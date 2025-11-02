ETV Bharat / state

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात कराने से किया इंकार, हाईकोर्ट ने कहा- मौलिक अधिकार है प्रजनन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रजनन को व्यक्तिगत अधिकार बताया. पन्ना की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता और उसके माता-पिता ने गर्भपात कराने से कर दिया था इंकार.

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात कराने से किया इंकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 11:02 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़िता के केस में सुनवाई करते हुए कहा, प्रजनन व्यक्तिगत अधिकार है, जिसका अतिक्रमण नहीं कर सकते. नाबालिग दुराचार पीडिता तथा उसका माता-पिता ने गर्भपात कराने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने नाबालिग पीड़िता की इच्छानुसार गर्भावस्था जारी रखने के आदेश जारी कर दिए. कोर्ट का कहना है कि प्रजनन स्वतंत्रता, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है.

पीड़िता के माता-पिता ने गर्भपात कराने से कर दिया इंकार

पन्ना जिला न्यायालय ने नाबालिग दुष्कर्म पीडिता के गर्भवती होने के संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखा था. याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे. सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड की तरफ से बताया गया कि पीडिता ने मेडिकल जांच करवाने से इंकार कर दिया है. उन्होंने गर्भपात तथा बच्चे को जन्म देने के सभी पहलुओं के संबंध में जानकारी दी गई थी. इसके बावजूद भी पीडिता और उनके माता-पिता ने गर्भपात करवाने से इंकार कर दिया है.

'प्रजनन स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है'

एकलपीठ जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि "गर्भपात के अधिकार की निजता व गरिमा मौलिक अधिकारों के अंतर्निहित है, जिसकी दृढ़ता से रक्षा करना चाहिए. यौन और प्रजनन संबंधी विकल्प व्यक्तिगत अधिकार हैं. प्रजनन स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है.

गर्भपात के लिए गर्भवती की सहमति सर्वोपरि है, जिस पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता. पीड़िता तथा माता-पिता का गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाना चाहते है. उनके द्वारा गर्भपात के लिए सहमति नहीं दी गई है. वर्तमान परिस्थिति में गर्भपात का आदेश नहीं दिया जा सकता."

