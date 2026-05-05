अनाथ-लावारिस बच्चों को गैरों ने अपनाया, स्पेन, इटली और न्यूजीलैंड में पल रहे जबलपुर के बच्चे
अनाथ और लावारिस बच्चे अब लाचर नहीं, सरकार की एक छोटी सी कोशिश से देश-विदेश में अच्छे परिवारों में पल रहे जबलपुर के अनाथ बच्चे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 11:18 AM IST
जबलपुर: ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं होता या जिन्हें कहीं सड़क, अस्पताल के बाहर और रास्ते पर छोड़ दिया जाता है, ऐसे अनाथ बच्चों का परिवार जबलपुर का मातृ सेवा सदन बनता है. यह संस्था फिर अनाथ बच्चों को उनके नए परिवार से मिलाता है, जो जिंदगी भर उनके साथ रहता है. मिशन वात्सल्य के तहत जबलपुर के सैकड़ों अनाथ बच्चों को परिवार मिल गए है. इनमें से कई बच्चे तो ऐसे हैं, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी.
वे आज दुनिया के अलग-अलग देशों में सुख-सुविधा में पल रहे हैं. जबलपुर के बच्चे अमेरिका, इटली, फ्रांस और यूरोप के कई देश में हैं. सरकार की इस योजना के माध्यम से कोई भी नि संतान दंपति बच्चे गोद ले सकता है.
2022 में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में फेरबदल
जबलपुर के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि "भारत सरकार ने 2022 से बच्चों के गोद देने की प्रक्रिया में फेरबदल किया है. पहले जहां बच्चों की गोद लेने की प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से होती थी, उसे अब कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से किया जाता है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिला बाल विकास विभाग निभाता है. उन्होंने बताया कि वह अभी तक लगभग 50 बच्चों को लोगों को गोद दिलवा चुके हैं."
लावारिस बच्चे
सवाल यह उठता है कि आखिर बच्चे आते कहां से हैं? सौरभ सिंह ने बताया कि "अक्सर आपने सुना होगा कि लावारिस बच्चे मिलते हैं, यह सामान्य तौर पर ऐसे बच्चे होते हैं, जिन्हें उनकी मां छोड़ देती है. अक्सर ऐसे बच्चे झाड़ियों, रोड किनारे पाए जाते हैं. यदि उनकी किस्मत अच्छी होती है, तो वह लोगों की नजर में आ जाते हैं और उन्हें कोई ना कोई देख लेता है.
सौरभ सिंह ने बताया कि वे जब सतना में पोस्टेड थे, तब उनके पास ऐसा ही एक बच्चा आया था. उस बच्चे को उसके परिवार ने पहाड़ की एक गुफा में छोड़ दिया था. जहां कई घंटे तक पड़े रहने की वजह से उसके हाथ में चीटियां लग गई थी, तभी वहां से एक बकरी चराने वाला युवक निकला, जैसे ही उसने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उसे हम तक पहुंचाया गया.
सरेंडर चाइल्ड
इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्हें उनके माता-पिता छोड़ देते हैं. कई बार माता-पिता ऐसी बीमारी में फंस जाते हैं कि वह अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाते या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रहती है, ऐसी स्थिति में परिवार ऐसे बच्चों को सरकार को सरेंडर कर देते हैं. इन बच्चों को भी दूसरों को गोद दिया जा सकता है.
अनाथ बच्चे
कई बार ऐसा होता है कि किसी घटना, दुर्घटना में किसी बच्चे के परिवार के सभी सदस्य खत्म हो गए हों, तब ऐसे अनाथ बच्चों को भी अनाथालय में भेजा जाता है. जबलपुर में मातृ सेवा सदन नाम की संस्था में ऐसे बच्चों को रखा जाता है. सौरभ सिंह ने बताया कि अब सरकार ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का गठन किया हुआ है. इसके तहत ऑनलाइन तरीके से कोई भी परिवार बच्चों को गोद ले सकता है. हालांकि यह प्रक्रिया काफी लंबी है. इसमें परिवार की पूरी जानकारी ली जाती है.
परिवार में माता-पिता की उम्र में मात्र 5 साल का फर्क होना चाहिए.
आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए.
बहुत अधिक बुजुर्ग नहीं होने चाहिए.
किसी सिंगल मदर को लड़का और लड़की दोनों ही गोद लेने की छूट है, लेकिन सिंगल फादर केवल लड़का गोद ले सकता है.
गोद लेने के पहले प्री एडॉप्शन की प्रक्रिया होती है. जिसके तहत गोद लेने वाला परिवार कुछ दिनों तक बच्चों के साथ रहता है और यदि कोई समस्या होती है, तो गोद लेने की प्रक्रिया रोकी जा सकती है.
विदेशों से गोद लेने आते हैं लोग
सौरभ सिंह का कहना है कि केवल भारत ही नहीं विदेशों से भी कई लोग बच्चों को गोद लेने के लिए आते हैं. विदेश से आने वाले परिवार के लोगों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया की शुरुआत एंबेसी से होती है. जब एंबेसी कंफर्म करती है, इसके बाद कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन जांच परख करते हैं, तब जाकर बच्चों को विदेश में गोद दिया जाता है.
USA, इटली, स्पेन, फ्रांस में जबलपुर के बच्चे
केवल जबलपुर से ही सबसे ज्यादा बच्चे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गोद लिए गए हैं. इसके अलावा इटली, स्पेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड और कनाडा में भी जबलपुर के बच्चों को गोद लिया गया है. उन्होंने बताया कि सतना से भी उन्होंने कई बच्चों को विदेश में गोद देने की प्रक्रिया पूरी करवाई है. विदेश से आए दंपति को भारत ने बच्चों को गोद लेने के लिए संस्था को लगभग $5000 की फीस भी जमा करनी होती है.
हर 6 महीने में अधिकारी करते हैं जांच
ऐसा नहीं है कि एक बार बच्चों को गोद दे दिया जाए, तो बाद में उस पर ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि हर 6 महीने में बच्चे और उसके परिवार से महिला बाल विकास के अधिकारी बात करते हैं. सामान्य तौर पर अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है, जिसमें गोद दिए हुए बच्चों की परवरिश सही ढंग से ना हो रही हो, ज्यादातर स्थानों पर बच्चे पूरे सुख सुविधा के साथ रह रहे हैं.
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50 गाड़ियों के साथ बच्ची गोद लेने आया था कारोबारी
सौरभ सिंह ने बताया कि अनाथ बच्चों की कई बार बड़ी अच्छी किस्मत होती है. एक बच्ची को पड़ोसी राज्य का एक बहुत बड़ा कारोबारी गोद लेकर गया. जब इस बच्ची को उन्होंने गोद लिया तो फिर 50 गाड़ियों के काफिले के साथ आए थे और ढाई साल की नन्ही सी गुड़िया को राजकुमारी बनाकर यहां से लेकर गए थे. इसी तरह सेना की एक रिटायर्ड महिला अधिकारी ने 2 बच्चों को गोद लिया है. आज यह बच्चे पूरी सुख सुविधा के साथ उनके परिवार में पल रहे हैं.
हर बच्चे की एक कहानी
एक परिवार तो ऐसा भी है, जिसमें पहले से ही उनकी मां को किसी और ने गोद लिया था. अब यह मां आर्थिक रूप से सक्षम हो गई तो उन्होंने तीन बच्चों को गोद लिया. सौरभ सिंह का कहना है कि हर बच्चे की एक कहानी होती है. सरकार कि इस व्यवस्था की वजह से अनाथ बच्चों को घर मिल गए और जिन दंपतियों के पास बच्चे नहीं थे, उनके आंगन में अब किलकारियां गुजती है.