ETV Bharat / state

मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक पहुंचना चुनौती, परिजनों को लगाना पड़ता है धक्का

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने वाले अधिकांश मरीज सबसे पहले कैजुअल्टी विभाग में पहुंचते हैं. यहां प्राथमिक जांच के बाद उन्हें संबंधित विभागों में भेजा जाता है. सबसे अधिक परेशानी उन मरीजों को होती है जिन्हें कैजुअल्टी से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा जाता है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेडिकल कॉलेज की मुख्य इमारत से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित है.

जबलपुर: नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक साथ कई अस्पताल हैं लेकिन सभी जगह मरीजों की भर्ती कैजुअल्टी से ही होती है. कैजुअल्टी से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कैंसर अस्पताल या फिर स्कूल ऑफ पलमोनरी मेडिसिन पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर जाना पड़ता है. मरीजों का यह सफर सड़क से होकर गुजरता है. जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है की समस्या का फिलहाल कोई निदान नहीं है.

लगभग इतनी ही दूरी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की है और इतनी ही दूरी पर स्कूल ऑफ पलमोनरी मेडिसिन है. किसी भी अस्पताल में मरीज को एडमिट होना है तो सबसे पहले कैजुअल्टी जाना होता है वहीं से उसे दूसरे विभाग भेजा जाता है.

'परिजनों को व्हीलचेयर या स्ट्रेचर को देना होता है धक्का'

सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक पाठक का कहना है, "वे अक्सर मरीजों की सहायता के लिए मेडिकल कॉलेज परिसर आते रहते हैं. उनके अनुसार मुख्य अस्पताल से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है. मरीजों को उनकी स्थिति के अनुसार व्हीलचेयर या स्ट्रेचर तो उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन उन्हें धक्का देकर ले जाने की जिम्मेदारी परिजनों पर ही होती है. ऐसे में परिजनों को मरीजों को लगभग आधा किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है, तब जाकर वे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंच पाते हैं."

अभिषेक पाठक का कहना है, "जिन मरीजों के पैर खराब हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बेहोश हैं या किसी बड़ी दुर्घटना में घायल हुए हैं, उन्हें खुले में धूप के बीच इस दूरी को तय करना पड़ता है. ऐसे दृश्य काफी पीड़ादायक होते हैं."

'प्रतिदिन लगभग 5000 मरीजों का इलाज'

जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल संचालित होता है. मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना के अनुसार "यहां प्रतिदिन लगभग 5000 मरीजों का इलाज किया जाता है. अस्पताल के विभिन्न विभागों में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं और एक समय में हजारों मरीज यहां भर्ती रहते हैं. हालांकि, मरीजों की संख्या के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से कई तरह की अव्यवस्थाएं भी सामने आती हैं."

'हर मरीज के लिए वार्ड बॉय उपलब्ध कराना संभव नहीं'

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना भी इस समस्या को स्वीकार करते हैं. उनका कहना है कि "अस्पताल में मरीजों का अत्यधिक दबाव रहता है और उपलब्ध वार्ड बॉय की संख्या इतनी नहीं है कि प्रत्येक मरीज के साथ एक कर्मचारी लगाया जा सके. इसलिए मरीजों के परिजनों को ही व्हीलचेयर या स्ट्रेचर उपलब्ध कराकर मरीज को ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है."



डॉ. सक्सेना के अनुसार इस समस्या के समाधान पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि "वर्तमान में मरीजों को सड़क मार्ग से ले जाना पड़ता है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. इसे देखते हुए या तो एक आंतरिक मार्ग विकसित किया जाएगा या फिर मरीजों के लिए अलग सुरक्षित रास्ता बनाया जाएगा, जिससे वे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक सुरक्षित पहुंच सकें."

'मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के पास स्थाई समाधान नहीं'

अभिषेक पाठक ने बताया कि "मरीजों की सुविधा के लिए राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए बैटरी चलित वाहन भी उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन उनका प्रभावी उपयोग नहीं हो सका. इसके चलते मरीजों को आज भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के पास इस समस्या का कोई स्थायी समाधान दिखाई नहीं देता."