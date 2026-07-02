LKG के 9 साल बाद हाई स्कूल कैसे पास? मार्कशीट में गड़बड़ी बना कोर्ट के फैसले का आधार
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पास्को एक्ट में सजा पाए शख्स को दोषमुक्त किया. पति-पत्नी के बयानों में दिखा विरोधाभास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 4:42 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह आदेश में कहा है "एलकेजी में दाखिला लेने के बाद कोई बच्चा 9 साल बाद कक्षा 10वीं कैसे उत्तीर्ण कर सकता है. आमतौर पर कक्षा 10वीं की परीक्षा में बैठने से पहले छात्र को लगभग 12 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करनी होती है." कक्षा 10वीं की मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि को सही नहीं मानते हुए युगलपीठ ने पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत दी गयी सजा को निरस्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया.
नाबालिग से ज्यादती पर मिली थी सजा
सिंगरौली निवासी एक व्यक्ति की तरफ से दायर अपील में पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत जिला न्यायालय द्वारा अधिकतम 20 साल की सजा से दंडित किये जाने को चुनौती दी गयी थी. अपील में कहा गया था "पीड़ित ने अपने बयान में कहा कि पिता उसके साथ मारपीट करते थे. पीड़िता के अनुसार जब उसने कक्षा पहली में दाखिला लिया था तो उसकी उम्र 7 साल थी. जिला न्यायालय ने कक्षा 10वीं की मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर पीड़िता को नाबालिग मानते हुए उसे सजा से दंडित किया है."
मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि पर भ्रम
युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया "पीड़िता का पिता का कहना है उसका विवाह 19 साल पूर्व हुआ था. विवाह के एक साल बाद बेटी पैदा हुई. उसने बेटी को जुलाई 2014 में एलकेजी में दाखिला दिलाया. पीड़िता की मां का कहना है कि उसका विवाह 20 साल पूर्व हुआ था. पीड़िता का जन्म विवाह के दो साल बाद हुआ था. 10वीं की मार्कशीट में जन्मतिथि 27 फरवरी 2007 दर्ज है." युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता के मां-पिता द्वारा दिये गये बयान में उनके विवाह के संबंध में विरोधाभास है.
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अभियोजन पक्ष सही तर्क नहीं रख सका
कोर्ट ने कहा "मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं पाई गई. इसके अलावा पीड़िता की प्राइवेसी के उल्लंघन के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी गई. अभियोजन पक्ष उसकी जन्म तिथि को संतोषजनक ढंग से साबित नहीं कर पाया है. पीड़िता अपनी मर्जी से संबंध बनाने वाली बालिग थी और डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव होने के कारण आरोपी को दोषी ठहराना सही नहीं है."