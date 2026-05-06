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जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मरीजों की फीस से जेब गर्म करते रहे, 6 साल में 70 लाख का गबन

जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 6 साल से चल रहा था गबन. सालाना ऑडिट के दौरान नहीं मिली गड़बड़ी.

JABALPUR EMBEZZLEMENT RS 70 LAKH
जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 70 लाख का गबन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मरीजों की एंट्री की पर्ची काटने वाले कर्मचारियों ने खेल कर दिया. मरीज से तो पैसा लिया लेकिन इसे मेडिकल कॉलेज के अकाउंट में जमा नहीं किया. गजब यह है कि यह घोटाला 2020 से चल रहा था और 2025 तक बदस्तूर जारी रहा. अब इस मामले की जांच विभागीय तौर पर भी और पुलिस के स्तर पर भी की जा रही है.

बीते 6 साल से चल रहा था गबन का खेल

नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर मरीज की पर्ची कटती है. इसमें सामान्य भर्ती मरीज को₹10 जमा करना पड़ता है. यहां इसी पैसे का गबन कर लिया गया है. 2020 से लेकर 2025 तक के भर्ती मरीजों की संख्या और जमा पैसे का जब मिलान किया गया तो इसमें बड़ी गड़बड़ी पाई गई. ज्यादातर समय इस एंट्री में गलती मानते हुए छुपाया गया, लेकिन जब मामले की बारीकी से जांच की गई तो पता लगा कि यह एक गबन है जो बीते 6 साल से लगातार जबलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था.

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना (ETV BHARAT)

मेडिकल कॉलेज की जांच कमेटी गठित

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ नवनीत सक्सेना ने अब इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने न केवल इस मामले की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज के भीतर एक टीम बनाई है, बल्कि इस गबनन की जानकारी पुलिस को भी दी गई है. क्योंकि यह गड़बड़ी छोटी-मोटी नहीं बल्कि लगभग 70 लाख रुपए की बताई जा रही है. डॉ. नवनीत सक्सेना का कहना है "इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा. क्योंकि यह पैसा मरीजों का था और ऑटोनॉमस फंड में जमा होना था. इसका उपयोग मेडिकल कॉलेज में सुविधा और व्यवस्थाएं बढ़ाने में किया जाना था."

हर साल ऑडिट, गबन किसी ने नहीं पकड़ा

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जबलपुर मेडिकल कॉलेज (ETV BHARAT)

सवाल यह खड़ा होता है कि 2020 से अब तक लगातार गड़बड़ी होती चली आई, जबकि हर साल मेडिकल कॉलेज के खर्चों का ऑडिट भी होता है. फिर यह मामला पकड में क्यों नहीं आया. मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरे महाकौशल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है. इसमें रोज हजारों मरीजों को इलाज दिया जाता है और इसे हमेशा पैसे की जरूरत होती है. ऐसे में यह गबन केवल आर्थिक गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह उन मरीजों के साथ भी धोखा है, जिनकी बेहतरीन के लिए इसे खर्च किया जाना था.

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