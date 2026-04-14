जबलपुर में उत्तरी अमेरिका का मशरूम, सूखे पेड़ के तने पर दिखा बड़े आकार का बोंडारजेविया बर्कलेई
जबलपुर के मदन महल की पहाड़ियों में मिला उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा मशरूम बोंडारजेविया बर्कलेई, शौकिया फोटोग्राफर ने कैमरे में किया कैद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 6:25 PM IST
जबलपुर: मदन महल की पहाड़ियों में एक शौकिया फोटोग्राफर माधव नामदेव को ऐसा अनोखा मशरूम मिला है, जो सामान्य तौर पर उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है. बेहद बड़े आकार का यह मशरूम ओक पेड़ के सूखे तनों में मिलता है, लेकिन मदन महल पहाड़ी के एक सूखे पेड़ में इस बड़े आकार के मशरूम को देखा गया है. शौकिया फोटोग्राफर माधव नामदेव का कहना है कि "मैंने इसके पहले इसी उद्यान में 15 से ज्यादा किस्म के मशरूम देखे हैं, लेकिन यह कुछ अनोखा है."
शैल पर्ण उद्यान में हैं कई प्रकार के जीव-जंतु
जबलपुर का शैल पर्ण उद्यान मदन महल किले के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है. लगभग 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस पूरे पहाड़ में काले कलर की गोल चट्टानें हैं और इन्हीं के बीच में भारी जैव विविधता देखी जा सकती है. यहां सैकड़ों किस्म के पेड़, पशु, पक्षी और अन्य जीव-जंतु हैं. जबलपुर के प्रकृति प्रेमियों को शैल पर्ण उद्यान बहुत पसंद आता है. दूर दराज से आए प्रकृति प्रेमी इस इलाके में घूमते हुए पाए जाते हैं.
सूखे पेड़ के तने पर दिखा मशरूम
जबलपुर के माधव नामदेव सिविल इंजीनियर हैं और शहर की एक सामाजिक संस्था वॉक एंड क्लीन के सदस्य हैं. उन्हें शौकिया तौर पर फोटो खींचने का शौक है. बीते दिनों वे शैल पर्ण उद्यान में घूम रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर एक मशरूम पर पड़ी, जो बड़े आकार था और एक सूखे पेड़ के तने से निकला हुआ था. माधव नामदेव ने बताया कि "इसका फैलाव लगभग 1 फीट से ज्यादा था और यह पेड़ के बाजू में पूरा छाता बना रहा था."
देसी दवाइयां बनाने में आता है काम
माधव नामदेव का कहना है कि "वैसे तो इस जंगल में 15 से ज्यादा प्रकार के मशरूम हैं, जो अलग-अलग शक्ल सूरत के होते हैं. इनमें से खाने योग्य मशरूम कोई भी नहीं है. लेकिन यह मशरूम देखने में बेहद खूबसूरत था. उन्होंने इस तरह का मशरूम इसके पहले मदन महल की पहाड़ियों में नहीं देखा था. फोटो के आधार पर जब इसकी जांच की, तो पता लगा कि यह मशरूम 'बोंडारजेविया बर्कलेई' (Bondarzewia berkeleyi) है, जो केवल उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है. भारत में यह बहुत कम देखने को मिलता है. यहां पर इसके जानकार भी बहुत कम लोग हैं. लेकिन कुछ आदिवासी लोग इसे खाने का तरीका जानते हैं. इसके साथ ही इस मशरूम से कुछ देसी किस्म की दवाइयां भी बनाई जाती हैं."
- कभी देखी है बंदर जैसी दिखने वाली मकड़ी, पेंच टाइगर रिजर्व में आराम फरमाते दिखी घोस्ट स्पाइडर
- यहां मेंढक पेड़ों पर रहते हैं, छिपकली पलक झपकाती है, सतपुड़ा में अनूठे जीवों की खोज
ट्रांसपेरेंट कवच वाला जीव भी हुआ स्पॉट
माधव नामदेव ने बताया कि "उन्होंने एक ऐसे जीव को भी देखा, जो देखने में बिल्कुल कछुआ जैसा है. इसकी लंबाई लगभग 1 इंच है और इसके ऊपर का कवच पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है. पहली नजर में देखने में यह कछुआ जैसे लगता है. इस तरह का अनोखा जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था." इस जीव का नाम स्पॉटेड टॉरट्वाइज बेटल (Spotted Tortoise Beetle) है.