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जबलपुर के बंदर कोला गांव में नहीं है एलपीजी का संकट, जानिए कैसे चलती है यहां रसोई

जबलपुर के बंदर कोला गांव में अधिकतर परिवार एक दशक से नहीं खरीद रहे गैस सिलेंडर, मवेशियों के गोबर गैस से बनता है खाना.

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जबलपुर के बंदर कोला गांव में नहीं है एलपीजी का संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 8:25 PM IST

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जबलपुर: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से जबलपुर सहित देशभर में ज्यादातर लोग एलपीजी गैस की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन जबलपुर के बंदर कोला गांव में एलपीजी गैस की समस्या के बारे में कोई चर्चा नहीं है. क्योंकि इस गांव में ज्यादातर लोगों के पास गोबर गैस है. यहां के लोगों ने एलपीजी सिलेंडर कभी नहीं लिए. इस गांव में मात्र एक या दो जानवर रखने वाले भी गोबर गैस से ही रसोई का काम चला रहे हैं.

गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार

बीते 17 दिनों से ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है. इस युद्ध की वजह से भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है. सबसे ज्यादा संकट एलपीजी का है. जबलपुर में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें नजर आ रही हैं. गैस की ऑनलाइन बुकिंग पर भी 25 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है. इसलिए शहर में रहने वाला लगभग हर आदमी गैस सिलेंडर को लेकर परेशानी महसूस कर रहा है.

मवेशियों के गोबर गैस से बनता है खाना (ETV Bharat)

एलपीजी संकट में आत्मनिर्भरता की मिसाल

लेकिन जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर बरगी के पास बंदर कोला नाम के गांव में गैस सिलेंडर को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है. यहां पर गैस सिलेंडर के बारे में कोई चर्चा नहीं है. क्योंकि गांव के ज्यादातर घरों में गोबर गैस प्लांट लगे हुए हैं और लोग गोबर से गैस बनाकर घरेलू उपयोग कर रहे हैं.

एमपी के इस गांव में एलपीजी संकट का नहीं पड़ा असर

बंदर कोला गांव निवासी नीता पटेल ने कहा, "मेरी जबसे शादी हुई है तब से में इसी गोबर गैस पर खाना बना रही हूं. कभी घर में गैस सिलेंडर आते हुए नहीं देखा. पूरे साल गोबर गैस से ही काम चलता है. इसलिए मुझे न युद्ध से फर्क पड़ता है और न ही एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से. परिवार के 10 सदस्यों और कुछ काम करने वाले लोगों का खाना इसी गोबर गैस से बनता है."

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जबलपुर में गोबर गैस से चलती है ज्यादातर रसोई (ETV Bharat)

10 किलो गोबर में पूरे परिवार का खाना

परिवार के मुखिया अजय पटेल ने बताया, "मैंने करीब 15 साल पहले गोबर गैस प्लांट बनाया था. उसके बाद से इसी गैस के सहारे रसोई का चूल्हा चलता है. मेरे पास 10 गाय हैं, हालांकि गोबर गैस प्लांट में प्रतिदिन 10 किलो गोबर की जरूरत पड़ती है. जब कभी ज्यादा मेहमान होते हैं तो कुछ ज्यादा गोबर डाला जाता है. बरसात और ठंड में कभी-कभी गैस कम बनती है ऐसी स्थिति में गोबर गैस में थोड़ा सा यूरिया डाल देते हैं. इससे तेजी से गैस बनने लगती है. गोबर केवल गैस ही नहीं देता, बल्कि इससे पर्याप्त मात्रा में खाद भी मिल जाती है. जिसे खेत में इस्तेमाल करते हैं."

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एसपीजी संकट में मिसाल बना जबलपुर का बंदरकोला गांव (ETV Bharat)

सरकार द्वारा मिलती है सब्सिडी

अजय पटेल बंदरकोला पंचायत के सरपंच भी रहे हैं, उन्होंने बताया कि अपने सरपंच काल के दौरान उन्होंने कई लोगों के घरों में गोबर गैस बनवाए थे. उस समय गोबर गैस मात्र 10 हजार रुपए की लागत में बन जाते थे अब इसकी लागत करीब 25 हजार रुपए तक हो गई है. इस पर सरकार की ओर से कुछ सब्सिडी भी मिलती है.

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गोबर गैस प्लांट से बनता है खाना (ETV Bharat)

कई सालों से गोबर गैस पर बन रहा खाना

अजय पटेल के ही पड़ोस में परशु पटेल रहते हैं. परशु पटेल के पास अजय पटेल की तरह 10 गाय नहीं है उनके पास मात्र एक गाय हैं, लेकिन एक गाय से भी उनका गोबर गैस अच्छी तरीके से काम करता है और घर की जरूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस बन जाती है. परशु पटेल अभी एलपीजी गैस का कनेक्शन नहीं लिया है.

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