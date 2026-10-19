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दान में मिल रही डायलिसिस मशीन ले तो लें, इसे चलाएगा कौन? स्वास्थ्य विभाग ने बताई मजबूरी

अस्पतालों में डायलिसिस मशीन के लिए स्टाफ ही नहीं ( ETV BHARAT )

जबलपुर : सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन समय-समय पर महंगे चिकित्सा उपकरण दान करते हैं. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आरोप लगाया "बीते दिनों उन्होंने समाजसेवी संगठन के माध्यम से डिंडोरी जिले में डायलिसिस मशीन लगाने की पेशकश की थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बिना अनुमति के डायलिसिस मशीन या दूसरी कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी मशीन दान लेने से मना कर दिया."

स्वास्थ्य विभाग मजबूर, हाथ खड़े किए