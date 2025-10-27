ETV Bharat / state

गोबर के गड्ढों में दूध पीने निकले माल बाबा, बुंदेलखंड और महाकौशल की अद्भुत वेशभूषा

इस परंपरा का एक हिस्सा दीपावली के दूसरे दिन की रात से शुरू होती है, जब इन्हीं ग्वालों की टोली गांव के जानवरों को रात में डराने के लिए पहुंचती है. ऐसा माना जाता है कि अचानक से डरा हुआ जानवर साल भर बीमार नहीं होता.

दीपावली केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि त्योहारों की एक पूरी श्रृंखला है. जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और इसके बाद देवउठनी ग्यारस तक लगातार त्योहार चलते रहते हैं. इसमें कुछ त्योहार और परंपराएं ऐसी हैं, जिन्हें सब जानते हैं. लेकिन कुछ परंपराएं और त्योहार दीपावली से जुड़े जरूर हैं, लेकिन इनका चलन कुछ खास क्षेत्र में ही देखने को मिलता है. इसी तरह की एक परंपरा माल बाबा की भी है.

जबलपुर: बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र में दीपावली के ठीक बाद गांव में 'माल बाबा' निकलते हैं. गांव के लोगों को इनका इंतजार होता है. कहा जाता है कि जब तक माल बाबा घर पर नहीं पहुंचते तब तक गोवर्धन पूजा पूरी नहीं मानी जाती है. यह माल बाबा ग्वालों की टोली होती है, जो अनोखे ढंग से गोवर्धन पूजा करती है. बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र में दीपावली के बाद इनके आयोजनों से रौनक बनी रहती है.

अनोखी वेशभूषा में निकती है टोली

दीपावली के बाद अगले कुछ दिनों तक महाकौशल और बुंदेलखंड के गांव में ग्वालों की एक टोली निकलती है. इनमें ढोल मृदंग होता है. इस दौरान लोग देसी गीत गाते हैं और उनके साथ कुछ युवा और बुजुर्ग एक अनोखी वेशभूषा में रहते हैं. उनके सिर पर पगड़ी होती है और शरीर पर रस्सी की बनी एक वेशभूषा होती है, उसमें घुंघरू लगे होते हैं. यह रंग बिरंगी होती है और इसमें कुछ फूल भी लगे होते हैं. इनके हाथ में एक डंडा होता है. इस टोली को कृष्ण की ग्वालटोली का स्वरूप माना जाता है.

गोबर में बने गड्ढे में पीते हैं दूध

स्थानीय परंपरा के अनुसार सबसे पहले लोग घरों में पूजा करते हैं. फिर ऐसा कहा जाता है कि इन्हें एक भाव आता है. सामान्य तौर पर जिस तरह देवी की पूजा के दौरान महिलाएं और पुरुष यह मानते हैं कि उनके शरीर में कुछ समय के लिए भाव आ जाते है और वह एक अलग मुद्रा में नृत्य करने लगते हैं.

दीपावली के बाद निकलते हैं माल बाबा (ETV Bharat)

ये लोग नाचते गाते पूरे गांव में घूमते हैं और जहां भी इन्हें गोवर्धन रखा हुआ मिलता है, उस गोवर्धन की पूजा करते हैं. इसके बाद उस गोवर्धन को अपने नृत्य के जरिए मिटा देते हैं. इस दौरान इस गोबर में ही बने एक गड्ढे में दूध भी पीते हैं. इसके बाद गोबर को उठाकर घरों पर भी फेंकते हैं.

स्थानीय निवासी प्रेमलाल यादव ने बताया कि "सदियों से यह परंपरा उनके परिवार में चलती आ रही है. यहां तक की गोबर में पड़े दूध को पीने में इन्हें हिचक नहीं होती और न ही इसे पीने से वे बीमार होते हैं."

गोबर के गड्ढे में दूध पीना माना जाता है शुभ

कई लोगों को गोबर में बने गड्ढे में दूध पीने का कृत्य अनोखा लग सकता है, लेकिन गांव में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. नरसिंहपुर के गांव इमझिरी के निवासी गिरिराज सिंह ने बताया कि "गाय हमारे लिए माता है और गोबर हमारे पूरे कामकाज का आधार, क्योंकि बिना गोबर की खाद के हमारे खेत अन्न का उत्पादन नहीं कर सकते. इसलिए हम गाय और गोवर्धन दोनों की पूजा करते हैं. हम इसे शुभ मानते हैं.

जबलपुर में गोवर्धन पूजा का अनोखा तरीका (ETV Bharat)

'ऐसे त्योहार बताते हैं गोवंश और गोबर का महत्व'

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कृषि संकाय के विद्वान डॉ. रोहित पांडे अपनी रिसर्च में जबलपुर के आसपास यूरिया की वजह से पानी में बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा पर अध्ययन किया है. उन्होंने बताया कि "रासायनिक खेती की वजह से जमीन पानी और हवा तीनों दूषित हो रहे हैं. यदि हमें अपनी मिट्टी पानी और हवा तीनों को प्राकृतिक रूप में सुरक्षित रखना है, तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा. प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा योगदान पशुओं का है. उनका गोबर खेती के लिए अमृत की तरह काम करता है. हमारे पूर्वज इस बात को समझते थे. इसलिए उन्होंने इस तरह के त्योहार बनाए. यह सभी आयोजन हमें बताते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था में गोवंश और गोबर का कितना महत्व है."

अब यह परंपरा केवल धार्मिक बनकर रह गई है, जबकि इसका आर्थिक महत्व ज्यादा था. आज भी खेती की अर्थव्यवस्था से देश के आधे से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है. ऐसी स्थिति में ऐसी परंपराएं और त्योहार इस कारोबार में लगे हुए लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं. भारत जैसे देश में जहां रोजगार की भारी कमी है, वहां यदि ऐसी परंपराएं जिंदा रहेंगी तो लोग अपनी परंपरागत कामों से जुड़े रहेंगे और बेरोजगार नहीं होंगे.