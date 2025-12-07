मदन महल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, दनदनाती मालगाड़ी की चपेट में आए 6 यात्री, महिला की मौत
जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में 6 यात्री. दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए पार कर रहे थे ट्रैक.
जबलपुर: मदन महल रेलवे स्टेशन पर शनिवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया. जनशताब्दी ट्रेन से उतरकर पटरियां पार कर रहे 6 यात्री मालगाड़ी की चपेट में आ गए. हादसे में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को तत्काल एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है. बाकी घायलों का इलाज जारी है. घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरातफरी मच गई.
ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आए यात्री
स्टेशन पर मौजूद लोगों के मुताबिक, हादसे का शिकार हुए सभी यात्री जनशताब्दी ट्रेन से प्लेटफार्म नंबर 1 पर उतरकर प्लेटफार्म नंबर 4 की तरफ दूसरी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे. जल्दबाजी में वो फुटओवर ब्रिज से जाने के बजाय सीधे ट्रैक पार करके जाने लगे. उसी दौरान डाउन ट्रैक पर तेज रफ्तार मालगाड़ी आ गई.
अंधेरा और कोहरा होने की वजह से शायद उन्हें ट्रैक पर आती मालगाड़ी नहीं दिखाई दी. कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर भी भीड़ थी, इसलिए यह लोग शॉर्टकट लेते हुए सीधे पटरी पार कर रहे थे. जिस वजह से ये हादसा हुआ.
इलाज के दौरान 30 वर्षीय महिला की मौत
इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए. सभी को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया. इलाज के दौरान 30 वर्षीय महिला पुष्पा सोंधिया की मौत हो गई. एक 4 साल के मासूम की हालत गंभीर है. उसे मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में शिफ्ट किया गया है. बाकी चारों की हालत स्थिर बताई जा रही है. हादसे के बाद मदन महल स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया. आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने भीड़ को नियंत्रित किया और ट्रैक खाली कराया.
कलेक्टर ने घायलों के उचित उपचार के दिए निर्देश
घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआरएम कमल कुमार तलरेजा मौके पर पहुंच गए. उन्होंने हादसे वाले ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं. एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह ने मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की.
