जबलपुर लोकायुक्त का तगड़ा एक्शन, 40000 की रिश्वत लेते नगर पालिका इंजीनियर पकड़ाया
इंजीनियर ने ठेकेदार से मांगी थी 50 हजार की रिश्वत, जबलपुर लोकायुक्त ने योजना बनाकर आरोपी को धर दबोचा. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 9:09 AM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है. लेकिन शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता हो जब लोकायुक्त पुलिस या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की पुलिस किसी न किसी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए ना पकड़े. इस बार मामला जबलपुर की पनागर नगर पालिका का है. जहां कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार से 50 हजार की रिश्वत मांगी थी और 40 हजार लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. यह कार्रवाई जबलपुर की लोकायुक्त पुलिस ने की है
बिल वेरिफिकेशन के लिए मांगे 50 हजार रुपए
जबलपुर की पनागर नगर पंचायत में राजेंद्र सतनामी ने 2024-25 में एक ठेका लिया था. जिसके तहत उन्होंने नगर पालिका परिषद को स्वच्छता अभियान के तहत 9,75000 का सामान सप्लाई किया था. राजेंद्र सतनामी ने सप्लाई के बाद अपने बिल नगर पालिका परिषद में पेश किए थे. राजेंद्र सतनामी के बिल के वेरिफिकेशन का काम शिवम जैन को करना था. शिवम जैन नगर पालिका परिषद में उप यंत्री हैं. लेकिन शिवम जैन ने अपने एक क्लर्क के माध्यम से राजेंद्र सतनामी से 50 हजार की रिश्वत की मांग की.
40 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया इंजीनियर
राजेंद्र सतनामी ने इस मामले में लोकायुक्त पुलिस को शिकायत कर दी. लोकायुक्त पुलिस के इंस्पेक्टर बृजभूषण नरवरिया ने बताया कि, ''राजेंद्र सतनामी की शिकायत पर हमने जांच की और शिवम जैन और उनके एक साथी को 40 हजार की रिश्वत देने के लिए राजेंद्र सतनामी को भेजा. जैसे ही राजेंद्र सतनामी ने शिवम जैन को 40 हजार दिए तुरंत लोकायुक्त पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शिवम जैन के हाथों को एक केमिकल में डुबाया जिससे शिवम के हाथ में लाल से ही लग गई और वह रंगे हाथों पकड़े गए.''
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आरआई का रिश्वत लेते वीडियो आया सामने
छतरपुर जिले में सरकारी कर्मचारियों द्वारा काम के नाम पर रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे. ताजा मामला फिर सामने आया है. बकस्वाहा तहसील में पदस्थ आरआई कब्जा दिलाने के नाम पर पैसे लेते कैमरे में कैद हो गए. दरशल पूर्व में बम्होरी आरआई मंडल में पदस्थ रहे आरआई कुंजीलाल प्रधान ने एक किसान से भूमि पर कब्जा दिलाने के नाम पर एक लाख रुपये लिए थे.
मोटी रकम लेने के बावजूद न तो किसान को उसकी जमीन का कब्जा दिलाया गया और न ही उसका विवाद सुलझाया गया. इतना ही नहीं इसके बाद भी पैसों की मांग का सिलसिला आरआई के द्वारा नहीं रुका. परेशान किसान से फिर आरआई ने 5 हजार रुपये लिए गए, जिसका वीडियो उसने बना लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है. जिसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पैसे देने के बाद भी नहीं मिला कब्जा
ग्राम चौरई निवासी पहार सिंह पिता फुल्ला यादव (उम्र 40 वर्ष) ने बताया, ''जमीन के सीमांकन के दौरान उनकी जमीन पर दूसरे व्यक्ति का कब्जा पाया गया था. इसके बाद कब्जा दिलाने की प्रक्रिया के लिए 1 लाख रुपये की मांग मंडल के आरआई द्वारा की गई थी. उसने एक लाख रुपये नकद दे दिए, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उसे उसकी जमीन का कब्जा नहीं मिल सका. बकाया 5 हजार के लिए आरआई लगातार पीड़ित किसान पर दबाव बना रहा था. 5 हजार देते हुए किसान ने आरआई का वीडियो बनवा लिया जो अब शेयर हुआ है. यह वीडियो करीब एक माह पुराना बताया गया है.
वहीं, मामले में बक्सवाहा तहसीलदार भरत पांडे से जब बात हुई तो उन्होंने कहा, ''मामला मेरे संज्ञान में है,आप लोगों के द्वारा जानकारी लगी थी. जाँच कर कार्रवाई की जाएगी.''