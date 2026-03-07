जबलपुर की मदन महल पहाड़ी पर गरजे बुलडोजर, 600 मकान होंगे जमींदोज
जबलपुर में 600 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू. कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया.
Published : March 7, 2026 at 4:17 PM IST
रिपोर्ट : विश्वजीत सिंह
जबलपुर : जबलपुर की मदन महल पहाड़ी पर बसी 600 घरों की बस्ती को हटाने की कार्रवाई शुरू. एक माह तक चलने वाले इस अतिक्रमण विरोधी मुहिम में लगभग 2000 लोगों को विस्थापित किया जाएगा. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मदन महल पहाड़ी को खाली किया जा रहा है.
प्रशासन का कहना है कि हमने इन लोगों के लिए तेवर गांव में जगह दी है लेकिन लोगों का कहना है कि अभी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो कम से कम परीक्षा खत्म होने तक हमारे मकान ना तोड़े जाएं.
पहाड़ी पर गरीब लोगों ने बनाए घर
जबलपुर शहर में मदन महल की पहाड़ियां पहाड़ियां हमेशा से आबाद रही हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों के बीच-बीच में तालाब हैं, जंगल हैं. हालांकि पहाड़ियां बहुत ऊंची नीची हैं और बड़े-बड़े पत्थर हैं. लेकिन इसके बावजूद इन पहाड़ियों पर हमेशा लोग बस्ती बनाकर रहते आए हैं.
जबलपुर के आसपास के इलाकों के गरीब लोग, जिनके पास शहर में किराए से घर लेने का पैसा नहीं थे, उन लोगों ने इन पहाड़ियों पर छोटे-छोटे घर बनाकर बस्तियां बसा ली थीं. ये बस्तियां कई दशक पहले बसाई गई थीं. स्थानीय निकाय ने यहां बिजली पानी और सड़क का इंतजाम भी समय-समय पर करवा दिया.
जनहित याचिका के बाद कोर्ट का फैसला
मदन महल पहाड़ी की जमीन सरकारी है. इसके बाद जबलपुर की एक संस्था ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने मदन महल पहाड़ी पर लगातार बढ़ती आबादी को घातक बताया. जनहित याचिका में कहा गया "जबलपुर की मदन महल पहाड़ी पर प्राकृतिक जंगल है, लेकिन अवैध रूप से रह रहे लोगों की वजह से पहाड़ी का जंगल नष्ट हो रहा है. इसलिए पहाड़ी को खाली करवाया जाए." हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने अब तक लगभग ढाई हजार घरों को मदन महल पहाड़ी से हटाया है.
शिफ्टिंग के लिए जमीन के पट्टे वितरित
जबलपुर के एसडीएम अनुराग सिंह का कहना है "एक बार फिर हमने एक माह की कार्ययोजना बनाई है. इस बार 600 घरों को चिह्नित किया गया है. इन लोगों को जबलपुर के तेवर गांव में सरकारी जमीन पर बसाया जा रहा है. सभी को पट्टे आवंटित कर दिए गए हैं और इनका सामान यहां से वहां ले जाने की व्यवस्था भी की गई है."
यहां रहने वाली प्रिया चक्रवर्ती 12वीं क्लास में है और उसकी परीक्षाएं चल रही हैं. उसका कहना है "अभी उनके पेपर हैं, ऐसी स्थिति में वे तुरंत मकान खाली नहीं कर सकते. सरकार को कम से कम परीक्षा तक की मोहलत देनी चाहिए."
बोर्ड एग्जाम तक की मोहलत मांग रहे रहवासी
इसी मोहल्ले में रहने वाले सतीश का कहना है "उनके बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं. एक बार परीक्षा खत्म हो जाए तो वह खुद यहां से अपना सामान हटाकर तेवर चले जाएंगे. यहां पर ज्यादातर लोग कामगार हैं, जो दिन में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जिस समय नगर निगम का अतिक्रमण अमला यहां पहुंचा तो मजदूर काम करने के लिए गए हुए थे. ऐसी स्थिति में घर की महिलाओं का कहना है कि कम से कम हमारे पति को लौट आने दीजिए. उसके बाद हम घर खाली कर देंगे."
मदन महल पहाड़ी पर बनना है रानी दुर्गावती का स्मारक
मदन महल पहाड़ी पर 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाना है. इसके लिए पहाड़ी को खाली करवाया जा रहा है. इनमें से कुछ लोगों को तो तेवर में प्लॉट दिया जा रहा है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें जमीन नहीं दी जा रही. ऐसी स्थिति में वे लोग आक्रोशित हैं और इन्हीं के लिए प्रशासन को भारी तादाद में पुलिस बल का इंतजाम भी करना पड़ा है.