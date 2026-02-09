महाकौशल की शान दुलदुल नृत्य, घोड़ी बनकर नाचते हैं कलाकार, पीढ़ियों से जीविका का जरिया
महाकौशल में आज भी जीवंत है परंपरागत दुलदुल घोड़ी नृत्य, इसके बगैर समारोह की खुशियां अधूरी, कलाकारों की अजीविका का बना साधन.
Published : February 9, 2026 at 4:28 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों, जनजातीय परंपराओं, कला, नृत्य और खानपान के लिए जाना जाता है. चाहे बुंदेलखंड हो, बघेलखंड या महाकौशल अंचल. यहां की अपनी प्राचीन संस्कृति रही है. बात करते हैं महाकौशल के खास लोकनृत्य की. यहां शादी समारोहों, पर्व सहित जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो दुलदुल घोड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है. इस नृत्य के बिना कार्यक्रम अधूरा माना जाता है. संस्कारधानी जबलपुर में दुलदुल घोड़ी लोकनृत्य हमेशा से ही समारोहों की शान रहा है.
कलाकारों की अजीविका का साधन घोड़ी नृत्य
इस लोकनृत्य के कई नाम हैं. जैसे घोड़ी नृत्य और लिल्ली घोड़ी. आधुनिकता के इस दौर में भी कुछ समर्पित कलाकार आज भी इस लोकपरंपरा को जीवित रखे हुए हैं. विशेष रूप से विवाह-समारोहों के सीजन में यह नृत्य कलाकारों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन भी बनता है. इसके साथ ही धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भी दुलदुल घोड़ी नृत्य देखने को मिलता है. इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है. आज भी महाकौशल क्षेत्र में कई पीढ़िया दुलदुल डांस से ही अपनी अजीविका चलाते हुए आ रहे हैं. हालांकि तकनीक के दौर में इसका अब पहले जैसा क्रेज नहीं रहा है.
रुक जाते हैं राह चलते लोग
दुलदुल घोड़ी नृत्य को महाकौशल अंचल, खासकर जबलपुर की पहचान माना जाता है. उस नृत्य दल में लगभग एक दर्जन कलाकार शामिल होते हैं. मुख्य नर्तक अपने शरीर पर घोड़ी के आकार का विशेष पहनावा धारण करता है. सिर पर पगड़ी, चेहरे पर रंग-बिरंगा श्रृंगार और धोती-कुर्ते की पारंपरिक पोशाक इसकी खास पहचान है. रमतूला, तासा और ढपला जैसे वाद्ययंत्रों की थाप पर जब कलाकार डांस करते हैं. जो भी इनके नृत्य को देखता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं. आकर्षक अदाओं से कलाकार लोगों का मन मोह लेते हैं.
बुंदेलखंड सहित अन्य राज्यों में भी प्रचलित
सिर्फ महाकौशल ही नहीं दुलदुल नृत्य बुंदेलखंड के साथ-साथ गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी फेमस है. बुंदेलखंड तो वैसे भी अपने नृत्य की चलते मशहूर है. यहां लोगों को नृत्य के जरिए बातचीत करते हुए भी देखा जा सकता है. दुलदुल घोड़ी नृत्य भी यहां काफी प्रचलित है. प्राचीन काल में राजा-महाराजा अपने मनोरंजन के लिए इस नृत्य का आयोजन करवाते थे. राजशाही व्यवस्था समाप्त हुए लगभग एक शताब्दी बीत जाने के बाद भी यह लोकनृत्य आज तक जीवंत बना हुआ है. ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग इस नृत्य को करते हैं. आज भी कई परिवार में कोई प्रोग्राम होने पर इन कलाकारों को जरूर बुलाया जाता है.