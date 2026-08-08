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जबलपुर का बाबू, लोकायुक्त रेड में 1 करोड़ कमाने वाले क्लर्क के पास निकली 5 करोड़ की प्रॉपर्टी

सुभाष मिश्रा सिवनी जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र में क्लर्क के रूप में पदस्थ हैं. लोकायुक्त ने शनिवार को उनके जबलपुर के त्रिपुरा चौक पर बने मकान पर छापामार कार्रवाई की. लोकायुक्त पुलिस डीएसपी रेखा प्रजापति ने बताया कि, ''हमें जानकारी मिली थी कि सुभाष मिश्रा के पास आय से अधिक संपत्ति है.''

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सरकारी बाबू की सैलरी और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर सामने आने के बाद लोकायुक्त ने सख्त कार्रवाई की है. सिवनी के क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ बाबू सुभाष मिश्रा पर आय से 5 गुना अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है. लोकायुक्त ने कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ की प्रोपर्टी जब्त की है. आगे अभी भी कार्रवाई जारी है.

छापेमार कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति मिली (ETV Bharat)

एक साथ कई स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

लोकायुक्त पुलिस डीएसपी रेखा प्रजापति ने बताया, "शिकायत के आधार पर सुभाष मिश्रा के पांच ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की. इसमें जबलपुर के त्रिपुरी मकान और पाटन के फॉर्म हाउस सहित सिवनी में जहां सुभाष मिश्रा पदस्थ हैं वहां मकान और दफ्तर में एक साथ छापा मारा गया है. इसके अलावा दो अन्य स्थान भी शामिल हैं."

भ्रष्टाचार के जरिए अवैध कमाई

रेखा प्रजापति का कहना है कि, ''शनिवार सुबह से चली कार्रवाई में अब तक सुभाष मिश्रा के पास 5 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति का खुलासा हो चुका है. आरोपी की नौकरी के माध्यम से कुल आय एक करोड़ रुपए होने चाहिए थी, लेकिन उनके पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली है. इसका मतलब है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए अवैध कमाई की है.''

रिश्वतखोर बाबू पर सिकंजा (ETV Bharat)

पत्नी के नाम पर अधिक संपत्ति का खुलासा

सुभाष मिश्रा के पास कई प्लॉट, दो मकान और जमीन के कागजात मिले हैं. इन्होंने ज्यादातर संपत्ति अपनी पत्नी शीला मिश्रा के नाम पर खरीद रखी थीं. लोकायुक्त पुलिस का दावा है कि अभी कार्रवाई जारी है और इससे भी अधिक संपत्ति होने की संभावना जताई जा रही है. जिसका खुलासा संपूर्ण एक्शन के बाद होगा.

सुभाष मिश्रा सरकारी दफ्तर में ग्रेट 2 क्लर्क हैं, लेकर उनके पास 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है. जाहिर सी बात है सुभाष मिश्रा ने यह संपत्ति एक दिन में अर्जित नहीं की होगी. जब उनके विभाग के लोगों को यह जानकारी थी कि सुभाष मिश्रा लंबे समय से चोरी कर रहे हैं तो उन्हें अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया. उस पर भी सवाल उठ रहे हैं.