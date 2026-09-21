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बिजनेसमैन ने पकड़वाई जबलपुर की फेक हसीना, इंस्टाग्राम पर प्यार, ब्लैकमेलिंग और लाखों की ठगी का खेल

जबलपुर में बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने वाली युवती गिरफ्तार, पुलिस ने होटल में दबिश देकर नकदी के साथ दबोचा. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

jabalpur Businessman Honey trap
बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने वाली युवती गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 1:53 PM IST

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जबलपुर: कोतवाली थाना पुलिस ने हनीट्रैप में फंसाकर बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने वाली युवती को रविवार को गिरफ्तार किया है. युवती व्यापारी से पैसे लेने एक होटल में पहुंची थी. इस दौरान पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से ढाई लाख रुपए भी बरामद किए हैं.

बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने वाली युवती गिरफ्तार

ग्वारीघाट निवासी रियल एस्टेट कारोबारी सार्थक सिंह की सोशल मीडिया के जरिए अप्रैल 2025 में पूजा रैदास नामक महिला से पहचान हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ. सार्थक ने बताया कि पूजा ने खुद को छात्रा बताया था, जबकि पुलिस को मिली जानकारी में डांस करने की बात सामने आई है. करीब एक साल से संपर्क में सार्थक कई बार उसे बिरसिंहपुर पाली भी छोड़ने गया था.

इंस्टाग्राम पर प्यार के बाद किया ब्लैकमेल (ETV Bharat)

जेल भेजने की धमकी देकर लाखों की डिमांड

पूजा प्रेम संबंध से हटकर अब उसे ब्लैकमेल करने लगी थी. झूठे केस में जेल भेजने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी. इससे परेशान होकर सार्थक ने जबलपुर के कोतवाली थाने में पूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने व्यापारी को भरोसे में लेकर कार्रवाई की योजना बनाई.

पुलिस ने सिविल ड्रेस में आरोपी को दबोचा

पुलिस ने सार्थक से कहा कि वह महिला को फोन कर बताए कि रुपए का इंतजाम हो गया है. इसके बाद महिला पैसे लेने के लिए जबलपुर के होटल में पहुंची. तय योजना के तहत पुलिस भी रविवार दोपहर होटल पहुंच गई. इस दौरान होटल के कमरे में सार्थक के साथ सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थीं. पैसे लेते ही पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़ लिया.

सीएसपी अखिलेश गौर ने कहा, "महिला व्यापारी से ढाई लाख रु लेकर कमरे से बाहर निकलने लगी. इसी दौरान पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया. आरोपी के कब्जे से रकम बरामद कर ली गई. पूजा रैदास के खिलाफ एक्सटॉर्शन की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला को हिरासत में लेने के बाद उसके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है."

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