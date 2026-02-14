ETV Bharat / state

आज की नर्स डॉक्टर से कम नहीं, फार्माकोलॉजी और इंजेक्शन दोनों में अपडेट हो रहा स्टाफ

जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सों की दी गई ट्रेनिंग, इंजेक्शन और दवाइयां से जुड़ी आधुनिक खोज के बारे में दी गई जानकारी.

MEDICAL COLLEGE JABALPUR
नर्सिंग सेक्टर में लगातार हो रहे नए बदलाव, इसी जुड़ी दी जा रही ट्रेनिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
जबलपुर: हेल्थ सेक्टर लगातार बदल रहा है, रोज नई खोज हो रही है. नई दवाइयां और तकनीक आ रही हैं. इसमें जो अपडेट नहीं है, वह कहीं पीछे रह जाता है. नर्सिंग हेल्थ सेक्टर की सबसे जरूरी हिस्सा है और नर्सिंग के क्षेत्र में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में नर्सों को इंजेक्शन और दवाइयां से जुड़ी आधुनिक खोज के बारे में ट्रेनिंग दी गई. इसमें भारत के कई राज्यों से आए विषय विशेषज्ञों ने नर्सों को ट्रेंनिंग दी.इस कार्यशाला में पूरे मध्य प्रदेश की नर्स शामिल हुई.

बीएससी नर्सिंग 4 साल का एक डिग्री कोर्स है, जिसमें एमबीबीएस से जुड़ी पढ़ाई होती है. बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस की पढ़ाई का 70 फीसदी सिलेबस एक सा होता है, जो शिक्षक एमबीबीएस डॉक्टर को पढ़ाते हैं. वही शिक्षक बीएससी नर्सिंग की क्लासेस भी लेते हैं.

नर्सों को दी गई ट्रेनिंग

जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नर्स हर्षा सोलंकी ने बताया, "मेडिकल कॉलेज में हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है. जिसका टॉपिक इमर्जिंग ट्रेड इन फार्मोकोलॉजी और इंप्लीकेशन इन नर्सिंग केयर डिलीवरी है. इस आयोजन में मध्य प्रदेश की 1000 से ज्यादा नर्स छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया है. इन्हें देश के कई जाने-माने विशेषज्ञ ट्रेनिंग दे रहे हैं."

जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सों की दी गई ट्रेनिंग (ETV Bharat)

नर्सिंग सेक्टर में हुए बड़े बदलाव

डॉ. प्रतिभा सिंह ठाकुर ने बताया, "नर्सिंग के सेक्टर में बहुत बदलाव आया है. अब नर्स केवल सेवा ही नहीं करती बल्कि वह बहुत सी दवा का ज्ञान भी रखती है. इसके साथ ही इन दवाइयों को मरीज को किस तरह देना है. इन सबकी जानकारी रखती है. नई-नई तकनीक आ गई हैं. इंजेक्शन लगाने की तकनीक बदल रही है. इसके लिए हमने जम्मू, पुणे और बेंगलुरु से फार्माकोलॉजी के स्पेशलिस्ट से बात की है. वह सभी इन नए छात्र-छात्राओं को ट्रेंड कर रहे हैं. उनकी ट्रेनिंग का फायदा मरीजों को भी मिलेगा.

नई तकनीक से कराया गया अवगत

नर्सिंग के कोर्स में 5 तरह से पढ़ाई करवाई जाती है. इसमें सर्जिकल, पीडियाट्रिक, गायनिक, मेडिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की पढ़ाई करवाई जाती है. यह जानकारी देते हुए डॉ गायत्री ने कहा, "इन सभी क्षेत्रों में कई बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में वर्तमान नर्सिंग छात्र-छात्राओं के पास जानकारी नहीं है. इन छात्र-छात्राओं में इसी के बदलाव के बारे में बताने के लिए इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया.

