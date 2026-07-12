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'कोर्ट सुपर गार्जियन नहीं, बालिग को पार्टनर चुनने का हक', मां की याचिका पर बोला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला ( ETV Bharat )