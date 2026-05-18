जबलपुर-मंडला रोड पर 5 वाहनों की भीषण टक्कर, ट्रक-ट्राला ट्रैक्टर और बस आपस में टकराए
जबलपुर मंडला रोड पर एक के बाद एक टकराए पांच वाहन, तीन ट्रक, एक बस और एक ट्रैक्टर की टक्कर, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 1:04 PM IST
जबलपुर: मंडला हाईवे पर बरेला के पास एक के बाद एक पांच वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए. इसमें तीन ट्रक एक ट्रैक्टर और एक बस आपस में टकरा गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर सड़क पर एक ढलान है, जहां ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं. यह तो गनीमत थी कि इस दुर्घटना में किसी की भी जान नहीं गई.
पांच वाहनों की टक्कर
जबलपुर से मंडला होते हुए रायपुर के लिए हाईवे जाता है. छत्तीसगढ़ से बड़ी तादाद में लोहे का सामान लेकर बड़े-बड़े ट्रक इसी रोड से मध्य प्रदेश में आते जाते हैं. इस सड़क पर दिनभर ट्रैफिक रहता है. जबलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बरेला नाम का एक छोटा सा कस्बा है, यहीं पर कस्बा की सीमा खत्म होने के बाद एक पहाड़ी शुरू हो जाती है. पहाड़ी पर एक लंबा ढलान है. 18 मई को दिन में लगभग 9 बजे एक ट्रक से पहले एक ट्रैक्टर टकराया, फिर इसी से एक दूसरा ट्रक टकराया, फिर एक और ट्रक की पीछे से टक्कर हुई. इन सब दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से एक बस टकरा गई.
रोड में ढलान होने से वाहन होते हैं अनियंत्रित
मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी सुरेंद्र कटारे ने बताया कि "यह तो गनीमत थी कि इतने सारे वाहनों की टक्कर के बाद भी किसी की जान नहीं गई. हालांकि कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. सुरेंद्र कटारे का कहना है कि पहाड़ से आने वाला ढलान गलत तरीके से बना हुआ है. यह ढलान इतना सीधा है कि उस पर भारी वाहनों को तुरंत रोकना संभव नहीं हो पाता. जब तक रोकने की कोशिश की जाती है, तब तक टक्कर हो जाती है या वाहन पलट जाते हैं. यह कोई आज का मामला नहीं है, यहां अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती ही रहती है.
ट्रक चालक बोला-ट्राला ड्राइवर की गलती
सुरेंद्र कटारे का कहना है कि पहले जो रोड बनी थी, वह अभी भी बनी हुई है, लेकिन उस पर आवागमन बंद कर दिया गया है. यदि उस रोड को चालू कर दिया जाए तो दुर्घटनाएं बंद हो सकती हैं." ट्रक ड्राइवर पप्पू ने बताया कि "पीछे से आने वाले ट्राला वाले की गलती है, पहले एक्सीडेंट उसी ने किया है, यदि वह थोड़े पहले ब्रेक लगा देता तो एक्सीडेंट नहीं होता."
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बताते चलें यह सड़क पहले भी विवादों में रही है. इसके निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. इस मामले में हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.