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'शक पर सजा नहीं', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला, हत्या के आरोप से महिला दोषमुक्त

युवक की हत्या मामले में जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला, हत्या के आरोपों से पत्नी को किया दोषमुक्त, ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा.

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हत्या के आरोप से महिला दोषमुक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 1:20 PM IST

6 Min Read
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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें पति की हत्या के आरोप में पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि, शक चाहे जितना मजबूत हो परंतु साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता. युगलपीठ ने ट्रायल कोर्ट में पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास से दंडित महिला को दोषमुक्त करते हुए कहा है कि, ''सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा से दंडित नही किया जा सकता है."'

भोपाल में पति की हत्या के आरोप में पत्नी को उम्रकैद
भोपाल के चक्की चौराहा, तुलसी नगर निवासी सुशील उर्फ सुधा गवाहड़े की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि, पति की हत्या के आरोप में ट्रायल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन के गवाह होस्टाइल हो गये थे. इसके बावजूद भी न्यायालय ने उसे शक के आधार पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर दिया.

मृतक के शरीर पर मिले 33 चोटों के निशान
अभियोजन के अनुसार, आरोप था कि, महिला ने अपने पति दिनेश पर सिलेंडर, हथौड़े से मारपीट करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी. उसने अपने पति दिनेश को 20 दिसम्बर 2018 को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था. जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके पति के शरीर में 33 चोटों के निशान थे और मौत का कारण गला घोंटना था. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच के बाद उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर किया था.

14 के बेटे से क्यों नहीं की पूछताछ
सुनवाई के दौरान अभियोजन के गवाह ने अपने बयान में बताया कि, दिनेश शराब पीकर मोहल्ले में झगड़ा व मारपीट करता था. लोग भी उसके साथ मारपीट करते थे. घटना के दिन भी दिनेश शराब पीकर घर आया था. उसका किसी से झगडा हुआ था और शरीर में चोट के निशान थे. घर आने के बाद उसने पत्नी से झगडा करने के बाद चला गया था. ट्रायल के दौरान दिनेश को चोट आने के संबंध में प्रकरण में गवाह 14 वर्षीय बेटे से पूछताछ की जानी चाहिए थी.

घटना के समय वह घर में उपस्थित था. इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने का कोई उल्लेख नहीं है. पत्नी अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहती थी. जिसके कारण रिश्तेदारों को शक हुआ कि आवेदिका ने अपने पति पर सिलेंडर, सोफा-सेट और हथौड़े से हमला किया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान नहीं थे. जिसके बाद युगलपीठ ने आवेदिका को रिहा करने के आदेश जारी कर दिए.

पुलिस महानिदेशक ने गुमराह करने वाला हलफनामा पेश किया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (जेल) द्वारा दाखिल हलफनामे को गुमराह करने वाला करार दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि, हमें उम्मीद थी कि जेल प्रमुख केवल कैदी के बयान पर निर्भर रहने के बजाय खाने के समय और तय मेन्यू के आधिकारिक रिकॉर्ड पेश करेंगे. हिरासत में मौजूद कैदी से कुछ भी कहलवाया जा सकता है.

दैनिक भत्ते से पुलिसकर्मी खिलाते हैं कैदी को खाना
गौरतलब है कि, दहेज हत्या के मामले में सजा से दंडित किये जाने बाद रीवा जेल में निरुद्ध अब्दुल माजिद व अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील की सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मियों के द्वारा आरोपी को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश किया गया था. युगलपीठ ने इस दौरान आरोपी को लाने वाले पुलिस कर्मियों से पूछा कि उन्हें पेश किए जाने वाले कैदियों के खाने-पीने के खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो उनकी तरफ से बताया गया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. पुलिसकर्मी के तौर पर उन्हें दैनिक भत्ता मिलता है और वह उसी से संबंधित कैदी को खाना खिलाते हैं.

युगलपीठ ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जेल महानिदेशक से इस संबंध में गौर करने का अनुरोध किया है कि, किसी कैदी को जेल से लाया जाता है, उसका डाइट अलाउंस उन्हें लाने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जा सकता है. जेल में उस कैदी के लिए डाइट के सामने एंट्री शून्य होगी. इसलिए वह राशि उन पुलिसकर्मियों को वापस की जानी चाहिए जो कैदी को कोर्ट में लाते व ले जाते समय समय खाना खिलाते हैं. युगलपीठ ने जेल महानिदेशक को इस संबंध में हलफनामा पेश करने के निर्देश जारी किये हैं. युगलपीठ ने आदेश की प्रति जेल महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश जारी किये हैं.

खाने की जानकारी को लेकर बेहतर हलफनामा दाखिल करें
अपीलकर्ता के वकील का कहा कि, सुबह कैदियों को केवल चाय और बिस्कुट या ब्रेड दिया जाता है. उन्हें दोपहर के भोजन के रूप में रोटियां मिलती हैं. इस प्रकार, ऐसा लगता है कि जेल महानिदेशक कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एक बेहतर हलफनामा दाखिल किया जाए, जिसमें कैदियों का पूरा शेड्यूल और प्रत्येक कैदी के लिए तय भोजन की मात्रा की जानकारी हो. नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना और शाम की चाय परोसने का समय भी रिकॉर्ड पर लाया जाए.

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