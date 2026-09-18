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नीलकंठ का यह भाई यूरोप से अफ्रीका जाने के पहले पहुंचता है जबलपुर, पूरे साल आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स

जबलपुर के डुमना नेचर रिजर्व में यूरोपियन रोलर कैमरे में कैद. माइग्रेटरी बर्ड्स देवताल के बगीचे में बनाते हैं ठिकाना. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

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जबलपुर में पूरे साल आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 4:22 PM IST

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जबलपुर: हल्की ठंड होने के पहले ही हजारों मील की यात्रा कर माइग्रेटरी बर्ड्स देश-प्रदेश पहुंचने लगते हैं लेकिन जबलपुर में हर मौसम में माइग्रेटरी बर्ड देखे जा सकते हैं. हाल ही में फोटोग्राफर अजीत नारंग ने जबलपुर के डुमना नेचर रिजर्व में यूरोपियन रोलर को अपने कैमरे में कैद किया है. यह एक छोटा माइग्रेटरी बर्ड है, जो यूरोप से उड़कर भारत के रास्ते दक्षिण अफ्रीका तक जाता है.

इसी दौरान यह जबलपुर की अर्बन फॉरेस्ट में इसे देखा गया. अजीत नारंग और नीरज बेगड़ दोनों ही बर्ड कैचर फोटोग्राफर हैं. इनका कहना है कि उन्होंने अपने लंबे करियर में ऐसे सैकड़ों अनोखे पक्षी देखें हैं. जो साल के अलग-अलग महीनों में जबलपुर में प्रवास करते हैं इनमें कई एंडेंजर्ड स्पीशीज भी शामिल हैं.

जबलपुर के डुमना नेचर रिजर्व में यूरोपियन रोलर कैमरे में कैद (ETV Bharat)

जबलपुर के बर्ड कैचर फोटोग्राफर

जबलपुर में एक बर्ड कैचर कम्युनिटी है, इनकी कोई सोसाइटी नहीं है. ज्यादातर लोग अपने-अपने स्तर पर पक्षियों के चित्र खींचते हैं. यह कोई आर्थिक फायदे का व्यापार भी नहीं है केवल कुछ लोगों का शौक है. ऐसे शौकिया फोटोग्राफर जो एक अच्छी फोटो के लिए पूरा दिन निकाल देते हैं और घंटो पक्षियों को निहारने के लिए जबलपुर के बगीचों जंगलों और वेटलैंड में जाकर फोटोग्राफी करते हैं.

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जबलपुर आने वाले प्रमुख प्रवासी पक्षी (ETV Bharat GFX)

जबलपुर के नेपियर टाउन में रहने वाले नीरज बेगड़ इसी तरह के एक फोटोग्राफर हैं. वह बताते हैं, "उन्हें फोटोग्राफी का शौक बचपन से ही था. उनकी शुरुआत अपने ही छत से हुई थी, जहां चिड़ियों को दाना डाला जाता था तो वह उनकी फोटो खींचते थे.

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जबलपुर आने वाले प्रमुख प्रवासी पक्षी (ETV Bharat GFX)

घर के आसपास पेड़ थे, उन पेड़ों पर बैठने वाले परिंदों की फोटो निकालते थे. फिर आसपास के बगीचे में जाने लगे और अब यह आलम है कि जबलपुर के लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में कहां कौन सा प्रवासी पक्षी कब पहुंचता है, इसकी पूरी जानकारी उनके पास है." नीरज पूरे साल अलग-अलग पक्षियों का इंतजार करते हैं और उनकी फोटो खींचने के लिए कैमरा उठाकर निकल पड़ते हैं.

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जबलपुर आने वाले प्रमुख प्रवासी पक्षी (ETV Bharat GFX)

'माइग्रेटरी बर्ड्स देवताल के बगीचे में बनाते हैं ठिकाना'

फोटोग्राफर नीरज बेगड़ बताया, "सबसे ज्यादा पक्षी जबलपुर के देवताल के बगीचे में देखने को मिलते हैं. यह बगीचा लगभग 100 एकड़ इलाके में फैला हुआ है. यह मदन महल पहाड़ी का हिस्सा है, यहां जंगल कटता नहीं है और प्राकृतिक पेड़ पौधे अपनी मर्जी से पनपते हैं. इसलिए कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहां आकर कुछ दिनों के लिए अपना ठिकाना बनाते हैं. यहां ऊपर 2 तालाब भी हैं और लोग भी इन माइग्रेटरी बर्ड्स को परेशान नहीं करते. इसलिए लंबे समय से यह पक्षी यहां आकर रुकते रहे हैं."

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एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल हैं कई बर्ड्स (Source: Photographer Neeraj Begad/Ajit Narang)

नीरज बेगड़ ने बताया, "उन्होंने कई बेहद खूबसूरत दूधराज पक्षी देवताल में देखे हैं. पनागर के पास एक तालाब में ब्लैक नेक स्टॉक की शानदार फोटो क्लिक की थी. कई शानदार पक्षियों की फोटो खींची है. जिनमें स्टॉक बिल्ड, किंगफिशर, एशियन पाराडाइज फ्लाइकैचर, सारस, मार्टिन पेशकाडोर, रोड़ी शेल्डूक जैसे कई खूबसूरत पक्षियों की फोटो उनके पास है."

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जबलपुर के फोटोग्राफर के कैमरे में कैद माइग्रेटरी बर्ड (Source: Photographer Neeraj Begad/Ajit Narang)

'यूरोपियन रोलर कैमरे में कैद'

नीरज बेगड़ की ही तरह अजीत नारंग भी बर्ड कैचर फोटोग्राफर हैं. अजीत नारंग को भी यह शौक बचपन से था लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने शौक को और आगे बढ़ाया है और अब पूरा समय देकर बर्ड फोटोग्राफी करते हैं.

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यूरोपियन रोलर कैमरे में कैद (Source: Photographer Neeraj Begad/Ajit Narang)

फोटोग्राफर अजीत नारंग ने बताया, "पिछले दिनों उन्होंने जबलपुर के डुमना नेचर रिजर्व में यूरोपियन रोलर देखा. यूरोपीय रोलर एक नीले रंग का पक्षी है. इसके बारे में कहा जाता है कि यह पक्षी यूरोप से मध्य एशिया होते हुए पाकिस्तान और गुजरात से होकर जबलपुर तक पहुंचता है. इसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यह आगे समुंदर पार करके दक्षिण अफ्रीका तक जाता है. यह एक छोटा सा पक्षी है लेकिन इसकी उड़ान काफी लंबी है. हर साल यह इसी तरह हजारों मील की यात्रा करके यहां आते हैं."

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माइग्रेटरी बर्ड (Source: Photographer Neeraj Begad/Ajit Narang)

'हर साल रहता है यूरोपियन रोलर का इंतजार'

अजीत नारंग का कहना है, "उन्हें यूरोपियन रोलर का इंतजार हर साल रहता है. इसी इंतजार में हाल ही में डुमना पहुंचे थे, जहां उन्हें यूरोपियन रोलर दिख गया और उसे कैमरे में कैद किया. इसी तरह का इंडियन रोलर भी होता है, जिसे हम नीलकंठ के रूप में जानते हैं. इंडियन रोलर और यूरोपीय रोलर में एक सामान्य बात यह है कि दोनों ही उड़ते समय दाएं और बाएं टहलते हुए उड़ते हैं, इसलिए इनको रोलर कहा जाता है लेकिन यूरोपीय रोलर एक माइग्रेटरी बर्ड है और इंडियन रोलर एक लोकल स्पीशीज है.

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डुमना नेचर रिजर्व में माइग्रेटरी बर्ड (Source: Photographer Neeraj Begad/Ajit Narang)

अजीत नारंग का कहना है, "उन्होंने जबलपुर के आसपास कई शानदार पक्षियों की फोटो खींची हैं. इनमें उनकी सबसे बेहतरीन फोटो यूरोपीय रोलर के साथ ही कोन्ब बिल्ड डक की थी. इसके साथ ही उन्होंने रेड मुनिया, ग्रीन पिजन, एशियाई ओपन बिल जैसे कई खूबसूरत पक्षियों की फोटो खींची है."

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जबलपुर के फोटोग्राफर के कैमरे में कैद माइग्रेटरी बर्ड (Source: Photographer Neeraj Begad/Ajit Narang)

'निर्माण बढ़ने से माइग्रेटरी बर्ड्स बदल रहे ठिकाना'

अजीत नारंग का कहना है, "जबलपुर के आसपास अभी भी प्राकृतिक वातावरण है. इसलिए यहां कई शानदार पक्षी आते हैं लेकिन जैसे-जैसे निर्माण कार्य बढ़ता जा रहा है, इन पक्षियों का जबलपुर शहर के आसपास रुकना कम होता जा रहा है. शहर के श्री-4 रोड पर एक नई सड़क बन जाने के बाद अब यहां पर माइग्रेटरी बर्ड नहीं आ रहे हैं. कुछ साल पहले उन्होंने यहां उनकी अच्छी संख्या देखी थी, जब वे धान के खेतों में रुकते थे."

'ऐसे मॉडल पर काम हो जिसमें प्रकृति हो प्राथमिकता'

फोटोग्राफर नीरज बेगड़ और अजीत नारंग का कहना है, "खेतों में लगातार कीटनाशकों का उपयोग होने की वजह से भी कई प्रवासी पक्षियों ने अपने रास्ते बदल दिए हैं. जंगलों के कट जाने और वेटलैंड सूख जाने की वजह से प्रवासी पक्षी अब हमारे रास्तों से कम गुजरते हैं.

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माइग्रेटरी बर्ड्स देवताल के बगीचे में बनाते हैं ठिकाना' (Source: Photographer Neeraj Begad/Ajit Narang)

यह प्रवासी पक्षी हमारे मेहमान हैं, जो सदियों से देश की सीमा रेखाओं से पार आते रहे हैं. हम लगातार प्रकृति के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं इसका असर केवल हम पर नहीं बल्कि इन खूबसूरत परिदों पर भी पड़ रहा है. इसलिए हम जैसे प्रकृति प्रेमियों की यह मांग है कि विकास के किसी ऐसे मॉडल पर काम किया जाए जिसमें प्राथमिकता प्रकृति हो."

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