घर बैठे छात्र पा सकते हैं रोजगार, जबलपुर कॉलेज स्टूडेंट्स को बना रहा परफेक्ट

शुरुआत में बहुत से छात्रों ने हथकरघा मशीन को चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए आए, लेकिन यह काम बहुत लगन का है. इसमें जो बहुत ध्यान से काम कर सकता है, वही सफल हो सकता है. छात्रों ने तो इससे दूरी बना ली, लेकिन कुछ छात्र पूरी लगन से इसमें लग रहे. उन्होंने बेहतरीन कपड़ा बनाना सीख लिया. कपड़ा बनाना सीखने वाले छात्र विमलेश आदिवासी ने बताया कि "वह जबलपुर के महाकौशल कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं.

जबलपुर का महाकौशल कॉलेज प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बन गया है. इसलिए यहां पर छात्रों को शिक्षा के साथ एक रोजगार उन्मुख हुनर भी सीखना है. कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अलकेंश चतुर्वेदी ने बताया कि "रोजगार से जोड़ने के लिए हमने कई कार्यक्रम शुरू किए. इन्हीं में से एक विचार हतकरघा का भी था. हालांकि अभी तक किसी ने भी हथकरघा को इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए थोड़ा डर हमारे दिमाग में था कि बच्चे इसमें रुचि दिखाएंगे कि नहीं, लेकिन इसके बाद भी हमने हथकरघा की एक मशीन खरीदी जो लगभग ₹30000 की आई. शहर से ही हथकरघा की इस मशीन को चलाने के लिए एक ट्रेनर नियुक्त किया."

जबलपुर: महाकौशल कॉलेज में एक अनोखा प्रयोग चल रहा है. जिसमें बीए-बीएससी बीकॉम के छात्र हैंडलूम पर कपड़ा बनाना सीख रहे हैं. छात्र बहुत ही अच्छे किस्म का कपड़ा बना रहे हैं. कॉलेज का उद्देश्य था कि शिक्षा के साथ इन बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया जाए, जिससे यह घर बैठे रोजगार पा सकें. यह प्रयोग सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां बच्चों ने जो कपड़े बनाए, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उन्हें कॉलेज के प्रोफेसर्स ने ही खरीद लिया. छात्रों का कहना है कि इस कला को सीखने के बाद कम से कम बेरोजगार नहीं रहेंगे.

रीवा के पास एक गांव के रहने वाला है. उसने बताया कि उनके गांव के लोगों के पास काम नहीं होता है. इसलिए लोगों को काम के लिए गांव से पलायन करना पड़ता है और दिहाड़ी पर ₹300 दिन की मजदूरी पर काम करना पड़ता है. ऐसे में उसे एक ऐसे काम की जरूरत है, जिसमें कम लागत में वह घर से ही अपना काम कर सके और ₹500 तक कमा सके.

विमलेश को हथकरघा का यह काम बहुत पसंद आया. विमलेश ने बताया कि यदि इस मशीन पर लगातार काम किया जाए, तो दिन भर में एक आदमी 10 से 15 मीटर कपड़ा बना सकता है. इस कपड़े को बेचकर आसानी से उसे 500 रुपए की कमाई हो जाएगी. ऐसी स्थिति में उसे अपना घर नहीं छोड़ना होगा और घर बैठे ही रोजगार मिल सकता है."

बाजार में हैंडलूम कपड़े की कीमत 400रुपए मीटर

कॉलेज के ही प्रोफेसर अरुण शुक्ला ने बताया कि "उनके छात्रों ने हैंडलूम का जो कपड़ा बनाया, वह बहुत शानदार है. बाजार में इस कपड़े की कीमत₹400 मीटर है, इसलिए जो कपड़ा तैयार किया गया था, हम लोगों ने खुद ही उसे खरीद लिया. यदि हम बाजार में भी इसे बेचते तो ₹400 मीटर के दाम में मिल जाते, क्योंकि लोग हैंडलूम के कपड़े पहनना पसंद करते हैं.

बच्चों को 50रु दिन के हिसाब से दे रहे इंसेंटिव

अरुण शुक्ला का कहना है कि हैंडलूम चलाना बहुत लगन का काम होता है. इसलिए इस पर जो भी शख्स काम करता है. वह तनाव मुक्त हो जाता है, इसलिए हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैंडलूम चलाना सीखें. इससे न केवल उन्हें एक हुनर मिलेगा, बल्कि वे तनाव मुक्त रहना भी सीख सकेंगे." कॉलेज के प्राचार्य अलकेंश चतुर्वेदी का कहना है कि "यह तो सिर्फ शुरुआत है, हम इस तरह की और मशीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा छात्रों को हैंडलूम चलाना सिखाया जाएगा. हम बच्चों को₹50 दिन के हिसाब से एक इंसेंटिव भी दे रहे हैं.

साथ ही छात्रों के बने कपड़े का इस्तेमाल विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में सम्मान के लिए दिए जाने वाले शॉल के लिए भी किया जाएगा. इसके साथ ही हम इसे बनी ड्रेस का इस्तेमाल भी करेंगे. महाकौशल कॉलेज में बीए-बीकॉम, बीएससी जैसे सामान्य अध्ययन के कोर्स कराए जाते हैं.