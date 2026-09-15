फोटो और कागजों में बनी सड़क, आदिवासियों की किस्मत में अभी भी कीचड़युक्त नरक
जबलपुर में गोंड, कोल और बंजारा बस्तियों की सड़कें फोटो और योजनाओं में चकाचक. देखें कीचड़ भरी हकीकत. विश्वजीत सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 3:23 PM IST
जबलपुर : देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए. आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. ऐसे में जब मध्य प्रदेश के गांवों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि सड़क मार्ग से अछूते गांवों में एंबुलेंस नहीं पहुंचने से किसी प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता. हालांकि इस प्रकार के मामले बिल्कुल आम हैं. मध्य प्रदेश में आज भी हजारों ऐसे गांव हैं, जो साल के बारह महीने देश-दुनिया से कटे रहते हैं. बारिश के मौसम के हालात तो भयावह होते हैं. आइए जबलपुर से सटे कुछ गावों की सैर कराते हैं. कैसे यहां के ग्रामीणों का जीवन कीचड़युक्त हो चुका है.
कई महिलाओं का कीचड़ में प्रसव
“कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग़ मयस्सर नहीं शहर के लिए.” दुष्यंत कुमार की ये दो लाइनें जबलपुर के उन मजबूर लोगों की जिंदगी पर सटीक बैठती हैं, जहां आजादी के 78 साल के बाद भी उनके गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई. जबलपुर की 3 ऐसी बस्तियां, जहां बंजारा कोल और गोंड आदिवासी रहते हैं, ये सभी जातियां सरकार के लिए प्राथमिकता की सूची में हैं.
इसके बावजूद इन बस्तियों तक अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ तो छोड़िए. इन गांवों में अब तक पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी है. जबलपुर के दुर्गा नगर का बंजार टोला और गुर्दा बस्ती के लोगों की कहानी रुलाने वाली है. यहां महिलाओं का प्रसव कीचड़ में ही हो गया.
दो किमी रास्ते में कीचड़ ही कीचड़, बीच में नाला
शाहपुरा ब्लॉक के चिरापौड़ी गांव के पास स्थित है दुर्गा नगर बस्ती. इसे बरगी बांध के विस्थापितों के लिए बसाया गया था. जब बरगी की बांध बना था, तब यहां पहले से कुछ गांव थे, जिन्हें पहाड़ी पर दूसरी जगह बसाया गया. दुर्गा नगर बस्ती तक पहुंचाने के लिए 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है. बरसात में इस रास्ते में 20 मीटर का रास्ता भी तय नहीं किया जा सकता. पूरे रास्ते में कीचड़ है और बीच में एक नाला. यह स्थान जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहाड़ में है. इसलिए यहां तक प्रशासन भी नहीं पहुंचता.
उम्मीदें खत्म, ग्रामीण खुद बना रहे सड़क
दुर्गानगर गांव के रहने वाले सोनू का कहना है "अब तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि सरकार हमारी सड़क बनाने नहीं आएगी. इसलिए गांव के लोग ही फावड़ा-तसला लेकर निकल गए. गांव के लोगों ने अपनी सड़क के गड्ढे भरे और खुद ही आसपास की बजरी उठाकर सड़क पर डाली ताकि कम से कम आपात स्थितियों में तो सड़क का इस्तेमाल किया जा सके."
इस इलाके से जिला पंचायत के सदस्य रामकुमार सैयाम का कहना है "गांव में कई ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी, जिनका प्रसव इसी कच्ची सड़क पर इसलिए हो गया, क्योंकि अस्पताल तक पहुंचने में समय ज्यादा लग गया. गांव में बरसात के 4 महीने गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंचती. बीमार लोगों को कंधों पर ले जाना पड़ता है. वह कई बार इस मुद्दे को जिला पंचायत की बैठक में उठा चुके हैं. लेकिन दुर्गा नगर के लिए सड़क नहीं बनी."
बारिश के 4 महीने नरक से बदतर
जबलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 74 की गुर्दा बस्ती की कहानी भी पीड़ादायक है. यह नगर निगम का वार्ड है. इसी बस्ती में रहने वाली दुर्गा कोल ने बताया "गुर्दा बस्ती में बरसात में 4 महीने नारकीय जिंदगी जीनी पड़ती है. बस्ती तक आने वाली सड़क पानी में बह जाती है और कीचड़ में तब्दील हो जाती है. ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना मरीजों को इलाज मिल पाता है. ना काम करने वाले काम पर सही समय पर पहुंच पाते हैं." यह पूरी बस्ती क़ोल बस्ती है और ज्यादातर लोग मजदूर हैं. सड़क न होने की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है.
भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ. सुभाष तिवारी का कहना है "उनके पास कई ऐसी तस्वीरें हैं, जिससे साबित कर सकते हैं कि इस सड़क पर मोरम डाली गई थी. तस्वीरों में यह सड़क पूरी बनी है लेकिन बरसात ज्यादा हुई तो सड़क बह गई."
जबलपुर के बंजारा टोला गांव में अंधेरगर्दी
जबलपुर के शाहपुरा ब्लॉक में एक गांव बंजारा टोला. यहां रहने वाली शांति बाई बंजारा ने बताया "उनका गांव सैकड़ों साल पुराना है. उनके गांव तक कभी पक्की सड़क नहीं पहुंची. बीते दिनों गांव की महिलाएं अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के पास भी गईं, तब भी कोई समाधान नहीं हुआ. अब उनके गांव का सरपंच दासु उर्फ दशरथ उनसे कहता है कलेक्टर से ही बनवा लो सड़क. हम नहीं बनाएंगे."
इसी गांव की रहने वाली स्कूल जाने वाली छात्रा दिव्या बंजारा ने बताया "अब तो सरपंच गांव के लोगों को मरने तक की धमकी देने लगे हैं कि यदि सड़क की बात करोगे तो वह मारपीट पर उतर आएंगे. सड़क इतनी खराब है कि हम 4 महीने स्कूल नहीं जा पाए. सबसे ज्यादा समस्या परीक्षा के दौरान होती है."
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जिला पंचायत सीईओ का आश्वासन, जल्द बनेंगी सड़कें
जबलपुर शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जो हर साल बनाई जाती हैं. शहर में वीआईपी आते हैं तो बनी बनाई सड़कों को दोबारा बनाया जाता है लेकिन आदिवासी लोगों के हिस्से में एक सड़क तक नहीं आ पाती. जबलपुर जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत का कहना है "जल्द ही इन सभी ग्रामीण सड़कों के लिए योजना बनाकर शासन को भेजी जाएगी. इनके निर्माण कार्य की स्वीकृतियां ली जाएंगी. बीते दिनों कुछ सड़कें मनरेगा योजना के तहत बनी थी लेकिन योजना बंद होने के वजह से नई योजना में इन्हें शामिल करने की प्रक्रिया की जा रही है."