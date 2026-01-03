जबलपुर के मुख्य बाजार में आधी रात 2 घंटे तक भारी बवाल, पुलिस ने लाठियां भांजीं
जबलपुर में शुक्रवार आधी रात दो पक्षों के बीच मारपीट, 6 लोग घायल. सड़कों पर उतरी गुस्साई भीड़. पुलिस के खिलाफ नारेबाजी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 12:40 PM IST
जबलपुर : शीतलहर और कोहरे के आगोश में ठिठुर रहे जबलपुर में आधी रात करीब एक बजे माहौल अचानक गर्मा गया. शहर के मुख्य बाजार में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी. मारपीट में 6 लोग घायल हुए. इस दौरान एक पक्ष पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाकर जैन समाज सड़कों पर उतर आया. पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी.
मामला बेकाबू होते देख शहर के 8 थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया. बेकाबू हो रहे लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात संभाले. गुस्साई भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए.
मामूली विवाद ने गंभीर रूप लिया
जबलपुर के मुख्य बाजार कमानिया गेट क्षेत्र स्थित बड़कुल मिष्ठान भंडार में संचालक और कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इस विवाद में कर्मचारी ने अपने साथियों को बुला लिया. कर्मचारी के साथियों ने दुकान संचालक के साथ अभद्र व्यवहार किया. आरोप है कि संचालक के साथ ही जैन समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया. इसके बाद जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए.
अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा भड़का जैन समाज
जैन समाज के लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया. लेकिन जैन समाज के लोग आरोपियों को खुद के हवाले करने की मांग करने लगे. मामला गर्माता देख मौके पर 5 पुलिस थानों की पुलिस बल मौके पर बुला ली गई. भीड़ को बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. .
पुलिस पर एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप
जैन समाज के लोगों ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाकर नारेबाजी की. प्रत्यक्षदर्शी अर्जित जैन के अनुसार "बड़कुल होटल में दुकान संचालक और कर्मचारियों का विवाद हुआ, कर्मचारी द्वारा अपने साथियों को बुलाया गया, जिन्होंने आकर बेसबॉल से तोड़फोड़ और मारपीट की. जैन समाज को अपशब्द बोले. इससे पूरा समाज इकठ्ठा हो गया." प्रत्यक्षदर्शी अभिषेक वत्सल के अनुसार "कुछ असमाजिक लोगों ने जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की. जब समाज के लोग इकठ्ठा हुए तो पुलिस लाठीचार्ज किया."
- अदालत परिसर में जमकर चले लात घूंसे, तलाक के मामले में दो पक्ष भिड़े
- 22 एकड़ जमीन को लेकर दो पक्ष भिड़े, तनावपूर्ण हुआ माहौल
3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 2 की गिरफ्तारी
एडिशनल एसपी सिटी आयुष गुप्ता के अनुसार "फिलहाल 3 लोग अतुल पटेल, रोहित राजपूत और सचिन शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. बेकाबू लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा."