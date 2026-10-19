दान में मिल रही डायलिसिस मशीन ले तो लें, इसे चलाएगा कौन? स्वास्थ्य विभाग ने बताई मजबूरी
मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य उपकरण हैं तो कर्मचारी नहीं और जहां कर्मचारी हैं वहां उपकरण नहीं. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:48 PM IST
जबलपुर : सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन समय-समय पर महंगे चिकित्सा उपकरण दान करते हैं. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आरोप लगाया "बीते दिनों उन्होंने समाजसेवी संगठन के माध्यम से डिंडोरी जिले में डायलिसिस मशीन लगाने की पेशकश की थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बिना अनुमति के डायलिसिस मशीन या दूसरी कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी मशीन दान लेने से मना कर दिया."
स्वास्थ्य विभाग मजबूर, हाथ खड़े किए
सांसद विवेक तन्खा ने बताया "जब उन्होंने डिंडोरी जिला अस्पताल को डायलिसिस मशीन देने की बात कही, तो समाजसेवी संगठन को स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्र मिला. इसमें कहा गया कि सरकार की अनुमति के बिना किसी सरकारी अस्पताल में इलाज से संबंधित उपकरण दान नहीं किए जा सकते. ऐसे में जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध कराई जा सकने वाली मशीन का रास्ता प्रशासनिक अनुमति की प्रक्रिया में अटक गया."
अस्पताल में 4 मशीनें, संचालन की समस्या
डिंडोरी में डायलिसिस की सुविधा सीमित है. जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला के मुताबिक "अस्पताल में 5 डायलिसिस मशीनें हैं, जिनमें से केवल 4 ही संचालित हो पा रही हैं. शाहपुरा में भी एक मशीन उपलब्ध है, लेकिन उसे चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं होने के कारण बंद पड़ी है."
किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए डायलिसिस जीवनरक्षक उपचार है. दूरदराज के जिलों में इसकी सीमित उपलब्धता के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में यदि कोई सामाजिक संगठन मशीन देने के लिए तैयार हैं, तो उसके संचालन की व्यवस्था करना भी स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी बनती है.
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आउटसोर्स के दम पर चल रही मशीनें
डॉ.मनोज शुक्ला का कहना है "बिना ऑपरेटर के हम इन मशीनों का संचालन नहीं कर सकते. अभी भी हम जिन मशीनों का संचालन कर रहे हैं, वे आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त करके कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में एक मशीन और मिल जाती है तो हम उसे नहीं चला पाएंगे. उन्होंने खुद सामाजिक संगठनों से अपील की थी कि डायलिसिस के अलावा कोई दूसरी मशीन दे दीजिए. इसके लिए सामाजिक संगठन तैयार नहीं हुए."
सांसद विवेक तन्खा का कहना है "सरकार खुद तो पूरी व्यवस्थाएं कर नहीं पा रही है. ऐसी स्थिति में यदि सांसद अपने मद से या किसी सामाजिक संगठनों के माध्यम से कोई मदद करना चाहता है तो उसमें भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, जबकि सरकार खुद गरीबों को पूरा इलाज उपलब्ध नहीं करवा पा रही है."