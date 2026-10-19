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जबलपुर मेले में भीषण हादसा, झूला झूलते समय ड्रम से गिरे 2 लोग, हालत गंभीर

जबलपुर में मेले में भीषण हादसा ( ETV Bharat )

जबलपुर: शहर के शहीद स्मारक में इन दिनों एक मेला चल रहा है, इस मेले में एक नया झूला आया है जिसमें एक बड़ा सा ड्रम होता है ड्रम के भीतर लोग होते हैं और वह बहुत तेजी से घूमता है. इसी घुमाओ की वजह से लोगों को आनंद आता है. इसी में घूमते घूमते झूले का गेट अचानक खुल गया और उसमें से दो बच्चे निकलकर बाहर गिर गए. झूला काफी तेज होने के कारण दोनों को बहुत ज्यादा चोट आई है, दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मेले को बंद कर दिया.

ड्रम वाले झूले से हादसा मेले का मुख्य आकर्षण ही झूला होता है, पहले छोटे-छोटे झूले चलते थे जिन्हें लोग हाथ से चलाते थे, फिर धीरे-धीरे झूले बड़े होते चले गए. जो इंजन से या मोटर से चलते थे. फिर तरह-तरह के झूले मेले में आने लगे. अब एक नई किस्म का झूला आया है जिसमें एक बड़ा ड्रम होता है और उसके भीतर लोग खड़े होते हैं और ड्रम तेजी से घूमता है.