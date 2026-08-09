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मंडला के टैलेंटेड टीचर श्याम बैरागी के एक गाने से मध्य प्रदेश बना सुपर क्लीन, देश में धाक

मंडला के शिक्षक श्याम बैरागी ने गाया था 'गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल' गीत, उन्होंने गौडी भाषा में लिखे गीत कई. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

SHYAM BAIRAGI CLEANLINES SONG
मंडला के टीचर का सॉन्ग बना देश भर में स्वच्छता की आवाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 10:43 AM IST

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Updated : August 9, 2026 at 12:03 PM IST

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जबलपुर/मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला के रहने वाले एक प्राथमिक शिक्षक ने एक ऐसा गीत लिखा जिसकी वजह से पूरे देश में लोगों के भीतर सफाई की अलख जगी और लोगों ने कचरे को खुले में फेंकने की बजाय कचरे वाली गाड़ी में डालना शुरू कर दिया. यह सिंगर है मंडला के श्याम बैरागी. उनका कहना है कि, ''इस गीत को गाने के लिए कोई तैयार नहीं था तब उन्होंने खुद इस गीत को गाया. उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह गीत इतना मशहूर हो जाएगा.''

'देख देख तू यहां वहां ना देख पहले की बीमारी तो होगा सबका बुरा हाल
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल''

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक श्याम बैरागी ने यह गीत लिखा था. श्याम बैरागी बताते हैं, ''वह मंडला जिले के एक बेहद पिछड़े गांव के रहने वाले हैं. उनका गांव कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान के पास में था और उनकी शुरुआती पढ़ाई पास के ही एक प्राथमिक स्कूल में हुई थी. उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद मंडल के एक प्राथमिक स्कूल में बताओ शिक्षक काम करना शुरू किया.''

श्याम बैरागी ने गाया था 'गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल' गीत (ETV Bharat)

श्याम बैरागी गोंडी भाषा में लिखते हैं कविताएं
श्याम बैरागी गोंडी भाषा के कवि हैं और वे मूल रूप से गोंडी भाषा की कविताएं लिखते हैं. इसके साथ ही वे दुष्यंत कुमार से भी बहुत प्रभावित हैं और दुष्यंत कुमार की ही तरह की कविताएं भी हिंदी भाषा में लिखते हैं. लेकिन उनकी रुचि का विषय गोंडी भाषा में जल, जंगल और जमीन है और इसके लिए वे कविताएं लिखते रहे हैं. कभी-कभी इन्हीं कविताओं का वाचन मंडला के स्थानीय कवि सम्मेलनों में किया करते थे. वहीं पर एक अधिकारी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि जब कचरा लेने के लिए उनके कर्मचारी गलियों में जाते हैं तो लोग सीटी बजाने पर बाहर नहीं निकलते. इसलिए वह एक गीत लिख दें. जिससे लोग बाहर निकाल कर कचरा गाड़ी तक कचरा ले आए.''

mandla teacher Shyam Bairagi
श्याम बैरागी ने गौडी भाषा में लिखे गीत कई (ETV Bharat)

गीत गाने के लिए नहीं हुआ कोई तैयार, खुद गाया गीत
श्याम बैरागी बताते हैं कि, ''उन्होंने एक गीत लिखा लेकिन इस गीत को गाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ. इसलिए उन्होंने खुद ही इस गीत को गाने का फैसला किया और जबलपुर के एक स्टूडियो में यह गीत रिकॉर्ड हुआ.'' उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह गीत इतना मशहूर हो जाएगा कि इसे न केवल हिंदी भाषी राज्यों में बल्कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी लोग सुनेंगे.''

आ रहा नया गाना 'एमपी से करना है कचरा गोल'
उन्होंने बताया कि, ''इस गीत को मराठी भाषा में भी कई शहरों में यह बजाया जाता है.'' श्याम बैरागी का कहना है कि, ''उनकी एक कोशिश की वजह से देश के सैकड़ों शहरों में लोगों ने स्वच्छता को अपनाया है. यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है.'' इस मौके पर श्याम बैरागी ने ईटीवी भारत को एक नया गीत भी सुनाया जो आने वाले दिनों में सफाई के लिए निकलने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा. इसके बोल हैं, ''कचरे वाली गाड़ी आई एमपी से करना है कचरा गोल.''

श्याम बैरागी को कहना है कि, ''उन्होंने अब तक ढाई सौ से ज्यादा ऐसे गीत गए हैं जो सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं. वह अपने गीतों के जरिए लोगों को योजनाओं का फायदा दिलवाना चाहते हैं इसीलिए इस तरह गीतों का प्रयोग करते रहते हैं.''

Last Updated : August 9, 2026 at 12:03 PM IST

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