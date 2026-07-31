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नर्सिंग घोटाले का इंपेक्ट: 6 साल में एक सेमेस्टर भी आगे नहीं बढ़ा, 25000 स्टूडेंट्स अधर में

याचिका में कहा गया कि, आदिवासी क्षेत्रों में संचालित जिन 55 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई है वो मान्यता नियमों में निर्धारित बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, अस्पताल इत्यादि जैसी अनिवार्य अर्हताओं की पूर्ति नहीं करते हैं. उसके बावजूद उन्हें मान्यता दी गई है. 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा. 19 अप्रैल 2022 को स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए हाइकोर्ट ने राज्य शासन को मध्य प्रदेश में संचालित सभी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के रिकॉर्ड हाई कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.

26 सितंबर 2021 को जबलपुर के लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने मध्य प्रदेश सरकार को प्रेषित करते हुए मध्य प्रदेश में कागजों में खुले फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की उच्चस्तरीय जांच कराने एवं नर्सिंग काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार चन्द्रकला दिवगैया के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी. 18 जनवरी 2022 तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर मध्य प्रदेश लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश में खुले नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में हुई अनियमितताओं और फर्जीवाड़े को उजागर करते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल (Public Interest Litigation) दाखिल की.

उनके जीवन के 6 साल सरकार की लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गए हैं. सुनीता सोनी का कहना है कि, ''बीएससी नर्सिंग में ज्यादातर छात्राएं हैं. फिर जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं जब यदि उनकी परीक्षाएं नहीं होती तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा.'' छात्राओं का आरोप है कि, ''जिन लोगों ने फर्जी कॉलेज खोले तो उन फर्जी कॉलेज के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए. जिन्होंने फर्जी कॉलेज खोलने की मान्यता दी उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए. लेकिन उन्हें तो छोड़ दिया गया और उनके करनी की सजा छात्र-छात्राएं भूगत रहे हैं.''

सुनीता जैसे लगभग 25000 छात्र-छात्राएं बीते 6 सालों से अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं. ये छात्र कई बार आंदोलन कर चुके हैं. गुरुवार भी इनमें से कई छात्र-छात्राएं जबलपुर में सड़कों पर उतरे हैं. इन लोगों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है कि, उनकी परीक्षाएं ले ली जाएं उनका कोर्स खत्म करवा दिया जाए.

मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जांच हुई लेकिन पूरी जांच के बाद फर्जीवाड़ा करने वाले किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और हजारों छात्र-छात्राएं आज तक अपना भविष्य बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सुनीता सोनी ने 2020 में एक निजी नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया था. उसे अंदाज था कि 4 साल के नर्सिंग कोर्स को वह 2024 तक पूरा कर लेगी. लेकिन 2026 का जुलाई का महीना खत्म हो चला और अभी तक सुनीता सोनी बीएससी नर्सिंग के सेकंड ईयर की परीक्षा पास नहीं कर पाई है.

जबलपुर: भारत में अभी जेन जी के एक आंदोलन को देखा जिसकी वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. शिक्षा की गड़बड़ी का यह अकेला मामला नहीं है. मध्य प्रदेश में नर्सिंग के छात्र-छात्राओं के साथ कुछ ऐसा ही अन्याय हुआ है. नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. इन छात्राओं का कहना है कि, बीते 5 साल से परीक्षा देने का संघर्ष कर रही हैं. नर्सिंग कॉलेज खोलने वालों ने गड़बड़ी की. उनको मान्यता देने वालों ने गड़बड़ी की. सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने कॉलेज की सिफारिश की.

12 मई 2022 को हाइकोर्ट के आदेश के पालन में सरकार ने सभी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता के रिकॉर्ड हाई कोर्ट में पेश किए. इसी तारीख को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन को रिकॉर्ड को इंस्पेक्शन करने की अनुमति दी. 17 जून 2022 को याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट परिसर में ही लगातार एक महीने तक पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन कर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की और रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन के दौरान मिली गड़बड़ियों को बताया. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि, हाईकोर्ट में पेश की गई कॉलेजों की मान्यता की फ़ाइलों में पूरे दस्तावेज़ नहीं पाए गए.

अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि, लगभग 37,759 पृष्ट फ़ाइलों में ऐसे हैं जिनका फाइल में संलग्न होने का उल्लेख है किंतु वो संलग्न नहीं हैं. 90% फ़ाइलों में कॉलेजों की बिल्डिंग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत लेआउट इत्यादि संलग्न नहीं हैं. बड़ी संख्या में ऐसे कॉलेज पाए गए जिनमें एक ही प्रिंसिपल और फैकल्टी को 10-10 कॉलेजों में दर्शाकर मान्यता ली थी.

रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में मान्यता लेने के लिए दर्शायी गई फैकल्टी का ऑनलाइन डेटा दिलाये जाने की माँग हाईकोर्ट से की. याचिकाकर्ता को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने फैकल्टी का ऑनलाइन डेटा याचिकाकर्ता को सौंपने के आदेश सरकार को दिए. 21 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट के निर्देश के पालन में मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों के लगभग 20,000 टीचिंग फैकल्टी का ऑनलाइन डेटा याचिकाकर्ता विशाल बघेल को उपलब्ध कराया गया.

नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता सिजू सस्पेंड

23 अगस्त 2022 को नर्सिंग काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता सिजू द्वारा एक शपथ पत्र पेश कर कोर्ट में बताया गया है कि, 2021-22 में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद 485 कॉलेजों को मान्यता दी गई है एवं 49 नए कॉलेजों को मान्यता दी गई है. उसे दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से नए दस्तावेज पेश करते हुए नए खोले गए 10 कॉलेजों के फोटो एवं दस्तावेज हाईकोर्ट को दिखाए गए और बताया गया कि किस प्रकार फिर से नए कॉलेज खोल दिए गए हैं और उन्हें मान्यता दी गई है. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता सिजू को सस्पेंड करके प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए.

ग्वालियर बेंच ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश

28 सितंबर 2022 को ग्वालियर हाईकोर्ट के समक्ष 25 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों की याचिका जिसमें की मेडिकल यूनिवर्सिटी को पक्षकार बनाकर पुराने नामांकन नहीं जारी करने कि निर्णय को चुनौती दी गई थी. उक्त प्रकरण में जब ग्वालियर बेंच ने सभी कॉलेजों के दस्तावेज मान्यता और संबद्धता से जुड़े हुए कोर्ट में बुलवाये और देखें तो पाया कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां मिलीं. इन गड़बड़ियों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए.

17 फरवरी 2023 को सरकार द्वारा समय समय पर पेश की गई रिपोर्टों और याचिकाकर्ता के तर्कों के बाद हाईकोर्ट ने सत्र 2022-23 में मान्यता प्रदान किए गए 491 नर्सिंग कॉलेजों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट याचिकाकर्ता विशाल बघेल को सौंपने के आदेश दिए. 31 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट के संज्ञान में जब ये आया की ग्वालियर बेंच में एक अन्य जनहित याचिका नर्सिंग मामले में लंबित है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ग्वालियर बेंच के सभी मामले जबलपुर प्रिंसिपल बेंच में ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए और उसकी सुनवाई जबलपुर में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की जनहित याचिका के साथ करने के आदेश दिये.

हाईकोर्ट ने सरकार के नए नियमों पर लगाई थी रोक

8 फरवरी 2024 को सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट पेश की और उनमें से 169 कॉलेजों को सूटेबल 65 अनसूटेबल और 74 को डेफिशिएंट बताया गया. 13 फरवरी 2024 को शेष बचे हुए नर्सिंग कॉलेज जो कि लगभग संख्या में 370 थे उनकी जांच के भी आदेश दे दिए. मार्च 2024 में याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर कोर्ट को बताया कि, सरकार के कॉलेज अनसूटेबल आने के बाद और सैकड़ों कॉलेज पाए जाने के बाद सरकार ने इसका बेक डोर रास्ता निकालते हुए आईएनसी के मानकों के विरुद्ध जहां पूर्व में नियमानुसार 23,000 वर्ग फिट की भवन आवश्यकता थी, वहीं अब नए नियम परिवर्तित करते हुए मात्र आठ से 9000 वर्गफीट के भवन में मान्यता देने के प्रावधान कर दिये हैं. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है.

कई छात्रों को नहीं मिली परीक्षा देने का मौका

2025 में हाईकोर्ट ने अनसुटेबल पाई गई संस्थाओं के छात्र छात्राओं को ट्रांसफर करने के आदेश दिए. मार्च 2026 में हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच के आधार पर सूटेबल पाए गई संस्थाओं के परीक्षा परिणाम एवं परीक्षा आयोजन की अनुमति नर्सिंग काउंसिल को दे दी. लेकिन अभी भी हजारों छात्र ऐसे हैं जो अनसूटेबल कॉलेज में पढ़ रहे थे उन्हें परीक्षा देने का मौका नहीं मिला. वहीं कई एजेंसी थी जो पूरी तरह से गड़बड़ी वाले थे उनके छात्रों के मामले भी अभी अधर में लटके हुए हैं.

हालांकि बीते 2 सालों से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई और परीक्षा पटरी पर आ गई है. लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक के हजारों छात्र अभी भी परेशान हैं. फर्जी नर्सिंग कॉलेज खोलने वाले, उनको मान्यता देने वाले अधिकारी और सरकार में बैठे मंत्री इस पूरी जांच में कहीं पर भी नहीं फंसे. इन सभी ने पीड़ित छात्र-छात्राओं से फीस ली और अपनी जेब में भर ली. यह कैसी जांच थी जिसने छात्र-छात्राओं का भविष्य तो बर्बाद कर दिया. लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की.