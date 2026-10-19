जबलपुर मेले में भीषण हादसा, झूला झूलते समय ड्रम से गिरे 2 लोग, हालत गंभीर
जबलपुर गोलबाजार मेले में ड्रम वाले झूले का गेट खुला, जमीन पर गिरे झूले में बैठे दो लोग. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:00 PM IST
जबलपुर: शहर के शहीद स्मारक में इन दिनों एक मेला चल रहा है, इस मेले में एक नया झूला आया है जिसमें एक बड़ा सा ड्रम होता है ड्रम के भीतर लोग होते हैं और वह बहुत तेजी से घूमता है. इसी घुमाओ की वजह से लोगों को आनंद आता है. इसी में घूमते घूमते झूले का गेट अचानक खुल गया और उसमें से दो बच्चे निकलकर बाहर गिर गए. झूला काफी तेज होने के कारण दोनों को बहुत ज्यादा चोट आई है, दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मेले को बंद कर दिया.
ड्रम वाले झूले से हादसा
मेले का मुख्य आकर्षण ही झूला होता है, पहले छोटे-छोटे झूले चलते थे जिन्हें लोग हाथ से चलाते थे, फिर धीरे-धीरे झूले बड़े होते चले गए. जो इंजन से या मोटर से चलते थे. फिर तरह-तरह के झूले मेले में आने लगे. अब एक नई किस्म का झूला आया है जिसमें एक बड़ा ड्रम होता है और उसके भीतर लोग खड़े होते हैं और ड्रम तेजी से घूमता है.
अचानक खुला ड्रम का गेट
मेले में घूमने गई सरिता यादव ने बताया, "मेरा बेटा भी झूले के भीतर था, झूला बहुत तेजी से घूम रहा था. इसी दौरान घूमते-घूमते ही उसका गेट खुल गया और उसमें से दो लोग बाहर गिर गए. बाहर गिरने वालों में एक मेरा बेटा भी शामिल है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है. हालत गंभीर होने के चलते उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है. लड़की को भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं और वह बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती है."
मेला प्रबंधन ने बताया हादसे की वजह
हालांकि, मेला का प्रबंधक एसके निगम ने बताया कि इसमें लड़की और लड़के की ही गलती है, दोनों चलते झूले में रील बना रहे थे इसी की वजह से हादसा हुआ. हालांकि हादसे के तुरंत बाद उन्होंने मेले को बंद कर दिया है और पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है.
मेला क्षेत्र सील कर जांच जारी
इस घटना के तुरंत बाद लाडगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेले को तुरंत खाली करवाया. करीब 500 सौ लोगों को झूले से बाहर निकलवा कर झूला बंद करा दिया. सीएसपी अखिलेश गौर ने बताया, "हमने इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और इस बात की जांच हो रही है कि आखिर गलती किसकी थी. इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."
- दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर लपटों से हडकंप, पेट्रोल से भरी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग
- ग्वालियर ट्रक हादसा: भाई से मंगायी थी चूड़ियां, ट्रक ने छीन लिया परिवार का इकलौता सहारा
पहले मेलों में छोटे झूले लगते थे, हालांकि आजकल विभिन्न प्रकार के भारी भरकम झूले लगते हैं. ऐसे झूले लगाए जाने से पहले जांच की जाती है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए. लेकिन भारत के मेलों में बेधड़क ऐसे झूलों का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है. मेले की परमिशन में कहीं भी इन झूलों की जांच करने की कोई बात नहीं होती है. जिसके चलते अकसर दुर्घटना की खबर देखने को मिलती है.