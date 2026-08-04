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जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग एसोसिएशन ने की काम बंद हड़ताल, 2200 बेड पर केवल 560 नर्स

जबलपुर सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 2200 बिस्तर का अस्पताल है. मेडिकल कॉलेज में लगातार नई बिल्डिंग में बांटी जा रही हैं और बिस्तरों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुल मिलाकर 560 नर्स ही काम कर रही हैं. ऐसी स्थिति में मरीज को सही तरीके से नर्सिंग सुविधा नहीं मिल पाती है.

जबलपुर: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद हड़ताल कर दी. नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ है. मेडिकल कॉलेज में 2200 बेड हैं और मेडिकल कॉलेज में केवल 560 नर्स ही है जबकि तीन समय की ड्यूटी में यह संख्या काफी कम हो जाती है और इसका असर नर्सिंग स्टाफ के साथ ही मरीजों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है.

मेडिकल और हेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष सीमा दुबे ने आरोप लगाया कि "एक तो नर्सों की संख्या कम है दूसरी तरफ नर्सों को शांति वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया. इसके साथ ही तीन और चार वेतन वृद्धि भी नहीं की गई. वह लगातार दूसरी बार आंदोलन कर रही हैं और यदि इसके बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं मांगी तो वे लगातार काम बंद हड़ताल करेंगीं."

एसोसिएशन की 5 प्रमुख मांगें

​स्टाफ की कमी दूर करना: अस्पतालों की नई इमारतों और वार्डों के हिसाब से तत्काल नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाए.

​एम्प्लॉई कोटा: ऑटोनॉमस संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को शासकीय सेवाओं और योजनाओं में कोटा दिया जाए.

7वें वेतनमान का एरियर: 1 जनवरी 2016 से सभी कर्मचारियों की तरह समान रूप से 7वां वेतनमान लागू किया जाए, जिसे वर्तमान में 1 अप्रैल 2018 से दिया जा रहा है.

​वेतन वृद्धि: डिग्री एवं डिप्लोमा धारक नर्सों को जिला स्तर की तर्ज पर 3 से 4 इंक्रीमेंट का लाभ DME के अंतर्गत भी दिया जाए.

​काम के माहौल में सुधार: अत्यधिक कार्यभार को कम कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए.

'मरीजों को होती है परेशानी'

नर्सिंग एसोसिएशन की सदस्य नाजरीन खान ने बताया कि "मेडिकल कॉलेजेस अस्पताल में नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई भी होती है लेकिन नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई करने वाली छात्राओं की ड्यूटी केवल 2 घंटे के लिए लगाई जा सकती है. उनसे भी नर्सिंग स्टाफ को मदद मिल जाती है लेकिन बाकी समय नर्सिंग स्टाफ के न होने की वजह से मरीजों को सही समय पर मदद नहीं मिल पाती."

नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि केवल मेडिकल कॉलेज में ही 1000 से ज्यादा नर्सों की भर्ती की जानी चाहिए, तब जाकर मरीजों को सही तरीके से इलाज मिल पाएगा. संगठन का कहना है की कुल मिलाकर केवल जबलपुर में 2000 से ज्यादा नर्सों की कमी है.