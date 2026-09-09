श्याम के पास पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं, फरिश्ता बन पहुंचे इनायत अली
जबलपुर में गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली ने गरीब व लाचार व्यक्ति की पत्नी का कराया दाह संस्कार. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 3:22 PM IST
जबलपुर : आज के दौर में जब लोग छोटी-छोटी बातों में धर्म को लेकर जहर उगलने लगते हैं, ऐसे में जबलपुर में सांप्रदायिक सद्भाव की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो समाज के लिए बड़ा सबक व संदेश दे रही है. जबलपुर जिला अस्पताल में एक गरीब आदमी की पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है. गरीबी इतनी कि वह पत्नी का अंतिम संस्कार भी करने में सक्षम नहीं. मजबूर होकर वह गरीब आदमी पत्नी का शव नर्मदा नदी में प्रवाहित करने की तैयारी करने लगता है. ऐसे में इनायत अली सामने आए और पूरी रीतिरिवाज से अंतिम संस्कार कराया.
नर्मदा में प्रवाहित करने वाला था पत्नी का शव
शहपुरा की रहने वाली आरती विश्वकर्मा का बीते दिनों एक्सीडेंट हो गया था. आरती विश्वकर्मा के पति श्याम विश्वकर्मा एक होटल में बर्तन धोने का काम करते हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है. श्याम विश्वकर्मा ने पत्नी का इलाज जबलपुर के सरकारी अस्पताल में करवाया. आरती विश्वकर्मा की मौत हो जाती है. श्याम विश्वकर्मा के पास पत्नी के के अंतिम संस्कार करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे. उसने रिश्तेदारों के साथ ही कई लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया. क्योंकि जबलपुर में अंतिम संस्कार करने में लगभग ₹5000 का खर्च आता है.
गरीब नवाज कमेटी की बदौलत शव को मिला मुकाम
कलेजे पर पत्थर रख श्याम विश्वकर्मा ने तय किया कि वह पत्नी के शव को नर्मदा नदी में प्रवाहित कर देगा. जब अस्पताल स्टाफ को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने जबलपुर के गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली को इसकी जानकारी दी. गरीब नवाज कमेटी के जरिए इनायत अली लावारिस लाशों का कफन-दफन और अंतिम संस्कार करते हैं. इनायत अली पेशे से मैकेनिक हैं. वह अब तक सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार और कफन दफन कर चुके हैं.
ग्वारीघाट में किया अंतिम संस्कार
जैसे ही इनायत अली ने ये दिल को झझोकरने वाली खबर सुनी तो वह दौड़े-दौड़े अस्पताल पहुंचे. इनायत ने श्याम की हिम्मत बढ़ाई. इसके बाद इनायत अली ने अपने मित्र के साथ आरती विश्वकर्मा की पार्थिव देह को जबलपुर के जिला सरकारी अस्पताल से लेकर ग्वारीघाट मुक्तिधाम पहुंचे और पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करवाया.
- गरीब बेटी पर दुखों का पहाड़ टूटा तो मुक्तिधाम से लेकर घर तक बढ़े मदद के हाथ
- गुना की वरदान सेवा समिति लोगों के लिए है वरदान, 300 बिछड़े लोगों को पहुंचाया उनके घर
पूरी रीतिरिवाज के साथ अंतिम विदाई
श्याम विश्वकर्मा का कहना है "यदि गरीब नवाज कमेटी के लोग उसकी मदद नहीं करते तो वह अपनी पत्नी की बॉडी को नर्मदा नदी में छोड़ देता ताकि उसे मछलियां खा सकें. वह गरीब नवाज कमेटी का अहसान मान रहे हैं." समाजसेवी इनायत अली का कहना है "वह कई सालों से गरीब और लाचार लोगों की मदद कर रहे हैं. जब उन्हें श्याम विश्वकर्मा के साथ हुए वाकये की जानकारी मिली तो उन्होंने मदद की और आरती विश्वकर्मा को पूरे रीति रिवाज के साथ विदा किया गया."