मदन महल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, दनदनाती मालगाड़ी की चपेट में आए 6 यात्री, महिला की मौत

जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में 6 यात्री. दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए पार कर रहे थे ट्रैक.

JABALPUR PASSENGERS HIT GOODS TRAIN
मदन महल रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आए 6 यात्री (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 8:17 PM IST

4 Min Read
जबलपुर: मदन महल रेलवे स्टेशन पर शनिवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया. जनशताब्दी ट्रेन से उतरकर पटरियां पार कर रहे 6 यात्री मालगाड़ी की चपेट में आ गए. हादसे में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को तत्काल एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है. बाकी घायलों का इलाज जारी है. घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरातफरी मच गई.

ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आए यात्री

स्टेशन पर मौजूद लोगों के मुताबिक, हादसे का शिकार हुए सभी यात्री जनशताब्दी ट्रेन से प्लेटफार्म नंबर 1 पर उतरकर प्लेटफार्म नंबर 4 की तरफ दूसरी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे. जल्दबाजी में वो फुटओवर ब्रिज से जाने के बजाय सीधे ट्रैक पार करके जाने लगे. उसी दौरान डाउन ट्रैक पर तेज रफ्तार मालगाड़ी आ गई.

अंधेरा और कोहरा होने की वजह से शायद उन्हें ट्रैक पर आती मालगाड़ी नहीं दिखाई दी. कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर भी भीड़ थी, इसलिए यह लोग शॉर्टकट लेते हुए सीधे पटरी पार कर रहे थे. जिस वजह से ये हादसा हुआ.

इलाज के दौरान 30 वर्षीय महिला की मौत

इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए. सभी को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया. इलाज के दौरान 30 वर्षीय महिला पुष्पा सोंधिया की मौत हो गई. एक 4 साल के मासूम की हालत गंभीर है. उसे मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में शिफ्ट किया गया है. बाकी चारों की हालत स्थिर बताई जा रही है. हादसे के बाद मदन महल स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया. आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने भीड़ को नियंत्रित किया और ट्रैक खाली कराया.

कलेक्टर ने घायलों के उचित उपचार के दिए निर्देश

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआरएम कमल कुमार तलरेजा मौके पर पहुंच गए. उन्होंने हादसे वाले ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं. एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह ने मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की.

ट्रक के केबिन में खून से लथपथ मिला ड्राइवर का शव

जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में खड़े ट्रक के अंदर ट्रक चालक का शव मिला है. शव खून से लथपथ था और चेहरा बुरी तरह छतिग्रस्त हो गया था. ट्रक के केबिन में एक बड़ा पत्थर भी मिला है. इससे कयास लगाया जा रहा है कि किसी ने पत्थर से पीट-पीटकर चालक की हत्या की है. जबलपुर संभाग के गढ़ा में जल विभाग में कार्यरत लाइन मैन अजय पटेल ने बताया कि सुबह नगर निगम के ठेकेदार ने फोन किया और कहा शाही तालाब के पाइप लेकर गाड़ी आई है, जाकर पाइप उतरवा लो.

वो यहां आया तो ट्रक के पास कोई नहीं दिखा तो वापस लौट गया. ठेकेदार के बात करने के बाद वो दोपहर में दोबारा आया तो देखा कि ट्रक के केबिन में एक व्यक्ति का शव पड़ा है. इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है. ट्रक का कंडक्टर हेमू पटेल मौके से फरार है. इससे आशंका लगाई जा रही है कि उसी ने हत्या की होगी. पुलिस फरार कंडक्टर की तलाश में लग गई है.

संपादक की पसंद

