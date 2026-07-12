'कोर्ट सुपर गार्जियन नहीं, बालिग को पार्टनर चुनने का हक', मां की याचिका पर बोला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला, मां की भावना या पिता के अहंकार पर नहीं चलेंगी अदालतें, बालिग को फैसले लेने का अधिकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 3:15 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानव अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट के साफ कहा कि, मां की ममता या पिता के अहंकार से प्रेरित होकर कोर्ट अभिभावक की भूमिका नहीं निभा सकता. लड़की बालिग है और उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है. जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला मां की उस याचिका पर सुनाया जिसमें आरोप था कि उनकी बेटी को कोई लड़का बहला फुसलाकर ले गया है. इसी के साथ कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि, किसी व्यक्ति के जीवन में बालिग होने की अपनी अहमियत होती है. उसे अपनी पसंद चुनने का अधिकार होता है. जब तक पसंद कायम है अदालतें अभिभावक की भूमिका नहीं निभा सकतीं.
युवक पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप
गोकलपुर रांझी निवासी मां की जबलपुर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. जिसमें आरोप लगाया था कि, उनकी बेटी को रितिक चौधरी नाम का युवक बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए युवती को पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दिये थे. याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश की गयी युवती से युगलपीठ ने अकेले में चर्चा की.
युवती ने कोर्ट को बताई अपनी चॉइस
युवती ने युगलपीठ को बताया कि, वह बालिग है और अपनी मर्जी से रितिक चौधरी के साथ गयी थी और उसी के साथ रहना चाहती है. वह अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है. रितिक चौधरी व किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस पर कोई दबाव तथा अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया है.
- जाम से बचने को एक ही एजेंसी को दी जाए ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश
- कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 3 मुद्दों पर केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
- प्रमोशन में आरक्षण मामला, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 13 जुलाई को होगी सुनवाई
अदालतें नहीं निभा सकती अभिभावक की भूमिका
युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है, अदालतों को मां की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित होकर सुपर गार्जियन (सर्वाेच्च अभिभावक) की भूमिका नहीं निभानी चाहिए. कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो उसे अपनी मर्जी की जगह पर और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार होता है.
एक बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी जगह पर रह रहा है और उस पर कोई गैर-कानूनी रोक-टोक नहीं है, तो कोई संवैधानिक अदालत उसकी कस्टडी किसी अन्य व्यक्ति (जिसमें उसके माता-पिता भी शामिल हैं) को सौंपने का निर्देश नहीं दे सकती. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तभी लागू होती है जब यह साबित हो जाए कि संबंधित व्यक्ति को गैर-कानूनी या अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है. युगलपीठ ने उस आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया.