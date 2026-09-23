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मध्य प्रदेश में पॉक्सो केसेज की बाढ़, साढ़े 14 हजार पेंडिंग मामलों पर हाईकोर्ट को सरकार ने बताई सच्चाई

मध्य प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के केस लगातार बढ़ रहे. व्यापक स्तर पर जन जागरुकता अभियान पर जोर. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH HIGH COURT
मध्य प्रदेश में पॉक्सो के साढ़े 14 हजार केस पेंडिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 6:00 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 6:09 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी चिंता जताई है. हाई कोर्ट का कहना है "तीनों बेंच में पॉक्सो संबंधित 14531 प्रकरण लंबित हैं." युगलपीठ ने पॉक्सो कानून के प्रावधानों के प्रति व्यापक जन-जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया.

याचिका में जन जागरुकता अभियान की मांग

पॉक्सो एक्ट के संबंध में व्यापक जन-जागरुकता अभियान चलाये जाने की मांग करते हुए अधिवक्ता अभिताव गुप्ता की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी. इसके अलावा हाई कोर्ट संज्ञान याचिका के रूप में भी मामले की सुनवाई कर रहा है. एक अन्य याचिका भी दायर की गयी है. याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया "पॉक्सो और किशोर न्याय कानून के संबंध में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं."

MADHYA PRADESH HIGH COURT
मध्य प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के केस लगातार बढ़ रहे (ETV BHARAT)

साढ़े 4 लाख लोगों को जागरूक करने का दावा

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया "राज्यस्तरीय कार्यक्रम में लगभग 52 हजार लोगों ने भाग लिया, जबकि विभिन्न जिला स्तरीय कार्यक्रमों में 2,73,701 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया. इनमें पुलिसकर्मी, स्कूली विद्यार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिला बाल संरक्षण इकाई के स्वयंसेवक और ग्राम एवं ब्लॉक स्तर के प्रतिभागी शामिल रहे. गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. एक संगठन द्वारा छह जिलों में बाल अधिकार अभियान के माध्यम से लगभग 4.50 लाख लोगों को जागरूक किया गया है."

अधिकांश पीड़ितों की उम्र 16 से 18 साल

याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा " हाई कोर्ट की तीनों बेंचों के समक्ष पाक्सो एक्ट के 14,531 आपराधिक अपीलें लंबित हैं. इसमें से अधिकांश मामलों में पीड़ित की उम्र 16 से 18 वर्ष और आरोपी की उम्र 19 से 22 वर्ष के बीच हैं. कई आरोपी कम उम्र के हैं और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध के आरोप में जेल में हैं. पॉक्सो मामलों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूकता की कमी है."

व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर

कई मामलों में आरोपी और पीड़ित दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि दोस्ती या प्रेम संबंध के कारण घर से चले जाने जैसी परिस्थितियां भी पॉक्सो कानून के तहत कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती हैं. युगलपीठ ने अपने आदेश में पॉक्सो अधिनियम की धारा 43 का उल्लेख करते हुए कहा "केंद्र और राज्य सरकारों का दायित्व है कि कानून के प्रावधानों का टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से नियमित रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए."

जागरुकता के बाद मामले बढ़ रहे हैं

हाई कोर्ट ने कहा "जागरूकता के लिए किए गए उपायों के बावजूद पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं. लंबित आपराधिक मामलों और अपीलों का शीघ्र निपटारा तभी प्रभावी ढंग से हो सकेगा, जब नए मामलों की संख्या को कानून में दिए गए प्रभावी उपायों के जरिए नियंत्रित करने की दिशा में काम किया जाए." युगलपीठ ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार डीई को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों की प्रगति तथा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी का सौंपा है.

हाई कोर्ट की कमेटी करेगी निगरानी

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "कमेटी पॉक्सो मामलों की प्रगति की निगरानी करेगी और मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगी. कमेटी को मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का अधिकार भी होगा." हाई कोर्ट ने दो याचिकाओं का निराकरण करते हुए आदेश में कहा "सिर्फ संज्ञान याचिका पर सुनवाई की जायेगी. युगलपीठ ने अधिवक्ता अभिताव गुप्ता को न्यायालय मित्र नियुक्त किया है."

क्या है पॉक्सो एक्ट

पोस्को एक्ट (POCSO Act) का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) है. बच्चों (18 वर्ष से कम) को यौन शोषण, उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों से बचाने के लिए ये सख्त कानून बनाया गया है. यह कानून 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था. इस अधिनियम के तहत न्यूनतम 3 साल से लेकर 20 साल की कैद, उम्रकैद या मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है.

Last Updated : September 23, 2026 at 6:09 PM IST

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