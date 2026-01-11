ETV Bharat / state

दानापुर एक्सप्रेस में युवक ने खुद पर किया हमला, अस्पताल की पहली मंजिल से भी लगाई छलांग

पूरा मामला दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस का है. शनिवार को प्रमोद मांझी अपने साले रवि संग नागपुर से बिहार के छपरा जा रहा था. ट्रेन जैसे ही भेड़ाघाट स्टेशन के पास पहुंची तो प्रमोद बाथरूम चला गया और काफी देर तक बाहर नहीं निकला. जिसके बाद साले रवि ने जाकर देखा तो प्रमोद खून से लथपथ बाथरूम में पड़ा था. पहली नजर में रवि को लगा किसी ने उसे मारा है. लेकिन बाद में उससे समझ आ गया कि उसने खुद ही ब्लेड से अपने हाथ, गले और सीने पर वार कर लिए थे. रवि ने तुरंत ही घटना की सूचना आने वाले स्टेशन जबलपुर में कर दी.

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक ने चलती ट्रेन में ही खुद पर ब्लेड से हमला कर लिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान उसने हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी. खुद पर हमला करने की कोशिश के कारणों की पुलिस जांच कर रही है.

दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस में युवक ने खुद को किया घायल (ETV Bharat)

घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती

जिसके बाद जीआरपी ने तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रमोद को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी सिंह राजपूत अपनी टीम के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे. पुलिस पूछताछ के दौरान प्रमोद मांझी ने बताया कि "वह मशहूर गायक कुमार शानू का बहुत बड़ा फैन है और हमेशा उसी का गाना सुनता है. वह जब भी मोबाइल खोल रहा है तो उसे अजीब सा लग रहा है. उसके गाने सुनने और स्टेटस शेयर करने की तलब मच रही थी. जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था."

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

प्रमोद मांझी के साले रवि ने पुलिस को बताया कि "प्रमोद नागपुर में प्राइवेट नौकरी करता है और काम के दौरान लगातार गाने सुनने का आदि था. पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत और मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. बातचीत के दौरान वह अचानक कुमार शानू के गानों को गाने लगता था. उसका इलाज चल रहा है."

इलाज के दौरान पहली मंजिल से छलांग

अस्पताल में इलाज के दौरान प्रमोद ने पुलिस से बाथरूम जाने की बात कही. पुलिस और रवि उसे बाथरूम तक लेकर पहुंचे. इस दौरान वह अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी. लेकिन नीचे टीन शेड बिछी होने के कारण उसे ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई. पुलिस ने तुरंत उसे टीन शेड से निकाला और दोबारा आईसीयू में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज जारी है.

जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी सिंह राजपूत ने बताया कि "प्रमोद मांझी नामक युवक खुद को ब्लेड से घायल कर लिया था, जिसे पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां उसने अस्पताल की पहली मंजिल से छलांग लगा ली थी. हालांकि इसकी हालत अब खतरे से बाहर है. परिजनों को सूचना देकर बिहार से जबलपुर बुलाया गया है. वह सिंगरों के गाने सुनने का आदी है. उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है."