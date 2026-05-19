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जबलपुर के बाजार में लगी आग, 7 दुकानें खाक, एक दिन पहले हाई कोर्ट ने दी थी चेतावनी

जबलपुर : शहर के कबाड़ी बाजार में सोमवार को आधी रात आग भड़क उठी. खास बात ये है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम और जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि जबलपुर में लगातार अग्नि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. इसलिए ऐसे स्थानों की जांच की जाए. लोगों को नोटिस दिए जाएं कि जहां अग्नि दुर्घटनाओं की आशंका है, वहां सावधानी बरती जाए. इसके बाद भी नगर निगम प्रशासन सोता रहा.

दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची

जबलपुर के गुरंदी बाजार में देर रात लगभग 2:00 बजे एक दुकान में आग लगी. उस वक्त इन दुकानों में कोई नहीं था. यह जबलपुर का कबाड़ी बाजार है. देखते ही देखते आग एक दुकान से दूसरी दुकान होते हुए आसपास की 7 दुकानों तक पहुंच गई. जैसे ही इस घटना की जानकारी नगर निगम के अग्निशमन दल को मिली तो एक-एक करके दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया.

जबलपुर के गुरंदी बाजार में देर रात भड़की आग (ETV BHARAT)

एक दिन पहले ही हाई कोर्ट ने नगर निगम को दिया था नोटिस

मौके पर पहुंचे सीएसपी महादेव नागोटिया ने बताया "आग बहुत अधिक तेज थी. यह बहुत घना इलाका है. इसलिए आग बुझाने वाली गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच पा रही थीं. दुकान एक दूसरे से सटी हुई हैं. इसलिए आग बुझाने में थोड़ा समय ज्यादा लगा." जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कल ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम जबलपुर प्रशासन को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया "शहर के भीतर कई ऐसे कारोबार बिना फायर सेफ्टी के हो रहे हैं, जिनमें आग लगने की आशंका है. इन सभी की जांच की जाए ताकि अग्नि दुर्घटनाओं से बचा जा सके."