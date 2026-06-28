'जिंदा होती तो लौट आती, 140 करोड़ की आबादी में तलाश मुश्किल', मिसिंग केस में बोला हाईकोर्ट
लड़की के लापता मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, 10 साल बाद लापता को खोजना आसान नहीं, पुलिस जारी रखे तलाश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 9:11 AM IST
जबलपुर: 'अगर वह जिंदा होती तो खुद लौट आती.' यह टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 साल पहले लापता हुई लड़की के मामले में कही है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि, एक दशक पूर्व लापता व्यक्ति को 140 करोड़ की आबादी में तलाशना मुश्किल कार्य है. युगलपीठ ने दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बोलते हुए पुलिस को निर्देशित कि है कि युवती की तलाश जारी रखें और उसके मिलने पर याचिकाकर्ता पिता के सुपुर्द की जाये.
2016 में लापता हुई थी सीताराम की बेटी
जबलपुर निवासी सीताराम बर्मन की तरफ से साल 2024 में दायर याचिका में का गया था कि, उसकी 17 वर्षीय बेटी साल जुलाई 2016 में लापता हो गयी थी. बेटी को लापता हुए 10 साल का समय गुजर गया है. परंतु पुलिस उसकी तलाश नहीं कर पाई है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को लापता युवती की तलाश का पेश करने के आदेश जारी किये थे.
बिना सुराग के इतने बड़े देश में तलाशना मुश्किल काम
याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि, पुलिस की तरफ से युवती की तलाश में किये गये प्रयासों के संबंध में 21 स्टेटस रिपोर्ट पेश की. पुलिस द्वारा किये गये प्रयासों से हम संतुष्ठ हैं. दस साल पहले लापता हुए व्यक्तियों को 140 करोड़ की आबादी वाले देश में खोजना मुश्किल काम है. खासकर तब जब परिवार या जांचकर्ताओं को उसके ठिकाने के बारे में कोई सुराग न हो.
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पुलिस को दिए तलाश जारी रखने का आदेश
युवती के बारे में कोई सुराग नहीं होने की स्थिति में पूरे देश में उसे खोजना पुलिस के लिए मुश्किल कार्य होगा. याचिकाकर्ता की बेटी जीवित होती, तो वह अब तक अपने माता-पिता या उनके किसी परिचित से संपर्क कर चुकी होती, क्योंकि वह अब बालिग हो चुकी है. युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए पुलिस को निर्देशित किया है कि वह युवती की तलाश जारी रखे. उसके मिलने पर याचिकाकर्ता पिता के सुपुर्द करें.