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महाकौशल का जंगल सत्याग्रह, जब वनों को बचाने अंग्रेजों से भिड़े आदिवासी, फायरिंग में 4 शहीद

दांडी मार्च से ज्यादा प्रभावित था महाकौशल का जंगल सत्याग्रह आंदोलन, आदिवासियों ने किया ब्रिटेश फॉरेस्ट एक्ट का विरोध, देश के लिए दी जान. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Mahakoshal Forest Satyagraha
महाकौशल का जंगल सत्याग्रह आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 1:50 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 2:08 PM IST

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जबलपुर: आपने कई बड़े आंदोलन के बारे में सुना होगा लेकिन महाकौशल इलाके में एक जंगल सत्याग्रह भी हुआ था इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है. इस जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में कंबल लेकर अंग्रेजों के फॉरेस्ट एक्ट का खुलकर विरोध किया था. अंग्रेज इतने व्यथित हो गए थे कि उन्होंने सिवनी में आदिवासियों पर गोली चला दी थी और आंदोलन के दौरान तीन आदिवासी महिलाएं और एक पुरुष शहीद हो गए थे. लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जंगल सत्याग्रह अपना स्थान नहीं बन पाया.

अंग्रेजों की फायरिंग में 4 शहीद
सिवनी जिला प्रशासन के आधिकारिक रिकॉर्ड में यह दर्ज है कि, 9 अक्टूबर 1930 को पुलिस फायरिंग में चार लोग मुड्डोबाई खामरी, रेनीबाई खम्बा, देभोबाई भीलवा और बिरजू भोई मुरझोड़ शहीद हुए थे. हालांकि उनकी तस्वीर हमारे पास नहीं है. सिवनी जिला प्रशासन के रिकॉर्ड के अलावा बहुत ही कम लोग हैं जो इन आदिवासियों को जानते हैं.

दांडी मार्च से ज्यादा प्रभावित था महाकौशल का जंगल सत्याग्रह आंदोलन (ETV Bharat)

ऐसे हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
1929 के दिसंबर में कांग्रेस ने लाहौर का अधिवेशन किया था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी. इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को देशभर में पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया. गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने 11 मांगे रखी. जब यह मांगे नहीं मानी गईं, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई.

गांधी जी ने अपील की, अब अंग्रेजों के कानून को हम नहीं मानेंगे और अहिंसात्मक तरीके से उसका विरोध किया जाएगा. गांधी जी ने गुजरात के दांडी में 12 मार्च से पैदल यात्रा शुरू की और उन्होंने अपने हाथ से नमक बनाकर अप्रैल के महीने में नमक सत्याग्रह किया. पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई की ऐसे कानून जिनकी वजह से आम आदमी की रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा था उन्हें तोड़ा जाए. अंग्रेजों ने जल जंगल और जमीन पर कब्जा मजबूत करने के लिए कानून को भी मजबूत कर दिया था.

jabalpur
आदिवासियों ने किया ब्रिटेश फॉरेस्ट एक्ट का विरोध (ETV Bharat)

अंग्रेजों ने आदिवासियों से छीने जंगल के अधिकार
भारत में जंगल किसी की जागीर नहीं थे और जंगल का उपयोग लोग अपनी जरूरत के हिसाब से करते थे. खास तौर पर आदिवासियों का तो पूरा जीवन ही जंगल से ही चलता था, लेकिन अंग्रेजों ने पहला दखल 1878 में किया और जंगल को परिभाषित करते हुए इंडियन फारेस्ट एक्ट बनाया. लेकिन 1927 में जब इसमें संशोधन किया गया. तो जंगल में रहने वाले लोगों के तमाम अधिकार छीन लिए गए. जंगल की जमीन पर आदिवासियों का अधिकार नहीं रहा. जंगल से बिना अनुमति लकड़ी तो दूर घास तक नहीं काटी जा सकती थी और लोगों ने यदि ऐसा किया तो उन्हें फॉरेस्ट एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सजा दी जाने लगी.

शुरु हुआ जंगल सत्याग्रह आंदोलन
उस समय महाकौशल में द्वारका प्रसाद मिश्र पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे नेता स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे. उन्होंने देखा कि, नए वन कानून की वजह से आदिवासियों का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जबलपुर के आसपास वन अधिनियम का विरोध करने का फैसला किया गया और 'जंगल सत्याग्रह' के नाम से एक आंदोलन शुरू किया गया. जैसे ही नेताओं ने जंगल सत्याग्रह की घोषणा की तो तुरंत आदिवासी नेता सामने आए और जबलपुर के बरेला में, सिवनी में, बैतूल में, नरसिंहपुर, मंडला सहित कई जगहों पर एक साथ लोगों ने जंगल के कानून तोड़ना शुरू किया.

jabalpur Tribal Freedom Fighters
जंगल को बचाने अंग्रेजों से भिड़े आदिवासी (ETV Bharat)

जंगल जाने के डर से अंग्रेजों ने चलाई गोलियां
जबलपुर के इतिहासकार सतीश त्रिपाठी बताते हैं कि, ''सबसे प्रभावी आंदोलन सिवनी में हुआ. यहां पर दुर्गा प्रसाद मेहता, मुका लोहार और मुड्डओ बाई ने नेतृत्व किया. इन लोगों ने आदिवासी युवाओं की एक टोली बनाई जो एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में कंबल लेकर जंगल में निकल पड़ते थे. इन लोगों ने जंगल से घास भी काटी और लकड़ी भी काटी.

धीरे-धीरे यह आंदोलन पूरे महाकौशल में फैल गया. अंग्रेजों को डर लगा कि इस तरह तो जंगल पर उनका अधिकार कमजोर हो जाएगा, इसलिए सिवनी में गोली चला दी गई, इसमें चार लोग शहीद हुए. पूरे महाकौशल में यह अनोखा आंदोलन चल रहा था. जिस जगह गोली चलाई गई थी वह स्थान आज पेंच अभ्यारण कहलाता है और इस आंदोलन को 'आदिवासी जंगल सत्याग्रह टूरिया आंदोलन' कहा जाता है.

जंगल सत्याग्रह ने पैदा किया देश प्रेम का जज्बा
सतीश त्रिपाठी बताते हैं कि, ''हालांकि एक छोटे स्तर पर 1922 में भी छत्तीसगढ़ में धमतरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा ने भी जंगल सत्याग्रह के नाम से एक आंदोलन किया है. लेकिन वह बहुत प्रभावी नहीं था, लेकिन महाकौशल के जंगल सत्याग्रह ने पूरे आदिवासियों के बीच में देश प्रेम का जज्बा पैदा कर दिया था.'' सतीश त्रिपाठी का कहना है कि इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने जंगल से जुड़े हुए कड़े कानून को कमजोर किया और कानून की बहुत सारी शर्तें वापस ली गई.''

लेकिन महाकौशल इलाके के इस महान आंदोलन को इतिहास में जगह नहीं मिली. महाकौशल के इन आदिवासियों को वह सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था. इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जान गवां दी और आज की पीढ़ी इन आदिवासियों को जानती तक नहीं है.

Last Updated : August 8, 2026 at 2:08 PM IST

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