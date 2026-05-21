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ढाई लाख के मियाजाकी आम के दिवाने जर्मन शेफर्ड डॉग्स, चौकीदार बन चट करते हैं जापान मैंगो

मियाजाकी आम मिली जेड प्लस सिक्योरिटी. रखवाली करते करते लखटकिया जापानी आम खाने के शौकीन हुए जर्मन शेफर्ड डॉग्स. जबलपुर से विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

MANGO LOVER GERMAN SHEPHERD
मैंगो लवर बने जर्मन शेफर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 1:00 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 1:10 PM IST

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जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में आम के बगीचे की रखवाली करने वाले जर्मन शेफर्ड खुद आम के शौकीन हो गए हैं. बगीचे के मालिक का कहना है कि इन कुत्तों को आम के पकने का इंतजार रहता है और पेड़ से गिरे हुए आम यह बड़े चाव से खाते हैं. हालांकि जर्मन शेफर्ड कुत्ते फलों की शौकीन नहीं होते लेकिन उनके बगीचे में इन कुत्तों ने अपनी आदत बदल दी है और वे बगीचे में घूम-घूमकर दिनभर फलों को खोजते हैं. इसकी वजह से बगीचे की रखवाली भी हो जाती है और कुत्तों को भी स्वादिष्ट फल मिल जाते हैं.

बगीचे में 50 से ज्यादा वैरायटी के आम
जबलपुर में चरगवा रोड पर संकल्प परिहार का एक आम का बगीचा है. इस आम के बगीचे में 50 से ज्यादा वैरायटी के आम लगे हुए हैं. यहीं पर दुनिया का सबसे महंगी किस्म का जापानी आम 'ताईयो नो तामागो' भी लगा हुआ है. भारत में यह मियाजाकी के नाम से जाना जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस आम की कीमत ढाई लाख रुपया है.

मियाजाकी की रखवाली करते मैंगो लवर बने जर्मन शेफर्ड (ETV Bharat)

चोरों के डर से तैनात किए जर्मन शेफर्ड
बाग के मालिक संकल्प परिहार का कहना है कि, ''उनके इस महंगे आम की जानकारी जब आसपास के लोगों को लगी तो कई बार चोरों ने उनके आम को चुरा लिया. इसकी वजह से उन्हें इन आमों की रखवाली के लिए बगीचे में सीसीटीवी कैमरे लगवाने पड़े. इस दौरान उन्होंने कुछ जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी आमों की रखवाली के लिए तैनात किए. धीरे-धीरे अब उनके बगीचे में 20 से ज्यादा जर्मन शेफर्ड कुत्ते हो गए हैं.''

Mango lover German shepherd dog
आम के शौकीन जर्मन शेफर्ड (ETV Bharat)

रखवाली करते आम के शौकीन हुए कुत्ते
संकल्प परिहार ने बताया कि, ''शुरुआत में इन विदेशी नस्ल के कुत्तों को विशेष तरह का खाना खिलाना पड़ता था. लेकिन जब उन्होंने इन कुत्तों को अपने बगीचे में छोड़ा तो कुत्तों ने पेड़ों से गिरे हुए आम का स्वाद चख लिया और अब यह आलम है कि यह कुत्ते खुद ही आम के शौकीन हो गए हैं और उन्हें भी आमों के पकने का इंतजार इतनी बेसब्री से होता है जितना आम के शौकीनों को इंतजार होता है.'' संकल्प का कहना है कि, ''गनीमत है कि उनके जर्मन शेफर्ड की फौज पेड़ से पके हुए नीचे गिरे हुए आम ही खाते हैं, इसलिए उन्हें पेड़ के ऊपर लगे आमों की चिंता नहीं होती.''

Mango lover German shepherd dog
दुनिया का सबसे महंगा आम है मियाजाकी (ETV Bharat)

4 से 5 किलो तक होता है आम का वजन
संकल्प परिहार के इस बगीचे में 50 से ज्यादा वैरायटी के आम हैं. इस साल उनका एक आम फिर चर्चा में है. संकल्प परिहार का कहना है कि, ''इसे 4KG मैंगो भी कहा जाता है. यह खाने में बेहद स्वादिष्ट है और पूरी तरह तैयार होने पर इसका वजन लगभग 4 से 5 किलो तक पहुंच जाता है. उनके बगीचे में पिछले साल यह तीन किलो 50 ग्राम तक का निकला है.'' संकल्प परिहार ने बताया कि, ''पकने पर यह पूरी तरह पीला हो जाता है इसलिए जब पपीते के साथ इसको रखा गया तो लोग पहचान ही नहीं पाए कि यह आम है या पपीता.''

Mango lover German shepherd dog
जबलपुर में बाग की रखवाली में लगे कुत्ते (ETV Bharat)
Mango lover German shepherd dog
बगीचे में आमों के गिरने का इंतजार करते हैं कुत्ते (ETV Bharat)

हालांकि संकल्प परिहार के बगीचे में अभी तक आमों की तोड़ाई शुरू नहीं हुई है. उनका कहना है कि, ''अभी आम पूरी तरह पेड़ पर पके हुए नहीं है. बाजार में जो आम आ रहे हैं उन्हें केमिकल से पकाया जा रहा है. इसलिए लोगों को थोड़ा इंतजार और करना चाहिए. जल्द ही बाजार में पेड़ के पके आम भी आने लगेंगे वे ज्यादा स्वादिष्ट और सेहत के लिए बेहतर होंगे.''

Mango lover German shepherd dog
आमों से लदे हैं पेड़ (ETV Bharat)

आंधी से 40 प्रतिशत फसल बर्बाद
संकल्प परिहार ने बताया कि, ''इस साल बीते दिनों बहुत तेज आंधी चली, जिसकी वजह से 40% आम की फसल बर्बाद हो गई है. लेकिन फिर भी 60% आम पेड़ पर हैं, इसलिए आम के दाम थोड़े ज्यादा हो सकते हैं. आम एक खास फल है और आम के दीवाने साल भर इसका इंतजार करते हैं.'' उन्होंने बताया, ''उनके बाग के एक किलो मियाजाकी आम की कीमत 10 से 12 हजार रुपए है.''

जबलपुर की आबोहवा में आम की कई वैरायटी बहुत अच्छा स्वाद दे रही हैं. खासतौर पर मल्लिका ने जो स्वाद जबलपुर में दिया है वह पूरे भारत में नहीं आया. इसलिए जबलपुर के आमों के शौकीन आम आदमी के साथ-साथ आमों की रखवाली करने वाले कुत्ते भी हो गए हैं.

Last Updated : May 21, 2026 at 1:10 PM IST

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