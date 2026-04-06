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अब LPG का झंझट नहीं, जबलपुर में घर-घर PNG, सप्लाई पाइप लाइन की टेस्टिंग पूरी

यह कुल मिलाकर 7844 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था. इसी प्रोजेक्ट में नागपुर से जबलपुर तक 317 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है. इस पाइपलाइन के जरिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, मंडल, सागर सहित जबलपुर को पाइप के जरिए गैस की सप्लाई की जाएगी. इस काम में लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत आ रही है. नागपुर से जबलपुर पहुंची पाइपलाइन यह काम भारत सरकार की कंपनी गेल ने किया गया है.

खाड़ी युद्ध की वजह से पूरे देश में रसोई गैस की सप्लाई चैन गड़बड़ा गई है. लोगों को पर्याप्त मात्रा में एलपीजी नहीं मिल पा रही है. जबलपुर के कई हिस्सों में रसोई गैस एजेंसियों के सामने लंबी-लंबी लाइन लगी हैं. मुंबई से उड़ीसा के झारसुगुड़ा तक गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है. इस पाइपलाइन के जरिए पीएनजी की सप्लाई महाराष्ट्र के 12 जिले, मध्य प्रदेश के 3 जिले, छत्तीसगढ़ का एक जिले और उड़ीसा का एक जिला शामिल है.

जबलपुर : यदि गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम समय पर हुआ होता तो आज जबलपुर के हर घर को पाइप के जरिए गैस सप्लाई शुरू हो जाती. हालांकि गेल इंडिया ने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है और नागपुर से जबलपुर तक पीएनजी गैस की पाइपलाइन पहुंच गई है. इसकी टेस्टिंग भी हो गई है. जबलपुर में केवल डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जैसे ही पूरी होती तो लोगों के घरों तक गैस पाइपलाइन पहुंच जाएगी. लोगों को सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी.

नागपुर-जबलपुर तक पाइपलाइन

गेल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक अखिलेश जैन ने बताया "नागपुर से जबलपुर के बीच में बनने वाली पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है. यहां तक कि इसकी नाइट्रोजन के जरिए टेस्टिंग भी हो गई है. अब केवल जबलपुर शहर के भीतर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और लाइंस बने हैं और घरों को कनेक्शन देना है. यह काम जबलपुर में मेघा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी कर रही है."

"मेघा इंजीनियरिंग की रफ्तार ठीक नहीं है. इस वजह से अब तक जबलपुर में पीएनजी की सप्लाई रुकी हुई है. जैसे ही मेघा इंजीनियरिंग कनेक्शन देना शुरू करेगी तो जबलपुर में लोगों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगानी होगी."

जबलपुर में योजना 3 साल लेट हुई

पीएनजी पाइप लाइन योजना के तहत घरों को पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस पहुंचाने कल लक्ष्य रखा गया है. हालांकि यह पूरी योजना अपने तय समय सीमा से लगभग 2 साल लेट है. गैस की जरूरत केवल रसोई को नहीं है बल्कि इसका असर जबलपुर के उद्योग और व्यापार पर भी आएगा क्योंकि इसके जरिए कई उद्योग व्यापारों को भी गैस की सप्लाई की जाएगी. इसलिए औद्योगिक विकास में भी इस परियोजना से फर्क पड़ेगा. जबलपुर के कोसम घाट में इसका डिसटीब्यूशन प्वाइंट बनकर तैयार है.

पीएनजी सुविधाजनक के साथ सस्ती भी

अखिलेश जैन का कहना है "पीएनजी सुविधाजनक तो है ही इसके साथ ही एलपीजी से सस्ती भी पड़ती है. इसलिए पीएनजी की सप्लाई के बाद आम आदमी के बजट में भी फर्क पड़ेगा." यदि यह परियोजना समय पर पूरी हो जाती तो खाड़ी युद्ध का असर आम आदमी के जीवन पर नहीं पड़ता. इन दिनों जबलपुर का आम आदमी रसोई गैस को लेकर परेशान है. अभी भी जिस गति से डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है, उसको देखकर लगता है कि कम से कम 1 साल तो जबलपुर में रसोई गैस किसी को पीएनजी के जरिए नहीं मिल पाएगी.