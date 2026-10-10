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जबलपुर में रिंग रोड पर बन रहे दोनों केबल स्टे ब्रिज की लाइफ 100 साल! 24 घंटे लाइव मॉनीटरिंग

जबलपुर में रिंग रोड पर दोनों केबल स्टे ब्रिज का काम तेज ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड का काम लगभग 75% पूरा हो चुका है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि 2027 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह चालू हो जाएगा और यह सड़क जनता के लिए खोल दी जाएगी. इस प्रोजेक्ट पर बनने वाले पुल एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं. पुल के कई हिस्सों पर सेंसर लगाए जाएंगे और पुल की लाइव मॉनिटरिंग होगी, जिस भी हिस्से में कमजोरी आएगी, उसकी तुरंत मरम्मत की जाएगी. इस तरीके से इन पुलों को 100 साल तक इस्तेमाल किया जा सकेगा.

114 किलोमीटर लंबी सड़क पर दो बड़े ब्रिज