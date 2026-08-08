'FIR लिखने की जगह हनी ट्रैप में फंसा देंगे', दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त
भोपाल में दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी, भोपाल पुलिस कमिश्नर को दिए कार्रवाई करने के आदेश. सिद्धार्थ शंकर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 2:09 PM IST
जबलपुर: भोपाल की रहने वाली महिला दरिंदगी का शिकार हुई थी. विडंबना देखिए इंसाफ मिलने की जगह उसे हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी मिल गई. ऐसा आरोप पीड़िता ने पुलिस पर लगाया है. जब इंसाफ नहीं मिला तो पीड़िता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. दुष्कर्म पीड़िता की तरफ से हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि, भोपाल पुलिस आरोपी को बचा रही है.
पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हुए उसके खिलाफ हनी ट्रैप दर्ज करने की धमकी दे रही है. हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया है तीन दिनों में पीड़ित की शिकायत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए उचित निर्णय लें.
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भवती हुई
पीड़िता की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि, राजपाल अहिरवार नामक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके कारण वह गर्भवती हो गयी थी. युवक के द्वारा उसका जबरन गर्भपात कराया गया था. वह आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए विगत 10 जुलाई 2026 को कमला नेहरू नगर थाने गयी थी. पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की.
पुलिस पर धमकी देने का आरोप
पुलिस के द्वारा धमकी दी गयी कि उसके खिलाफ हनी ट्रैप का प्रकरण दर्ज कर दिया जाएगा. याचिका में पुलिस पर आरोपी को बचाने और शिकायतकर्ता पर एफआईआर दर्ज नही करवाने का दबाव बनाया जा रहा है. पीड़िता ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है.
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हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को दिया आदेश
याचिका में थाना प्रभारी निरूपा पांडे, उपनिरीक्षक शैलेंद्र राजावत और महिला प्रधान आरक्षक डॉली चैरसिया के खिलाफ विभागीय जांच और आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एके शाह ने पैरवी की.