मेडिकल यूनिवर्सिटी के विखंडन का विरोध शुरू, सामाजिक संगठन बोले- जबलपुर के साथ हो रहा धोखा
मध्य प्रदेश सरकार ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोदन किया मंजूर, जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के विखंडन को लेकर नाराजगी, नागरिक उपभोक्ता मंच ने जताया विरोध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 5:10 PM IST
जबलपुर: राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी के विखंडन को मंजूरी दे दी है. इस विखंडन के बाद जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्वरूप बहुत छोटा हो जाएगा. इसी बात को लेकर जबलपुर के सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विरोध करना शुरू कर दिया है. मंच का कहना है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी का विखंडन हो रहा है.
आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन मंजूर
जबलपुर में कुछ दिनों पहले जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी का नामकरण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महर्षि सुश्रुत आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम पर किया था. यह मध्य प्रदेश की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, जिससे मेडिकल एजुकेशन से जुड़े सभी कॉलेज संबंध हैं. इन कॉलेज के परीक्षा और कोर्सेज का संचालन जबलपुर से ही होता है. मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक मंजूर कर दिया है. इस संशोधन के बाद उज्जैन में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है.
इंदौर, भोपाल और ग्वालियर संभाग की यूनिवर्सिटी उज्जैन से जुड़ेगी
जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी का बड़ा हिस्सा जिसमें इंदौर संभाग, भोपाल संभाग और ग्वालियर संभाग के सभी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कॉलेज उज्जैन में बनने वाली यूनिवर्सिटी से जुड़ जाएंगे. जबलपुर यूनिवर्सिटी के पास केवल जबलपुर और विंध्य क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज ही शेष बचेंगे.
नागरिक उपभोक्ता मंच ने जताया विरोध
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संरक्षक डॉक्टर पीजी नाज पांडे का कहना है कि "मेडिकल यूनिवर्सिटी के विखंडन के साथ ही एक बार फिर जबलपुर के साथ धोखा हुआ है. इसके पहले भी जबलपुर की 2 बड़ी संस्थाएं हाईकोर्ट और शक्ति भवन का विखंडन किया गया है और उनके महत्वपूर्ण दफ्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में खोल दिए गए हैं.
जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी पर नहीं दिया ध्यान
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का कहना है कि जबलपुर में सत्ता में बैठे हुए नेता जबलपुर की घटती अहमियत का तमाशा देख रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने राज्य सरकार के सामने विखंडन का विरोध करते हुए पत्र जरुर लिखा है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, शुरू से ही राज्य सरकार ने मेडिकल यूनिवर्सिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. यहां जरूरत के हिसाब से पदाधिकारी की भर्ती नहीं की गई.
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इसकी वजह से मेडिकल यूनिवर्सिटी का कामकाज प्रभावित होता रहा और इसी का नतीजा है कि इसका विखंडन कर दिया गया. मंच के पदाधिकारी का कहना है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ही एकमात्र जगह है, जहां मेडिकल की दो यूनिवर्सिटी में बनाई जा रही है. बाकी सभी प्रदेशों में एक ही यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है."