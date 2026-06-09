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मैट्रिमोनियल साइट पर मिले, युवक ने होटल बुलाकर किया दुष्कर्म, हर बार बदल लेता था पहचान

मध्य प्रदेश में मेट्रोमोनियल साइट पर लड़कियों को फंसा कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप.

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मेट्रोमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 4:54 PM IST

5 Min Read
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जबलपुर: मैट्रिमोनियल साइट्स पर नकली नाम रख कर शादी का वादा कर लड़कियों को फंसाने वाले एक शातिर आरोपी को बेंगलुरु से जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी ने कई राज्यों में युवतियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ संबंध बनाए है. रविवार को एमपी पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जबलपुर लेकर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की. आरोपी खुद को पंकज, दिव्यांशु और आदित्य बताकर लड़कियों को फंसाता था. होटल में बुलाकर जबरन रिलेशन बनाता और न्यूड फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रुपए भी ऐंठ कर गायब हो जाता था.

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

20 मार्च को जबलपुर की एक युवती ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई कि शादी के एक सोशल मीडिया एप पर उसकी पहचान एक युवक से हुई. जिसने खुद को आदित्य सिंह बिजनेसमैन बताया और शादी का भरोसा दिया. दोनों के बीच बातचीत जारी रही. 14 मार्च को आरोपी जबलपुर आया और उसने पीड़िता को होटल मिलने बुलाया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए.

लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat)

न्यूड फोटो और वीडियो सर्कुलेट करने की दी धमकी

अगले दिन आरोपी युवती को तिलवारा स्थित एक होटल ले गया. तीसरे दिन दोनों एक अन्य होटल में भी मिले. तीन दिन तक भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने जल्द शादी की बात कही. इसके बाद युवती उससे संपर्क में बनी रही. एक सप्ताह बाद आरोपी ने वॉट्सएप कॉल, न्यूड फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा. उसने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे युवती घबरा गई, लेकिन बदनामी के डर से उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया. इसके बाद कुछ दिनों तक आरोपी ने संपर्क नहीं किया.

युवती ने अपनी मां को बताई सारी सच्चाई

अप्रैल में आरोपी ने फिर कॉल किया और उसने मथुरा चलने का प्रस्ताव दिया. इसी दौरान युवती ने पहली बार परिवार को आरोपी के बारे में बताया और उसकी फोटो दिखाई. 8 अप्रैल को आरोपी ने कहा कि वह मीटिंग के सिलसिले में कटनी आ रहा है. आरोपी के पास निजी तस्वीरें होने के कारण युवती ने अपनी मां को सारी सच्चाई बता दी कि आरोपी के पास उसकी निजी फोटो है.

ट्रेन में आरोपी को पुलिस ने दबोचा

जानकारी मिलने पर युवती का भाई साथियों के साथ महाकौशल एक्सप्रेस से कटनी रवाना हो गया. तब परिवार को केवल फोटो और ब्लैकमेलिंग की जानकारी थी. दुष्कर्म की बात किसी को पता नहीं थी. युवती एस-4 और आरोपी बी-4 कोच में था. सिहोरा स्टेशन के पास आरोपी युवती के कोच में पहुंचा. इसी दौरान पीड़िता का भाई, उसके साथी और रेलवे पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए. सभी ने आरोपियों को दबोच लिया.

आरोपी को महिला थाना को सौंपा

आरोपी को जबलपुर लाया गया और महिला थाना पुलिस को सौंपा गया. महिला थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को नोटिस देकर छोड़ दिया. बाद में पता चला कि उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर फर्जी थे. 28 मई को युवती फिर महिला थाने पहुंची. उसने बताया कि डर और बदनामी के कारण पहले कई बातें छिपाई थीं. उसने खुलासा किया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था. वह पहले से शादीशुदा भी है.

फर्जी निकले मोबाइल नंबर और आधार कार्ड

नए बयान के बाद पुलिस ने प्रकरण में आरोपी की तलाश शुरू कर दी. जांच में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर फर्जी निकले. इसी दौरान 2022 के गोरा बाजार थाने के एक मामले की जानकारी पुलिस को मिली. फोटो मिलान में सामने आया कि वही आरोपी दिव्यांशु सिंह बनकर एक बार पहले भी दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग कर चुका था.

पूछताछ में कई मामले के खुलासे की संभावना

पुलिस ने आरोपी को इस बार बेंगलुरु से गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी बिहार का रहने वाला है, लेकिन उसकी असली पहचान को लेकर जांच चल रही है. उसने अपना नाम ओमप्रकाश बताया है. उसके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड में अलग-अलग नाम मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में युवतियों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग और ठगी की वारदात की हैं. पूछताछ में कई और मामलों के खुलासे की संभावना है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि "महिला थाना में एक पीड़िता ने बताया था कि मैट्रोमोनियल साइट में उसकी पहचान आदित्य सिंह से हुई. जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और इस दौरान फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए रुपए ऐठने की कोशिश की. बाद में गोरा बाजार थाना क्षेत्र की भी एक ऐसी ही वारदात का रिकॉर्ड मिला."

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