वर्मा का कहना है कि "वह अकेली यूनिवर्सिटी नहीं है, जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है. बल्कि मध्य प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी भी अपने यहां बीटेक का कोर्स करवा रही हैं और इनमें से किसी ने भी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मान्यता नहीं ली."

नर्सिंग पाठ्यक्रम भी अब स्थानीय यूनिवर्सिटी से

कांग्रेस विधायक घनमोरिया का आरोप है कि "कुछ ऐसा ही खिलवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ भी किया जा रहा है. प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेज की मान्यता और परीक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय यूनिवर्सिटियों को दे दी है. जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली नर्सिंग की छात्राओं को अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के माध्यम से परीक्षा देनी होगी. जबकि पहले यह जिम्मेदारी मेडिकल यूनिवर्सिटी को सौंपी गई थी."

कमाई का जरिया बनकर रह गईं यूनिवर्सिटी

लखन घनमोरिया का आरोप है कि "यूनिवर्सिटी अब शिक्षा की बजाय कमाई का जरिया बन गई हैं. इसलिए बिना संसाधनों के कोर्स शुरू किए जा रहे हैं. यूनिवर्सिटी में जो कुलपति बनाए जा रहे हैं, उनकी योग्यता भी शक दायरे में है."

