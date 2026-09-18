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कांग्रेस पर हमलावर मोहन यादव, आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया

जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदिवासी राजा शहीद शंकर शाह व रघुनाथ शाह को याद किया. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

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राजा शहीद शंकर शाह व रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 4:49 PM IST

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जबलपुर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सन् 1857 की क्रांति के शहीद राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह को याद किया. 18 सितंबर 1857 को पिता-पुत्र को अंग्रेजों ने गुलामी स्वीकार न करने की वजह से तोप के मुंह में बांधकर मार डाला था. राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान स्थल बड़ी स्टेशन के पास है. यहां हर साल 18 सितंबर को इन शहीदों के याद में कार्यक्रम किया जाता है.

बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री

जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में कहीं सूर्य नहीं डूबता, एक जमाने में उन्होंने भारत के आदिवासी राजाओं को इसलिए मार डाला, क्योंकि उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की थी. आज दुनिया से अंग्रेजों का ही वर्चस्व समाप्त हो गया है और आदिवासी राजाओं को याद किया जा रहा है."

कांग्रेस पर हमलावर हुए मोहन यादव (ETV BHARAT)

गुलामी की शर्त ठुकरा कर मौत का रास्ता चुना

मोहन यादव ने कहा "शंकर शाह रघुनाथ शाह के सामने अंग्रेजों ने केवल गुलामी की शर्त नहीं रखी थी बल्कि उनके सामने धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव भी रखा था. इन आदिवासी राजाओं ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया." उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल खड़ा किया "लंबे समय तक कांग्रेस आदिवासियों से वोट तो लेती रही लेकिन आदिवासी जननेताओं को ना तो इतिहास में जगह दी और ना ही पाठ्यक्रम में. भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति पद पर भी जनजाति की महिला को बिठाया."

आदिवासी छात्रावासों का नामकरण

आदिवासी विभाग के मंत्री विजय शाह ने कहा "मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी छात्रावासों का नाम कुंवर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर कर दिया है ताकि आने वाली पीढ़ी इन आदिवासी शहीदों को जान सके. रानी दुर्गावती के वंशजों को भी सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती के वंशजों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा. इसी तरह के कार्यक्रम प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी आयोजित किए जा रहे हैं."

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हर साल 18 सितंबर को शहीदों की याद में कार्यक्रम (ETV BHARAT)

मंत्री विजय शाह ने की एक करोड़ देने की घोषणा

मंत्री विजय शाह ने जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह की याद में बनाए गए शहीद स्थल को एक करोड रुपए देने की घोषणा की. यहां पर आने वाले दिनों में शहीदों के जीवन पर आधारित 1 घंटे की एक फिल्म का प्रदर्शन शुरू किया जाएगा. जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान स्थल पर शुक्रवार दिनभर कार्यक्रम का आयोजन चलता रहेगा. इस मौके पर आदिवासी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी शहीद स्थल पर बड़े आयोजन किए हैं.

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