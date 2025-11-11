ETV Bharat / state

68 साल का शख्स 54 साल की दुल्हन को दिलाने पहुंचा पेंशन, रोड़ा लगाने वाला अधिकारी पहुंचा जेल

जबलपुर में 68 साल रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने पहुंचे नई नवेली पत्नी का नाम, पेंशन अधिकारी ने की रिश्वत की डिमांड.

JABALPUR LOKAYUKTA TEAM ACTION
जबलपुर पेंशन अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 12:30 PM IST

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है. जहां एक 68 साल का शख्स अपनी नई नवेली पत्नी का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने पहुंचा, तो पेंशन अधिकारी ने उससे 11 हजार रिश्वत की मांग की. लोकायुक्त टीम ने 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते पेंशन अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

68 साल के किशोर ने 54 साल की महिला से की शादी

किशोर कुमार झारिया जबलपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पर थे. 8 साल पहले वे रिटायर हो चुके हैं. वर्तमान में उनकी उम्र 68 साल है. उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन बीते दिनों उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी. पत्नी ही उनकी पेंशन की नॉमिनी थी, लेकिन किशोर कुमार झारिया ने 54 साल की एक महिला के साथ शादी कर ली. अब किशोर कुमार अपनी नई पत्नी का नाम नॉमिनी के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं.

जबलपुर लोकायुक्त का एक्शन (ETV Bharat)

पेंशन में नॉमिनी बनाने के एवज में मांगी रिश्वत

लिहाजा वे जब संभाग कार्यालय में पेंशन विभाग में पहुंचे, तो उनकी मुलाकात पेंशन अधिकारी सतीश झा से हुई. सतीश ने किशोर कुमार को बताया कि नॉमिनी नहीं बदला जा सकता. जब किशोर कुमार ने सभी दस्तावेज पेश किए, तब जाकर सतीश तैयार हुआ. इसके बावजूद सतीश ने किशोर कुमार से 11000 रुपए रिश्वत की मांग की. किशोर कुमार ने देने से मना किया, तो सतीश फोन पर धमकाने लगा.

लोकायुक्त ने पेंशन अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा

बाद में किशोर और सतीश के बीच ₹10000 लेनदेन की बात हुई. वहीं किशोर ने अपनी परेशानी जबलपुर लोकायुक्त टीम को बताई. लोकायुक्त पुलिस अधिकारी सुरेखा परमार ने बताया कि "सतीश फोन पर किशोर को धमकी दे रहा था, इसलिए किशोर ने सतीश को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए लोकायुक्त पुलिस की मदद ली. टीम मौके पर पहुंची और जैसे ही सतीश ने पैसे लिए, तुरंत उसका केमिकल टेस्ट किया. जिसमें सतीश के हाथ लाल हो गए, इस तरह पेंशन अधिकारी सतीश कुमार झा रिश्वत के प्रकरण में गिरफ्तार कर लिए गए हैं."

JABALPUR PENSION OFFICER BRIBE
JABALPUR BRIBE NEWS
JABALPUR RETIRED TECHNICIAN PENSION
JABALPUR CRIME NEWS
JABALPUR LOKAYUKTA TEAM ACTION

