जबलपुर में रिंग रोड पर बन रहे दोनों केबल स्टे ब्रिज की लाइफ 100 साल! 24 घंटे लाइव मॉनीटरिंग
जबलपुर में रिंग रोड का काम तेजी से जारी. रिंग रोड पर बन रहे दोनों केबल स्टे ब्रिज भी कमाल के. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:29 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड का काम लगभग 75% पूरा हो चुका है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि 2027 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह चालू हो जाएगा और यह सड़क जनता के लिए खोल दी जाएगी. इस प्रोजेक्ट पर बनने वाले पुल एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं. पुल के कई हिस्सों पर सेंसर लगाए जाएंगे और पुल की लाइव मॉनिटरिंग होगी, जिस भी हिस्से में कमजोरी आएगी, उसकी तुरंत मरम्मत की जाएगी. इस तरीके से इन पुलों को 100 साल तक इस्तेमाल किया जा सकेगा.
114 किलोमीटर लंबी सड़क पर दो बड़े ब्रिज
जबलपुर का रिंग रोड प्रोजेक्ट लगभग 114 किलोमीटर लंबा है. इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है. इन 5 हिस्सों में से 4 हिस्सों में सड़क का काम लगभग पूरा हो गया है. 114 किलोमीटर लंबी सड़क पर दो बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं. ये दोनों ही ब्रिज नर्मदा नदी पर हैं. इनमें से बरेला से तिलवारा के बीच में बनने वाला ब्रिज का काम 75% तक पूरा हो गया है. इस ब्रिज को स्टे केबल के जरिए बनाया जा रहा है. इस ब्रिज की लंबाई लगभग एक किलोमीटर है, जिसमें 750 मी का हिस्सा केबल स्टे के जरिए बनाया जा रहा है.
ब्रिज की होगी लाइव मॉनीटरिंग
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया जबलपुर के तकनीकी प्रबंधक पारस बंसल ने बताया "इस सड़क पर बनने वाले दोनों ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक का नमूना होंगे. इन दोनों ही ब्रिज की देखरेख सेंसर के जरिए की जाएगी. ये सेंसर हर केबल के नीचे लगाए जाएंगे, जिन्हें एक कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा. कंट्रोल रूम में इसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. इसमें यह देखा जाएगा कि कोई भी केबल यदि जरूरत से ज्यादा खिंच रही है और उसे क्षेत्र को रिपेयर की जरूरत है तो उसे तुरंत किया जाएगा."
एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल
रियल टाइम डाटा के आधार पर जो मॉनिटरिंग होती है, उसे एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता है. भारत सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई है, जिसके तहत 40 मीटर से लंबे हर ब्रिज के ऊपर इस सिस्टम को अप्लाई किया गया है, ताकि ब्रिज में आने वाली कोई भी खराबी का पता तुरंत लग सके और उसे ठीक किया जा सके. एनएचएआई के पारस बंसल का कहना है "इस तरीके से लगातार रियल टाइम डाटा के आधार पर मॉनिटरिंग करने पर इन पुलों की उम्र लगभग 100 साल आंकी जा रही है."
रिंग रोड पर 24 घंटे एम्बुलेंस क्रेन की सुविधा
जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के डायरेक्टर पियूष यदुवंशी ने बताया "जबलपुर का रिंग रोड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिंग रोड प्रोजेक्ट है. यह देश का चौथा सबसे बड़ा रिंग रोड प्रोजेक्ट है. इस पूरी रिंग रोड पर 100 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन भी बनाई गई है. 100 किलोमीटर लंबी इस पूरी सड़क पर हरियाली की दीवार बनाई जा रही है. इसके साथ ही इस पूरी सड़क पर लाइट लगाई गई हैं. सड़क पर आवागमन बाधित न हो, इसलिए इसमें कई अंडरपास दिए गए हैं. रिंग रोड पर 24 घंटे एम्बुलेंस क्रेन की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इसके साथ ही जगह-जगह टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं. इस पूरी सड़क पर दो स्थानों पर टोल भी स्थापित किया जा रहे हैं."
वाराणसी से नागपुर का सफर आसान
इस प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने के बाद जबलपुर एयरपोर्ट के लिए एडिशनल सड़क मिल जाएगी. जिन यात्रियों को जबलपुर के अंदर नहीं जाना है, उन्हें बाहर से ही रोड उपलब्ध होगी. छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आने वाले वाहनों के लिए जबलपुर शहर आने की जरूरत नहीं होगी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज से आने वाला ट्रैफिक भी शहर के बाहर से ही नागपुर के लिए जा सकेगा. पियूष यदुवंशी ने बताया "सरकार इस प्रोजेक्ट के किनारे पर कुछ लॉजिस्टिक हब भी बनाने की तैयारी में है. हालांकि यह काम राज्य सरकार को करना है. सड़क के पूरे हो जाने के बाद इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो सकेगा."
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रिंग रोड के कारण प्रॉपर्टी की कीमतें बेतहाशा बढ़ी
जबलपुर के इस रिंग रोड प्रोजेक्ट की वजह से जबलपुर के प्रॉपर्टी के दामों में अत्यधिक उछाल आ गया है और 100 किलोमीटर के इलाके में जिन गांवों में संपत्ति की कीमतें बढ़ाने की कोई संभावना नहीं थी, वहां पर भी संपत्ति के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं. इसलिए इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई हैं. रिंग रोड प्रोजेक्ट की वजह से जबलपुर के आर्थिक विकास में तेजी आने की संभावना है.